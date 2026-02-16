इंटरनेट के बिना चलेगा AI! भारत के Sarvam Edge ने टेक दुनिया में मचा दी हलचल

Sarvam AI ने Sarvam Edge लॉन्च किया है, जो स्मार्टफोन और लैपटॉप पर बिना इंटरनेट के AI सेवाएं देता है। यह ऑन-डिवाइस प्लेटफॉर्म तेज, सेफ और भारतीय भाषाओं के लिए खासतौर से डिजाइन किया गया है।

भारत की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया में एक बड़ा कदम उठाया गया है और देसी कंपनी Sarvam AI ने अपना नया ऑन-डिवाइस प्लेटफॉर्म Sarvam Edge लॉन्च कर दिया है। यह ऐसा AI मॉडल है जो स्मार्टफोन और लैपटॉप पर बिना इंटरनेट कनेक्शन के काम कर सकता है। ऐसे समय में जब ज्यादातर AI सेवाएं क्लाउड पर निर्भर हैं, Sarvam Edge का ऑफलाइन काम करना इसे अलग और खास बनाता है।

आमतौर पर जब हम किसी AI टूल का उपयोग करते हैं, जैसे स्पीच-टू-टेक्स्ट, ट्रांसलेशन या टेक्स्ट-टू-स्पीच, तो हमारा डाटा इंटरनेट के जरिए सर्वर पर जाता है, जहां प्रोसेसिंग होती है। वहीं, Sarvam Edge में पूरी प्रोसेसिंग डिवाइस के अंदर ही होती है। इसका सबसे बड़ा फायदा बेहतर प्राइवेसी और फास्ट रिस्पॉन्स टाइम है। यूजर्स का डाटा किसी बाहरी सर्वर पर नहीं जाता, जिससे डाटा लीक का खतरा कम हो जाता है।

भारतीय भाषाओं पर खास फोकस Sarvam Edge को खास तौर से भारतीय यूजर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। यह कई भारतीय भाषाओं में स्पीच रिकग्निशन और टेक्स्ट-टू-स्पीच सपोर्ट देता है। इसके अलावा, यह अलग-अलग भाषाओं के बीच दो-तरफा ट्रांसलेशन (bidirectional translation) भी कर सकता है। मजेदार बात यह है कि इसमें ऑटोमैटिक लैंग्वेज डिटेक्शन फीचर भी है, यानी यूजर्स को पहले से भाषा चुनने की जरूरत नहीं पड़ती।

भारत जैसे बहुभाषी देश में, जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी हर जगह एक जैसी नहीं है, यह टेक्नोलॉजी खास मायने रखती है। ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में भी लोग AI बेस्ड सुविधाओं और सेवाओं का फायदा उठा सकेंगे।

इसलिए बड़ा माना जा रहा है यह कदम आज की डिजिटल दुनिया में डाटा प्राइवेसी एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। Sarvam Edge का ऑन-डिवाइस मॉडल इस चिंता को काफी हद तक कम करता है। साथ ही, नेटवर्क की स्लो स्पीड या इंटरनेट ना होने की स्थिति में भी AI सेवाओं का इस्तेमाल संभव हो सकता है। इसके अलावा, यह पहल भारत में ‘स्वदेशी AI’ के विचार को भी मजबूत करती है। यानी ऐसी टेक्नोलॉजी जो भारत में विकसित हो, भारतीय जरूरतों के हिसाब से डिजाइन की गई हो और स्थानीय भाषाओं को ज्यादा महत्व देती हो।