गर्मियों में भी आएगा 'जीरो' जैसा बिल! Amazon से आज ही ऑर्डर करें ये हाई-परफॉरमेंस Energy Saving ACs
अमेज़न इंडिया पर उपलब्ध ये 10 बेहतरीन 5-स्टार इन्वर्टर AC अपनी हाई ISEER रेटिंग के साथ बिजली बिल में भारी कटौती सुनिश्चित करते हैं। आधुनिक AI तकनीक और कनवर्टिबल मोड्स से लैस ये एयर कंडीशनर भीषण गर्मी में भी कम खर्च पर शानदार कूलिंग प्रदान करते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
भारत में बढ़ती गर्मी और बिजली की बढ़ती कीमतों के बीच, सही एयर कंडीशनर का चुनाव करना न केवल आराम बल्कि आर्थिक बचत के लिए भी जरूरी है। अमेज़न इंडिया पर उपलब्ध ये 10 सर्वश्रेष्ठ एनर्जी-सेविंग AC आधुनिक तकनीक और उच्चतम ऊर्जा दक्षता का बेजोड़ संगम हैं। इन सभी मॉडल्स की मुख्य विशेषता इनकी 5-स्टार रेटिंग और उच्च ISEER (Seasonal Efficiency) वैल्यू है, जो यह सुनिश्चित करती है कि कमरे को ठंडा करते समय बिजली की खपत कम से कम हो।
पैनासोनिक, एलजी और डाइकिन जैसे प्रमुख ब्रांड्स अब AI-संचालित इन्वर्टर तकनीक का उपयोग कर रहे हैं, जो कमरे में मौजूद लोगों की संख्या और बाहरी तापमान के अनुसार अपनी कूलिंग क्षमता को खुद ही एडजस्ट कर लेते हैं। इनमें दिए गए कन्वर्टिबल मोड्स (4-in-1 या 6-in-1) उपभोक्ताओं को यह आजादी देते हैं कि वे अपनी जरूरत के हिसाब से AC को कम क्षमता पर चला सकें, जिससे बिजली के बिल में 40% से 60% तक की बचत हो सकती है।
इसके अलावा, इन मॉडल्स में इस्तेमाल होने वाली 100% कॉपर पाइपिंग और एंटी-करोश़न कोटिंग इनकी उम्र बढ़ाती है और रखरखाव का खर्च कम करती है। कुल मिलाकर, यदि आप इस गर्मी में अपने हजारों रुपये बचाना चाहते हैं, तो अमेज़न पर उपलब्ध ये स्मार्ट और एनर्जी-एफिशिएंट AC एक बेहतरीन निवेश साबित होंगे, जो पर्यावरण और आपकी जेब दोनों का ख्याल रखते हैं।
1. Lloyd 1.5 Ton 5 Star Inverter Split AC (5 in 1 Convertible, Cools Even at 52°C, Smart 4 Way Air Swing, Turbo Cool, Anti Corrosion Coating, 100% Copper, White, GLS18I5KWGGW)
Lloy का यह 1.5 टन इन्वर्टर स्प्लिट AC मध्यम आकार के कमरों (160 sq. ft. तक) के लिए एक प्रीमियम और भरोसेमंद विकल्प है। यह AC 5-in-1 कनवर्टिबल कूलिंग तकनीक के साथ आता है, जो आपको अपनी जरूरत के हिसाब से बिजली बचाने की सुविधा देता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह 52°C जैसी भीषण गर्मी में भी जबरदस्त कूलिंग प्रदान करता है। स्टाइलिश डिजाइन और स्मार्ट फीचर्स जैसे 4-वे एयर स्विंग और PM 2.5 फिल्टर इसे आधुनिक घरों के लिए एक आदर्श एयर कंडीशनर बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
भीषण गर्मी में बेजोड़ कूलिंग
बिजली की बचत
स्मार्ट 4-वे एयर स्विंग
लंबी वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
कीमत में इंस्टालेशन शामिल नहीं
शोर का स्तर
2. Godrej 1.5 Ton 5 Star,New Star rated, 5 Years Comprehensive Warranty, AI powered, 5-In-1 Convertible Cooling Inverter Split AC (Copper, Heavy Duty Cooling at 52 °C, AC 1.5T EC HIC 18J5TG WA, White)
गोदरेज का यह 1.5 Ton 5 Star इन्वर्टर स्प्लिट AC भारतीय घरों के लिए एक स्मार्ट और दमदार कूलिंग सॉल्यूशन है। यह AC विशेष रूप से AI तकनीक से लैस है, जो कमरे के तापमान को समझकर कूलिंग को खुद-ब-खुद एडजस्ट करता है। इसकी Heavy Duty Cooling तकनीक इसे 52°C की झुलसा देने वाली गर्मी में भी कमरे को बर्फ जैसा ठंडा रखने की शक्ति देती है। 5 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी के साथ आने वाला यह मॉडल भरोसे और तकनीक का बेहतरीन मेल है।
Specifications
क्यों खरीदें
AI संचालित कूलिंग
5 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी
भारी गर्मी में भी प्रभावी
सेल्फ-क्लीनिंग
क्यों खोजें विकल्प
विशिष्ट मॉडल की बिक्री (50+ प्रतिमाह) थोड़ी कम
इंस्टालेशन शुल्क थोड़ा अधिक
3. Voltas 185V Vectra CAR 1.5 ton 5 star,New star rated, inverter Split AC|4-IN-1 Adjustable modeHigh ambient Cooling-cools even at 52°C|Anti dust filter with Anti-microbial coating|Copper Coil|White
टाटा उत्पाद होने के नाते, Voltas का यह Vectra CAR मॉडल भारत के सबसे भरोसेमंद एयर कंडीशनर्स में से एक है। यह विशेष रूप से भारतीय गर्मियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जो 52°C के हाई एम्बिएंट टेम्परेचर पर भी स्थिर कूलिंग प्रदान करता है। इसमें 4-in-1 एडजस्टेबल मोड दिया गया है, जो बिजली की खपत को नियंत्रित करने में आपकी मदद करता है। एंटी-डस्ट और एंटी-माइक्रोबियल कोटिंग के साथ यह न केवल कूलिंग करता है, बल्कि आपके कमरे की हवा को भी स्वच्छ रखता है।
Specifications
क्यों खरीदें
4-in-1 एडजस्टेबल मोड
हाई एम्बिएंट कूलिंग
शानदार वारंटी
स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ा ज्यादा शोर
ISEER वैल्यू 5.00
4. Blue Star 1.5 Ton 5 Star,Inverter Split AC (Copper, Convertible 5 in 1 Cooling, DigiQ Hepta Sensor, Dust Filter, Self Diagnosis, IE518PNU, White)
Blue Star का यह 1.5 Ton 5 Star AC अपनी सटीक कूलिंग और प्रीमियम क्वालिटी के लिए जाना जाता है। इसमें मौजूद DigiQ Hepta Sensors तकनीक सात अलग-अलग बिंदुओं से तापमान की निगरानी करती है, जिससे आपको हर समय एकदम सटीक और आरामदायक ठंडक मिलती है। यह AC 5-in-1 कनवर्टिबल मोड के साथ आता है, जो इसे छोटे और मध्यम आकार के कमरों (151 से 180 sq. ft.) के लिए एक स्मार्ट और बिजली बचाने वाला विकल्प बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार एयरफ्लो
अत्यधिक गर्मी में प्रभावी
शांत ऑपरेशन
टिकाऊ निर्माण
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ा महंगा
10 साल की वारंटी में गैस चार्जिंग जैसे कुछ खर्च शामिल नहीं
5. Panasonic 1.5 Ton 5 Star,New Star rated, Premium WiFi Inverter Smart Split AC (DustBuster Tech, Matter Enabled, AI, Higher Airflow, Copper Cond., 8in1 Convertible,4-Way,PM0.1 Filter,CS/CU-NU18BKY5WX,White)
पैनासोनिक का यह प्रीमियम मॉडल तकनीक और ऊर्जा बचत के मामले में भारत का सबसे एडवांस AC माना जाता है। यह भारत का पहला Matter Enabled स्मार्ट AC है जिसे आप अपने स्मार्टफोन या वॉयस असिस्टेंट से आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी DustBuster तकनीक और AI मोड इसे बाजार में सबसे अलग बनाते हैं। अगर आप एक ऐसा AC चाहते हैं जो न केवल ठंडा करे बल्कि आपके कमरे की हवा को भी शुद्ध (PM 0.1 Filter) रखे और बिजली का बिल भी सबसे कम लाए, तो यह एक बेहतरीन विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
सर्वश्रेष्ठ बिजली बचत
स्मार्ट कनेक्टिविटी
DustBuster तकनीक
8-in-1 कनवर्टिबल
क्यों खोजें विकल्प
5-स्टार AC की तुलना में महंगा
पेड इंस्टालेशन
6. LG 1.5 Ton 5 Star,New star rated, Smart Inverter Split AC (Copper, AI Convertible 6in1,VIRAAT Mode, Faster Cooling & Energy Saving, 4 Way Swing, HD Filter with AntiVirus Protection, AS-Q19YNZE1,White)
LG का यह 2026 मॉडल अपनी बेहतरीन कूलिंग क्षमता और ऊर्जा दक्षता के लिए Amazon's Choice बना हुआ है। इसमें AI Convertible 6-in-1 तकनीक दी गई है, जो सेंसर के माध्यम से कमरे की स्थिति को समझती है और कूलिंग को ऑटोमैटिकली एडजस्ट करती है। इसका विशेष VIRAAT Mode 110% की क्षमता पर काम करता है, जो बेहद गर्म दिनों में भी कमरे को मिनटों में ठंडा कर देता है। एंटी-वायरस सुरक्षा के साथ आने वाला यह AC स्वास्थ्य और आराम दोनों का ख्याल रखता है।
Specifications
क्यों खरीदें
असाधारण बिजली बचत
ओशन ब्लैक प्रोटेक्शन
AI टेक्नोलॉजी
एंटी-वायरस प्रोटेक्शन
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ा महंगा
पेड इंस्टालेशन शुल्क
7. Whirlpool 1.5 Ton 5 Star, Magicool Inverter Split AC (MAGICOOL 15T 5S INV CNV S5K2PP0, Copper, Convertible 4-in-1 Cooling Mode, HD Filter White)
Whirlpool का यह Magicool सीरीज AC अपनी शानदार कूलिंग परफॉरमेंस और किफायती बजट के लिए जाना जाता है। इसमें मौजूद 6th Sense Technology कमरे के तापमान को महसूस कर कूलिंग को अपने आप मैनेज करती है। यह AC 4-in-1 कनवर्टिबल कूलिंग मोड के साथ आता है, जो उपभोक्ताओं को उनकी जरूरत के अनुसार ऊर्जा बचाने का विकल्प देता है। 34,750 रुपये की आकर्षक कीमत और 54% के बड़े डिस्काउंट के साथ, यह मध्यम आकार के कमरों के लिए एक बेहतरीन बजट-फ्रेंडली 5-स्टार विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
गैस लीक इंडिकेटर
सेल्फ क्लीन
6th Sense Technology
टर्बो कूल
क्यों खोजें विकल्प
कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी कम
केवल 2-वे एयर स्विंग
थोड़ा शोर वाला महसूस
1. कूलिंग में कौन सा एसी नंबर 1 है?
अगर बात केवल पावरफुल कूलिंग की हो, तो O General और Daikin को दुनिया भर में नंबर 1 माना जाता है।
O General: यह अपनी 'Heavy Duty' कूलिंग के लिए मशहूर है। अगर आपका कमरा ऐसी जगह है जहाँ धूप बहुत ज्यादा आती है, तो यह सबसे बेस्ट है।
Daikin: इनकी कूलिंग बहुत ही स्मूथ और स्थिर होती है। इनका Coanda Airflow कमरे के हर कोने को बराबर ठंडा करता है।
भारत में Blue Star और Voltas भी बहुत लोकप्रिय हैं क्योंकि ये 50°C-52°C की भीषण गर्मी में भी अच्छी कूलिंग देते हैं।
2. क्या इन्वर्टर एसी नॉर्मल एसी से बेहतर है?
हाँ, बिल्कुल बेहतर है। इसके मुख्य कारण ये हैं,
बिजली की बचत: इन्वर्टर एसी बिजली का बिल काफी कम करता है क्योंकि इसका कंप्रेसर जरूरत के हिसाब से अपनी स्पीड कम या ज्यादा कर सकता है।
सटीक तापमान: नॉर्मल एसी बार-बार चालू और बंद होता है, जिससे तापमान घटता-बढ़ता रहता है। इन्वर्टर एसी कमरे के तापमान को स्थिर रखता है।
शोर कम: इन्वर्टर एसी चालू और बंद होते समय झटके नहीं लेता, इसलिए यह बहुत शांत चलता है।
3. क्या इन्वर्टर एसी बिना बिजली के चल सकता है?
नहीं, इन्वर्टर एसी बिना बिजली के नहीं चल सकता।
भ्रम का कारण: इसके नाम में Inverter शब्द है, इसलिए लोग सोचते हैं कि यह घर के इन्वर्टर पर चलेगा। असल में इसके कंप्रेसर की तकनीक को 'इन्वर्टर तकनीक' कहते हैं।
अपवाद: अगर आपके पास बहुत बड़ा सोलर सिस्टम या हाई-कैपेसिटी इन्वर्टर (जैसे 3kVA या उससे ऊपर) है, तो ही आप 1 या 1.5 टन का एसी चला सकते हैं। सामान्य घरेलू इन्वर्टर इसका लोड नहीं उठा सकते।
4. Which AC is more power saving?
सबसे ज्यादा बिजली बचाने वाला एसी वह है जिसकी ISEER रेटिंग सबसे ज्यादा हो।
Panasonic 1.5 Ton 5 Star: इसका ISEER वैल्यू 5.80 है, जो भारत में सबसे ज्यादा बिजली बचाने वाले एसी में से एक है।
LG 5 Star Models: इनका ISEER 5.77 के करीब होता है, जो बिजली बचत में बेहतरीन हैं।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
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ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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