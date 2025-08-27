लॉन्च हुआ दुनिया का पहला ‘हलाल AI’, अरबी और इस्लामी कल्चर को देगा बढ़ावा

सऊदी स्टार्टअप Humain ने दुनिया का पहला हलाल AI चैटबॉट लॉन्च किया है, जो अरबी भाषा और इस्लामी कल्चर में एक्सपर्ट है। ALLAM 34B मॉडल पर बेस्ड यह AI डाटा सुरक्षा और प्राइवेसी के साथ नया एक्सपीरियंस देता है।

सऊदी अरब ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रेस में एक बड़ा कदम उठाया है। रियाद में मौजूद स्टार्टअप Humain ने हाल ही में Humain Chat नाम का चैटबॉट लॉन्च किया है, जिसे दुनिया का पहला ‘हलाल AI’ बताया जा रहा है। यह चैटबॉट ना केवल अरबी भाषा में एक्सपर्ट है, बल्कि इस्लामी कल्चर और वैल्यूज को लेकर सेंसिटिव भी है।

ह्यूमेन चैट की टेक्नोलॉजी का आधार ALLAM 34B है, जो एक बड़ा लैंग्वेज मॉडल है और इसे 8 पेटाबाइट से ज्यादा डाटा की मदद से ट्रेन किया गया है। यह अब तक का सबसे बड़ा अरबी डाटासेट माना जा रहा है। इसकी मदद से यह चैटबॉट ना सिर्फ आधुनिक अरबी बल्कि मिस्री, खाड़ी (Gulf) और लेवैंटाइन जैसे कई बोलियों को भी आसानी से समझ सकता है और जवाब दे सकता है।

नए AI चैटबॉट की एक खासियत यह भी है कि यह बातचीत के दौरान सहजता से अरबी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं के बीच स्विच कर सकता है। यूजर्स इससे टेक्स्ट या वॉइस के जरिए सवाल पूछ सकते हैं और उन्हें रियल-टाइम सर्च-बेस्ड आंसर मिलते हैं। इतना ही नहीं, पूरी बातचीत को दूसरों के साथ शेयर भी किया जा सकता है।

वेब, iOS और Android तीनों पर उपलब्ध फिलहाल यह सेवा अभी सऊदी अरब में वेब, iOS और Android प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। कंपनी आने वाले महीनों में इसे अन्य क्षेत्रों में भी विस्तार देने की योजना बना रही है। Humain को इस साल की शुरुआत में पेश किया गया था, और इसे सऊदी अरब के Public Investment Fund से सपोर्ट मिला है। यह कंपनी AI इकोसिस्टम के इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड, डाटा और एप्लिकेशन पर फोकस कर रही है।