काम की बात: 'आज रात कट जाएगी बिजली...' फोन पर ऐसा मैसेज आए तो संभल जाएं, SBI ने किया अलर्ट
SBI ने बिजली बिल के नाम पर होने वाले नए साइबर फ्रॉड को लेकर लोगों को अलर्ट किया है। जानिए कैसे फर्जी कॉल, KYC मैसेज और पेमेंट लिंक के जरिए ठग बैंक अकाउंट खाली कर सकते हैं और इससे कैसे बचें।
अब ज्यादातर लोग बिजली का बिल ऑनलाइन ही जमा करते हैं। ऐसे में बिजली बिल से जुड़े मैसेज और कॉल आना आम बात है। लेकिन अब साइबर ठग इसी का फायदा उठाकर लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। ठग लोगों को फोन और WhatsApp पर मैसेज भेजकर बिजली कनेक्शन काटने की धमकी देते हैं। इतना ही नहीं, कई बार बिजली बिल का पेमेंट अपडेट करने या KYC पूरी करने के नाम पर लोगों को फर्जी लिंक भी भेजे जाते हैं।
इस तरह के बढ़ते फ्रॉड को देखते हुए देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने लोगों को सावधान किया है। बैंक ने बताया है कि ठग बिजली, गैस और पानी जैसी जरूरी सेवाओं के नाम पर लोगों को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। वे कभी बकाया बिल का डर दिखाते हैं तो कभी KYC अपडेट नहीं होने पर कनेक्शन बंद होने की बात कहते हैं। अगर आप भी ऐसे किसी कॉल या मैसेज पर भरोसा कर लेते हैं तो आपकी पर्सनल जानकारी और बैंक खाते में जमा पैसे खतरे में पड़ सकते हैं। आइए जानते हैं क्या है यह Electricity Bill Scam और इससे कैसे बचा जा सकता है।
कैसे लोगों को अपना शिकार बनाते हैं साइबर ठग?
इस फ्रॉड में ठग सबसे पहले लोगों को ऐसा मैसेज भेजते हैं, जो देखने में बिजली विभाग के आधिकारिक मैसेज जैसा लगता है। इसमें लिखा होता है कि पिछले महीने का बिजली बिल अपडेट नहीं हुआ है और जल्द ही बिजली सप्लाई बंद कर दी जाएगी। इसके बाद मैसेज में एक मोबाइल नंबर दिया जाता है, जिस पर तुरंत संपर्क करने के लिए कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति उस नंबर पर फोन करता है तो दूसरी तरफ मौजूद ठग खुद को बिजली विभाग का कर्मचारी बताता है।
वह व्यक्ति को भरोसा दिलाता है कि कुछ आसान स्टेप्स पूरे करने के बाद बिजली कनेक्शन बंद होने से बचाया जा सकता है। इसके लिए कभी ऑनलाइन पेमेंट करने को कहा जाता है तो कभी KYC अपडेट करने के लिए कहा जाता है। कुछ मामलों में ठग लोगों को मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करने के लिए भी कहते हैं। वे इसे बिजली बिल जमा करने या कनेक्शन अपडेट करने वाला ऐप बताते हैं। लेकिन असल में यह ऐप या लिंक खतरनाक हो सकता है।
मोबाइल में ऐप डाउनलोड करवाकर भी होती है ठगी
साइबर ठग केवल फर्जी पेमेंट लिंक तक सीमित नहीं हैं। कई बार वे लोगों को मोबाइल में अनजान ऐप डाउनलोड करने के लिए कहते हैं। इस ऐप के जरिए वे फोन की स्क्रीन तक पहुंच बनाने या स्क्रीन शेयरिंग करवाने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए किसी भी अनजान व्यक्ति के कहने पर मोबाइल में ऐप डाउनलोड न करें। खासकर ऐसे ऐप से दूर रहें, जिनका लिंक SMS या WhatsApp पर भेजा गया हो।
KYC अपडेट करने के नाम पर भी हो रही ठगी
बिजली बिल स्कैम में KYC अपडेट करने का बहाना भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ठग लोगों को फोन करके कहते हैं कि बिजली कनेक्शन की KYC अधूरी है। अगर जल्द ही इसे पूरा नहीं किया गया तो कनेक्शन बंद हो सकता है।
SBI ने दी ये जरूरी सलाह
SBI ने अपने साइबर सुरक्षा अभियान के जरिए लोगों को ऐसे फ्रॉड से बचने की सलाह दी है। बैंक का कहना है कि किसी भी अनजान कॉल या मैसेज पर तुरंत भरोसा नहीं करना चाहिए। बैंक ने लोगों को सलाह दी है कि बिजली, गैस या पानी की KYC अपडेट करने के नाम पर आने वाले अनजान लिंक पर क्लिक न करें। अगर कोई व्यक्ति तुरंत पेमेंट करने या निजी जानकारी देने का दबाव बनाता है तो पहले उसकी सच्चाई चेक करें।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।