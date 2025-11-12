Google Pixel 9 Pro XL पर 35,000 रुपये से ज्यादा की छूट, Flipkart पर मिल रहा ऑफर

संक्षेप: Flipkart पर Google Pixel 9 Pro XL पर जबरदस्त डिस्काउंट मिल रहा है। अब यह प्रीमियम फोन 35,000 रुपये से ज्यादा की भारी छूट के साथ सिर्फ 85,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Wed, 12 Nov 2025 09:09 PM

अगर आप लंबे समय से Google Pixel 9 Pro XL खरीदने की सोच रहे हैं, तो अब आपके पास इसका बेहतरीन मौका है। Flipkart पर यह फ्लैगशिप स्मार्टफोन इस समय भारी डिस्काउंट के साथ उपलब्ध है। इसका लॉन्च प्राइस 1,24,999 रुपये था, लेकिन अब यह केवल 89,900 रुपये में मिल रहा है- यानी 35,000 रुपये से ज्यादा की बचत की जा सकती है।

साथ ही, अगर आप Flipkart Axis Bank Credit Card से पेमेंट करते हैं, तो आपको 4,000 रुपये का अतिरिक्त इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। ऐसे में इस फोन की इफेक्टिव कीमत 85,999 रुपये हो जाती है।

इन ऑफर्स के साथ और भी बड़ा फायदा Flipkart ने इस डील को और भी आसान बना दिया है। अगर आप एक बार में पूरी रकम नहीं देना चाहते, तो आप सिर्फ 3,615 रुपये प्रति माह की EMI पर यह फोन खरीद सकते हैं। इसके अलावा, अगर आप अपना पुराना फोन एक्सचेंज करते हैं तो उसकी कंडीशन के आधार पर आपको 60,200 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस मिल सकता है।

इन सभी ऑफर्स को मिलाकर देखा जाए तो यह डील इस समय के सबसे बेस्ट स्मार्टफोन डील्स में से एक है।

Google Pixel 9 Pro XL के स्पेसिफिकेशंस इस फोन में Google का Tensor G4 चिपसेट दिया गया है, जो परफॉर्मेंस और AI टास्क्स के लिए खास तौर पर डिज़ाइन किया गया है। इसमें 6.8 इंच का AMOLED डिस्प्ले है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 3000 निट्स पीक ब्राइटनेस सपोर्ट करता है। स्क्रीन की सुरक्षा के लिए Gorilla Glass Victus 2 लगाया गया है। तगड़े पावर बैकअप के लिए इसमें 5060mAh की बैटरी दी गई है, जो फास्ट वायर्ड और वायरलेस चार्जिंग दोनों को सपोर्ट करती है।