SBI के ग्राहकों को कल कुछ समय के लिए अलग-अलग बैंकिंग सर्विसेस यूज करने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बैंक ने एक्स पर दो अलग-अलग पोस्ट में बताया कि मेंटेनेंस एक्टिविटी के कारण एसबीआई की अलग-अलग सर्विसेस कुछ समय के लिए बंद रहेंगी।

SBI ने कहा कि शेड्यूल मेंटेनेंस एक्टिविटी के कारण, 27.11.2026 को हमारी अलग-अलग सर्विसेस कुछ समय के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगी।

SBI के करोड़ों ग्राहकों को कल यानी 27 नवंबर को कुछ समय के लिए अलग-अलग बैंकिंग सर्विसेस यूज करने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बैंक ने गुरुवार को एक्स पर दो अलग-अलग पोस्ट में इसकी जानकारी दी है कि कुछ समय के लिए कई बैंकिंग सर्विसेस उपलब्ध नहीं रहेंगी। इनमें UPI, ATM से पैसे निकालना, इंटरनेट बैंकिंग और फंड ट्रांसफर करने जैसी सर्विसेस शामिल हैं। एसबीआई ने बताया कि ऐसा मेंटेनेंस एक्टिविटी के कारण होगा।

अच्छी बात यह है कि बैंक ने ग्राहकों की सुविधा के लिए यह भी बता दिया है कि किस समय कौन सी सर्विस स्थायी रूप से बंद रहेगी। चलिए डिटेल में जानते हैं सबकुछ…

एसबीआई ने एक एक्स पोस्ट में बताया "शेड्यूल मेंटेनेंस एक्टिविटी के कारण, 27.11.2026 को हमारी निम्नलिखित सर्विसेस कुछ समय के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगी:

1. इंटरनेट बैंकिंग, YONO, YONO Lite और IMPS सर्विसेस 01:15 बजे से 01:45 बजे तक उपलब्ध नहीं रहेंगी।

2. NEFT सर्विसेस 01:55 बजे से 02:40 बजे तक उपलब्ध नहीं रहेंगी।

3. RTGS सर्विसेस 00:45 बजे से 01:30 बजे तक उपलब्ध नहीं रहेंगी।

4. ATM सर्विसेस 01:45 बजे से 02:45 बजे तक उपलब्ध नहीं रहेंगी।

ग्राहकों को होने वाली असुविधा के लिए हमें खेद है।"

इसके अलावा, बैंक ने घोषणा की है कि उसकी UPI सर्विसेस रात 1:15 बजे से 2:00 बजे के बीच 45 मिनट के लिए अस्थायी रूप से बंद रहेंगी। हालांकि, इस दौरान ग्राहक UPI Lite के जरिए भुगतान करना जारी रख सकते हैं। UPI Lite ग्राहकों को अपने उपलब्ध UPI Lite बैलेंस का इस्तेमाल करके छोटे डिजिटल पेमेंट करने की सुविधा देता है, जिसमें हर ट्रांजेक्शन के लिए UPI PIN डालने की जरूरत नहीं होती।

एक अलग पोस्ट में बैंक ने कहा, "शेड्यूल मेंटेनेंस एक्टिविटी के कारण, एसबीआई यूपीआई सर्विसेस 27.11.2026 को 01:15 बजे से 02:00 बजे (IST) तक अस्थायी रूप से उपलब्ध नहीं रहेंगी। हालांकि, एक्टिविटी पहले भी पूरी की जा सकती है। ग्राहक लेनदेन के लिए यूपीआई लाइट का उपयोग कर सकते हैं। हमें अपने ग्राहकों को हुई असुविधा के लिए खेद है।"