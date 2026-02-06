खतरे में SBI के 50 करोड़ से ज्यादा ग्राहक, खाली हो जाएगा अकाउंट, आप मत करना यह गलती

संक्षेप: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) 52 करोड़ से ज्यादा ग्राहकों के साथ भारत का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है और शायद इसलिए अब हैकर्स इसके ग्राहकों को निशाना बना रहे हैं। हैकर्स एसबीआई के ग्राहकों को WhatsApp पर फर्जी एसएमएस भेजकर फंसाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।

SBI ग्राहकों को वॉट्सऐप पर मिल रहा ऐसा मैसेज एक्स पर एक पोस्ट में, SBI ने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया जिसमें सबसे ऊपर एक बड़ा SBI YONO लोगो दिख रहा था। उसके नीचे मैसेज लिखा था: "प्रिय SBI ग्राहक, आपको सूचित किया जाता है कि आपके अकाउंट में आधार अपडेट न होने के कारण आपका SBI YONO अकाउंट आज रात ब्लॉक कर दिया जाएगा। हमें इस असुविधा के लिए खेद है और हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारा ऑफिशियल एसबीआई आधार अपडेट एपीके इंस्टॉल करें और केवाईसी के साथ आगे बढ़ने के लिए तुरंत अपना आधार अपडेट करें।" आखिर में, मैसेज में एक "SBI KYC AADHAR UPDATE.apk" फाइल थी।

पहले भी आ चुके हैं ऐसे फर्जी मैसेज यह साफ तौर पर यूजर्स को डराकर मलिशियस ऐप डाउनलोड करवाने की एक फर्जी कोशिश है और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि स्कैमर्स ने ऐसी चालें चली हों - 2024 में भी, उन्होंने मैसेज भेजकर दावा किया था कि रिवॉर्ड पॉइंट्स एक्सपायर हो गए हैं, और फिर से एक फर्जी APK फाइल भेजी थी।

सेफ रहने के लिए ध्यान रखें ये बातें SBI ने कंफर्म किया है कि वे कभी भी कस्टमर्स से APK फाइलों के जरिए ऐप डाउनलोड करने के लिए नहीं कहेंगे या उन्हें इस तरह से धमकी नहीं देंगे। अगर आपको ऐसे मैसेज मिलते हैं, तो सबसे अच्छा होगा कि आप भेजने वाले को ब्लॉक कर दें और इस घटना की रिपोर्ट करें। आप साइबर फ्रॉड हेल्पलाइन 1930 पर संपर्क कर सकते हैं या ऑफिशियल साइबरक्राइम पोर्टल के जरिए ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं। हमेशा ऑफिशियल ऐप स्टोर से ही एसबीआई का योनो ऐप इंस्टॉल करें।