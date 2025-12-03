Sanchar Saathi App ने मचाई धूम, 10 गुना बढ़े डाउनलोड्स, 6 लाख लोगों ने एक दिन में किया Download

संक्षेप: Sanchar Saathi ऐप ने एक दिन में डाउनलोड्स में 10 गुना उछाल दर्ज किया 60 हजार से बढ़कर 6 लाख। जानिए क्या है यह ऐप, क्यों लोग इसे डाउनलोड कर रहे हैं और क्या है इसके फायदे व विवाद।

Sanchar Saathi App Downloads: भारत में अब स्मार्टफोन केवल बातचीत या मनोरंजन का जरिया नहीं, बल्कि बैंकिंग, ऑनलाइन भुगतान और डिजिटल कामों का मूल साधन बन गए हैं। लेकिन इसी डिजिटल राज में फ़ोन-चोरी, फर्जी सिम, IMEI क्लोनिंग, कॉल-स्कैम्स और ऑनलाइन फ्रॉड जैसी समस्याएं भी आम हो गईं। इन्हीं खतरों से निपटने के लिए सरकार ने कुछ महीने पहले Sanchar Saathi नामक एक साइबर-सेफ्टी ऐप लॉन्च किया था, जिसे अब अचानक लोगों का जबरदस्त भरोसा मिला है। बुधवार को जारी रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस ऐप के डाउनलोड्स में एक ही दिन में 10 गुना वृद्धि हुई डेली औसत 60,000 से बढ़कर लगभग 6 लाख हो गए।

सरकार की नई पॉलिसी और बढ़ते डिजिटल धोखों की जानकारी से जोड़कर इसे देखा जा रहा है। कई लोग अपने स्मार्टफोन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए Sanchar Saathi डाउनलोड कर रहे हैं, वहीं आलोचक इसे प्राइवेसी के लिए खतरा बता रहे हैं।

Sanchar Saathi क्या है और क्यों जरूरी? Sanchar Saathi ऐप को सरकार ने एक साइबर-सेफ्टी समाधान के रूप में पेश किया है। इसके जरिए आप: चोरी या खोए फोन का IMEI ब्लॉक/ट्रैक कर सकते हैं, ताकि कोई दूसरा इस्तेमाल न कर सके। अपने नाम पर कितने सिम या मोबाइल कनेक्शन्स हैं, वह देख सकते हैं फर्जी सिम या डुप्लीकेट कनेक्शन पकड़ सकते हैं।अगर आपको कोई धोखाधड़ी कॉल, स्पैम मैसेज या डिज़िटल फ्रॉड आता है, तो सीधे रिपोर्ट कर सकते हैं। सरकार का कहना है कि इससे फोन-चोरी, सिम-फ्रॉड और IMEI-स्पूफिंग जैसी समस्याओं को कम किया जा सकेगा।