SBI ने बिजली बिल के नाम पर होने वाले नए साइबर फ्रॉड को लेकर लोगों को अलर्ट किया है। जानिए कैसे फर्जी कॉल, KYC मैसेज और पेमेंट लिंक के जरिए ठग बैंक अकाउंट खाली कर सकते हैं और इससे कैसे बचें।

अब ज्यादातर लोग बिजली का बिल ऑनलाइन ही जमा करते हैं। ऐसे में बिजली बिल से जुड़े मैसेज और कॉल आना आम बात है। लेकिन अब साइबर ठग इसी का फायदा उठाकर लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। ठग लोगों को फोन और WhatsApp पर मैसेज भेजकर बिजली कनेक्शन काटने की धमकी देते हैं। इतना ही नहीं, कई बार बिजली बिल का पेमेंट अपडेट करने या KYC पूरी करने के नाम पर लोगों को फर्जी लिंक भी भेजे जाते हैं।

इस तरह के बढ़ते फ्रॉड को देखते हुए देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने लोगों को सावधान किया है। बैंक ने बताया है कि ठग बिजली, गैस और पानी जैसी जरूरी सेवाओं के नाम पर लोगों को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। वे कभी बकाया बिल का डर दिखाते हैं तो कभी KYC अपडेट नहीं होने पर कनेक्शन बंद होने की बात कहते हैं। अगर आप भी ऐसे किसी कॉल या मैसेज पर भरोसा कर लेते हैं तो आपकी पर्सनल जानकारी और बैंक खाते में जमा पैसे खतरे में पड़ सकते हैं। आइए जानते हैं क्या है यह Electricity Bill Scam और इससे कैसे बचा जा सकता है।

कैसे लोगों को अपना शिकार बनाते हैं साइबर ठग? इस फ्रॉड में ठग सबसे पहले लोगों को ऐसा मैसेज भेजते हैं, जो देखने में बिजली विभाग के आधिकारिक मैसेज जैसा लगता है। इसमें लिखा होता है कि पिछले महीने का बिजली बिल अपडेट नहीं हुआ है और जल्द ही बिजली सप्लाई बंद कर दी जाएगी। इसके बाद मैसेज में एक मोबाइल नंबर दिया जाता है, जिस पर तुरंत संपर्क करने के लिए कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति उस नंबर पर फोन करता है तो दूसरी तरफ मौजूद ठग खुद को बिजली विभाग का कर्मचारी बताता है।

वह व्यक्ति को भरोसा दिलाता है कि कुछ आसान स्टेप्स पूरे करने के बाद बिजली कनेक्शन बंद होने से बचाया जा सकता है। इसके लिए कभी ऑनलाइन पेमेंट करने को कहा जाता है तो कभी KYC अपडेट करने के लिए कहा जाता है। कुछ मामलों में ठग लोगों को मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करने के लिए भी कहते हैं। वे इसे बिजली बिल जमा करने या कनेक्शन अपडेट करने वाला ऐप बताते हैं। लेकिन असल में यह ऐप या लिंक खतरनाक हो सकता है।

मोबाइल में ऐप डाउनलोड करवाकर भी होती है ठगी साइबर ठग केवल फर्जी पेमेंट लिंक तक सीमित नहीं हैं। कई बार वे लोगों को मोबाइल में अनजान ऐप डाउनलोड करने के लिए कहते हैं। इस ऐप के जरिए वे फोन की स्क्रीन तक पहुंच बनाने या स्क्रीन शेयरिंग करवाने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए किसी भी अनजान व्यक्ति के कहने पर मोबाइल में ऐप डाउनलोड न करें। खासकर ऐसे ऐप से दूर रहें, जिनका लिंक SMS या WhatsApp पर भेजा गया हो।

KYC अपडेट करने के नाम पर भी हो रही ठगी बिजली बिल स्कैम में KYC अपडेट करने का बहाना भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ठग लोगों को फोन करके कहते हैं कि बिजली कनेक्शन की KYC अधूरी है। अगर जल्द ही इसे पूरा नहीं किया गया तो कनेक्शन बंद हो सकता है।