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ग्राहकों को झटका, अगले महीने फिर महंगे होंगे Samsung, Oppo, Xiaomi फोन, इतने बढ़ेंगे दाम

By Arpit Soni
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Samsung, Oppo, Realme और Xiaomi कई डिवाइस की कीमतें 1,000 रुपये से 3,000 रुपये तक बढ़ाने की योजना बना रही हैं। स्मार्टफोन के अलावा, Xiaomi में चुनिंदा Smart TV की कीमतें भी बढ़ा सकती है।

phone price hike in august
रिपोर्ट के अनुसार, अगस्त के पहले हफ्ते में Samsung A सीरीज, Realme C83 और P सीरीज, और OPPO A सीरीज के स्मार्टफोन की कीमतें बढ़ रही हैं।

अगर आप स्मार्टफोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो तुरंत अपना पसंदीदा मॉडल खरीद लीजिए, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि अगले महीने आपको अपने पसंदीदा फोन के लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़े। दरअसल, मेमोरी की कमी की समस्या और गंभीर होती जा रही है, और खबर है कि अगस्त में कीमतों में और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। Samsung, Oppo, Realme और Xiaomi कई डिवाइस की कीमतें 1,000 रुपये से 3,000 रुपये तक बढ़ाने की योजना बना रही हैं।

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फोन के अलावा TV भी होंगे महंगे

इंडिया टुडे ने अपनी रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया कि "अगस्त के पहले हफ्ते में Samsung A सीरीज, Realme C83 और P सीरीज, और OPPO A सीरीज के स्मार्टफोन की कीमतें बढ़ रही हैं।" "Redmi A7 और A7 Pro 4G की कीमतें भी बढ़ेंगी।" स्मार्टफोन के अलावा, Xiaomi के भारत में चुनिंदा टीवी की कीमतें भी बढ़ाने की उम्मीद है।

यह ऐसे समय में आया है जब एआई डेटासेंटर की बढ़ती मांग के कारण स्मार्टफोन निर्माताओं को विशेष रूप से रैम और एनएएनडी के लिए ज्यादा कंपोनेंट कॉस्ट का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि, अभी तक सैमसंग, शाओमी, रियलमी और ओप्पो ने कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी है।

ये भी पढ़ें:सस्ते 5G फोन का सपना सच, आज ₹11,999 में मिल रहा 'Virat' स्मार्टफोन, यह है खास

अगस्त में किन स्मार्टफोन्स की कीमतें बढ़ सकती हैं?

सूत्रों के अनुसार, सैमसंग, गैलेक्सी A07 4G, गैलेक्सी A06 5G और गैलेक्सी A07 5G सहित कई डिवाइसों की कीमतों में बढ़ोतरी कर सकता है - जो फिलहाल 16,999 रुपये में बिक रहे हैं। सैमसंग गैलेक्सी F17 5G और सैमसंग गैलेक्सी A17 5G की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।

ये डिवाइस सैमसंग के किफायती सेगमेंट में आते हैं, जिनकी कीमत गैलेक्सी A07 4G के लिए 11,999 रुपये से लेकर गैलेक्सी A17 5G के लिए 22,499 रुपये तक है। अलग-अलग वेरिएंट के आधार पर इनकी कीमतों में 1,000 रुपये से 3,000 रुपेय तक की बढ़ोतरी हो सकती है।

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ये भी पढ़ें:इतनी होगी Samsung Galaxy F70 Pro की कीमत, लॉन्च से पहले कंपनी ने बताया सबकुछ

उम्मीद है कि Oppo अपनी A सीरीज की कीमतें बढ़ाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि ओप्पो A6x 5G अभी 19,999 रुपये में बिक रहा है, जबकि ओप्पो A6 5G अभी 24,999 रुपये में मिल रहा है।

Realme के लिए, यह स्पष्ट नहीं है कि कितने फोन की कीमत में बढ़ोतरी हो सकती है। जानकारी के लिए बता दें कि रियलमी C83 अभी 17,499 रुपये में उपलब्ध है। C83 के अलावा, हम चुनिंदा P4 सीरीज फोन्स की कीमतों में बढ़ोतरी देख सकते हैं। फिलहाल, रियलमी P4 5G अभी 24,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। रियलमी P4R 5G और रियलमी P4 Pro 5G क्रमशः 20,999 रुपये और 29,999 रुपये में उपलब्ध हैं।

जिन Redmi मॉडलों में बढ़ोतरी की उम्मीद है उनमें रेडमी A7 4G और रेडमी A7 Pro 4G शामिल हैं। इनकी मौजूदा कीमत क्रमश: 12,499 रुपये और 13,499 रुपये है। दोनों मॉडल करीब 2,000 रुपये तक महंगे हो सकते हैं। इसके अलावा, Xiaomi 2025 लाइनअप के TV की कीमतें भी बढ़ा सकता है, जिसमें QLED TV FX Pro मॉडल भी शामिल हैं, जो 500 रुपये से लेकर 2,000 रुपये तक हैं।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।

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