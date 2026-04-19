SBI यूजर्स सावधान, फर्जी मैसेज खाली कर देगा पूरा अकाउंट; इस स्कैम से बचके रहना

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के ग्राहक ठगों के निशाने पर हैं। अब धोखेबाज एक फर्जी मैसेज के जरिए लोगों को डरा रहे हैं और उन्हें अपने जाल में फंसा रहे हैं। आपके या अपके परिजनों के पास यह मैसेज आ सकता है। यहां हम सुरक्षित रहने का तरीका बता रहे हैं।

अगर आपका अकाउंट भी भारतीय स्टेट बैंक (SBI) में है तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। धोखेबाज के निशान पर एसबीआई के ग्राहक हैं, जो ग्राहकों को अपने जाल में फंसाने के लिए नई-नई तरकीबें अपना रहे हैं। एसबीआई ने एक एडवाइजरी जारी करके अपने ग्राहकों को एक नए फिशिंग स्कैम के बारे में चेतावनी दी है। इस स्कैम में जालसाज फर्जी मैसेज भेजते हैं। इन मैसेज के जरिए जालसाज दावा करते हैं कि अगर यूजर्स अपने आधार की जानकारी अपडेट नहीं करते हैं, तो उनका मोबाइल बैंकिंग ऐप YONO ब्लॉक कर दिया जाएगा। SBI ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया और ग्राहकों से कहा कि वे अनजान लिंक या APK फाइलों से कोई भी ऐप डाउनलोड न करें, ये लिंक या फाइलें उन्हें बिना मांगे ईमेल, वॉट्सऐप या एसएमएस के जरिए भेजी जा सकती हैं। कैसे लोगों को जाल में फंसा रहे धोखेबाज और सुरक्षित रहने के लिए क्या करना होगा, चलिए बताते हैं.…

SBI ग्राहकों के साथ कैसे हो रहा है स्कैम? धोखेबाज आपको मैसेज भेजते हैं, जिसका फॉर्मट आप नीचे देख सकते हैं।

"जरूरी सूचना

प्रिय SBI ग्राहक,

आपको सूचित किया जाता है कि आज रात आपका SBI Yono अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा, क्योंकि आपके अकाउंट में आपका आधार नंबर अपडेट नहीं है। हमें हुई असुविधा के लिए खेद है और हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया हमारा आधिकारिक SBI आधार अपडेट ऐप इंस्टॉल करें, अपना आधार अपडेट करें और तुरंत अपनी आगे की KYC पूरी करें। धन्यवाद, सादर, एसबीआई।"

यह लिंक मलिशियस है और इसे आपके बैंकिंग लॉगिन क्रेडेंशियल तथा पर्सनल डेटा जैसी संवेदनशील जानकारी चुराने के लिए डिजाइन किया गया है।

SBI की पोस्ट में लिखा था, 'फ्रॉड अलर्ट स्कैमर नकली मैसेज भेज रहे हैं, जिनमें दावा किया जा रहा है कि आपका YONO ऐप डीएक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि आपके अकाउंट में आपका आधार नंबर अपडेट नहीं है। इनके झांसे में न आएं। अनजान लिंक या बिना मांगे मिले ईमेल, SMS या WhatsApp के जरिए शेयर की गई APK फाइलों से कोई भी ऐप डाउनलोड न करें। सतर्क रहें। सुरक्षित रहें। YONO ऐप हमेशा सिर्फ ऑफिशियल ऐप स्टोर से ही डाउनलोड करें या वेबसाइट पर जाएं।'

ग्राहकों को सुरक्षित रहने के लिए क्या करना होगा? एसबीआई ने कहा है कि यूजर्स को टेक्स्ट मैसेज या किसी भी अन्य माध्यम से मिलने वाले किसी भी मलिशियस लिंक पर क्लिक करने से बचना चाहिए। इसके अलावा, किसी थर्ड-पार्टी ऐप स्टोर से कोई भी बैंकिंग एप्लिकेशन डाउनलोड करते समय थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। साथ ही, लोगों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि वे अपने फोन पर मौजूद अन्य सभी ऐप्स और उन्हें दी गई सभी अनुमतियों (permissions) पर नजर रखें।

हमेशा Yono ऐप डाउनलोड करने के लिए ऑफिशियल ऐप स्टोर पर जाएं या यहां से डाउनलोड करें - https://sbi.bank.in/web/yono/home

साइबर क्राइम की रिपोर्ट करने के लिए तुरंत 1930 पर कॉल करें या या वेबसाइट (cybercrime.gov.in) पर जाएं।