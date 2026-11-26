SBI ग्राहक कल होंगे परेशान, न UPI चलेगा न ATM से पैसे निकाल सकेंगे, बैंक ने बताई वजह
SBI के ग्राहकों को कल कुछ समय के लिए अलग-अलग बैंकिंग सर्विसेस यूज करने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बैंक ने एक्स पर दो अलग-अलग पोस्ट में बताया कि मेंटेनेंस एक्टिविटी के कारण एसबीआई की अलग-अलग सर्विसेस कुछ समय के लिए बंद रहेंगी।
SBI के करोड़ों ग्राहकों को कल यानी 27 नवंबर को कुछ समय के लिए अलग-अलग बैंकिंग सर्विसेस यूज करने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बैंक ने गुरुवार को एक्स पर दो अलग-अलग पोस्ट में इसकी जानकारी दी है कि कुछ समय के लिए कई बैंकिंग सर्विसेस उपलब्ध नहीं रहेंगी। इनमें UPI, ATM से पैसे निकालना, इंटरनेट बैंकिंग और फंड ट्रांसफर करने जैसी सर्विसेस शामिल हैं। एसबीआई ने बताया कि ऐसा मेंटेनेंस एक्टिविटी के कारण होगा।
अच्छी बात यह है कि बैंक ने ग्राहकों की सुविधा के लिए यह भी बता दिया है कि किस समय कौन सी सर्विस स्थायी रूप से बंद रहेगी। चलिए डिटेल में जानते हैं सबकुछ…
एसबीआई ने एक एक्स पोस्ट में बताया
"शेड्यूल मेंटेनेंस एक्टिविटी के कारण, 27.11.2026 को हमारी निम्नलिखित सर्विसेस कुछ समय के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगी:
1. इंटरनेट बैंकिंग, YONO, YONO Lite और IMPS सर्विसेस 01:15 बजे से 01:45 बजे तक उपलब्ध नहीं रहेंगी।
2. NEFT सर्विसेस 01:55 बजे से 02:40 बजे तक उपलब्ध नहीं रहेंगी।
3. RTGS सर्विसेस 00:45 बजे से 01:30 बजे तक उपलब्ध नहीं रहेंगी।
4. ATM सर्विसेस 01:45 बजे से 02:45 बजे तक उपलब्ध नहीं रहेंगी।
ग्राहकों को होने वाली असुविधा के लिए हमें खेद है।"
इसके अलावा, बैंक ने घोषणा की है कि उसकी UPI सर्विसेस रात 1:15 बजे से 2:00 बजे के बीच 45 मिनट के लिए अस्थायी रूप से बंद रहेंगी। हालांकि, इस दौरान ग्राहक UPI Lite के जरिए भुगतान करना जारी रख सकते हैं। UPI Lite ग्राहकों को अपने उपलब्ध UPI Lite बैलेंस का इस्तेमाल करके छोटे डिजिटल पेमेंट करने की सुविधा देता है, जिसमें हर ट्रांजेक्शन के लिए UPI PIN डालने की जरूरत नहीं होती।
एक अलग पोस्ट में बैंक ने कहा, "शेड्यूल मेंटेनेंस एक्टिविटी के कारण, एसबीआई यूपीआई सर्विसेस 27.11.2026 को 01:15 बजे से 02:00 बजे (IST) तक अस्थायी रूप से उपलब्ध नहीं रहेंगी। हालांकि, एक्टिविटी पहले भी पूरी की जा सकती है। ग्राहक लेनदेन के लिए यूपीआई लाइट का उपयोग कर सकते हैं। हमें अपने ग्राहकों को हुई असुविधा के लिए खेद है।"
करीब दो घंटे तक ठप रहेंगी सर्विसेस
शुक्रवार को रात 12:45 बजे से 2:45 बजे के बीच, दो घंटे की अवधि में अलग-अलग समय पर बैंकिंग सर्विसेस पर असर पड़ेगा। इसमें ATM सर्विसेस सबसे ज्यादा, यानी एक घंटे के लिए बंद रहेंगी। ऐसे में ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि जिन ग्राहकों को प्रभावित समय के दौरान नकदी की जरूरत है, वे पहले ही एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं; वहीं, जिन्हें जरूरी ऑनलाइन पेमेंट करने हैं, वे ऊपर बताए मेंटेनेंस विंडो शुरू होने से पहले ही अपना फंड ट्रांसफर पूरा कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें