Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Sanchar Saathi app downloads jump 10 times in single day 6 lakh people download in one day DoT sources
Sanchar Saathi App ने मचाई धूम, 10 गुना बढ़े डाउनलोड्स, 6 लाख लोगों ने एक दिन में किया Download

Sanchar Saathi App ने मचाई धूम, 10 गुना बढ़े डाउनलोड्स, 6 लाख लोगों ने एक दिन में किया Download

संक्षेप:

Sanchar Saathi ऐप ने एक दिन में डाउनलोड्स में 10 गुना उछाल दर्ज किया 60 हजार से बढ़कर 6 लाख। जानिए क्या है यह ऐप, क्यों लोग इसे डाउनलोड कर रहे हैं और क्या है इसके फायदे व विवाद।

Wed, 3 Dec 2025 06:55 PMHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Sanchar Saathi App Downloads: भारत में अब स्मार्टफोन केवल बातचीत या मनोरंजन का जरिया नहीं, बल्कि बैंकिंग, ऑनलाइन भुगतान और डिजिटल कामों का मूल साधन बन गए हैं। लेकिन इसी डिजिटल राज में फ़ोन-चोरी, फर्जी सिम, IMEI क्लोनिंग, कॉल-स्कैम्स और ऑनलाइन फ्रॉड जैसी समस्याएं भी आम हो गईं। इन्हीं खतरों से निपटने के लिए सरकार ने कुछ महीने पहले Sanchar Saathi नामक एक साइबर-सेफ्टी ऐप लॉन्च किया था, जिसे अब अचानक लोगों का जबरदस्त भरोसा मिला है। बुधवार को जारी रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस ऐप के डाउनलोड्स में एक ही दिन में 10 गुना वृद्धि हुई डेली औसत 60,000 से बढ़कर लगभग 6 लाख हो गए।

सरकार की नई पॉलिसी और बढ़ते डिजिटल धोखों की जानकारी से जोड़कर इसे देखा जा रहा है। कई लोग अपने स्मार्टफोन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए Sanchar Saathi डाउनलोड कर रहे हैं, वहीं आलोचक इसे प्राइवेसी के लिए खतरा बता रहे हैं।

ये भी पढ़ें:Aadhaar Update हुआ सुपर आसान: सिर्फ फोन से करें एड्रेस और मोबाइल नंबर अपडेट

Sanchar Saathi क्या है और क्यों जरूरी?

Sanchar Saathi ऐप को सरकार ने एक साइबर-सेफ्टी समाधान के रूप में पेश किया है। इसके जरिए आप: चोरी या खोए फोन का IMEI ब्लॉक/ट्रैक कर सकते हैं, ताकि कोई दूसरा इस्तेमाल न कर सके। अपने नाम पर कितने सिम या मोबाइल कनेक्शन्स हैं, वह देख सकते हैं फर्जी सिम या डुप्लीकेट कनेक्शन पकड़ सकते हैं।अगर आपको कोई धोखाधड़ी कॉल, स्पैम मैसेज या डिज़िटल फ्रॉड आता है, तो सीधे रिपोर्ट कर सकते हैं। सरकार का कहना है कि इससे फोन-चोरी, सिम-फ्रॉड और IMEI-स्पूफिंग जैसी समस्याओं को कम किया जा सकेगा।

इस वजह से बढ़ी App की डिमांड

रविवार, 28 नवंबर को जारी एक आदेश में फोन निर्माता कंपनियों को निर्देश दिया गया था कि वे अपने नए वॉल्यूम फोन्स में Sanchar Saathi ऐप प्री-इंस्टॉल करें और पुराने फोन्स में ऐप अपडेट के द्वारा भेजें। इसी आदेश के बाद, पूरा भारत इस ऐप पर एक नजर डालने लगा जिसके कारण मंगलवार को रोजाना के 60,000 डाउनलोड्स अचानक बढ़कर लगभग 6 लाख तक पहुँच गए। कुल मिलाकर, आदेश से पहले भी लगभग 1.5 करोड़ लोग इसे डाउनलोड कर चुके थे। ऐसा दिखता है कि लोगों को साइबर फ्रॉड और चोरी-चोरी से डर है, इसलिए वे सुरक्षा के लिए इस ऐप को अपनाना चाहते हैं।

ये भी पढ़ें:अलर्ट! IRCTC ने बदला Tatkal से जुड़ा बड़ा नियम, अब OTP के बिना नहीं मिलेगा टिकट
Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta
दिल्ली की रहने वाली हिमानी गुप्ता को मीडिया में करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है। लाइव हिन्दुस्तान में हिमानी बतौर डिप्टी कॉन्टेंट प्रोड्यूसर गैजेट्स सेक्शन में काम कर रही हैं। इससे पहले, उन्होंने नेटवर्क-18 समेत कई दूसरे संस्थानों में काम किया है। हिमानी ने महाराजा अग्रसेन और इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। खाली समय में कुकिंग और फिल्में देखना पसंद है। हर दिन कुछ नया सीखते रहने की कोशिश जारी है। और पढ़ें
SIM Smartphone

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।