ग्राहकों को झटका, अगले महीने फिर महंगे होंगे Samsung, Oppo, Xiaomi फोन, इतने बढ़ेंगे दाम

Samsung, Oppo, Realme और Xiaomi कई डिवाइस की कीमतें 1,000 रुपये से 3,000 रुपये तक बढ़ाने की योजना बना रही हैं। स्मार्टफोन के अलावा, Xiaomi में चुनिंदा Smart TV की कीमतें भी बढ़ा सकती है।

रिपोर्ट के अनुसार, अगस्त के पहले हफ्ते में Samsung A सीरीज, Realme C83 और P सीरीज, और OPPO A सीरीज के स्मार्टफोन की कीमतें बढ़ रही हैं।

अगर आप स्मार्टफोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो तुरंत अपना पसंदीदा मॉडल खरीद लीजिए, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि अगले महीने आपको अपने पसंदीदा फोन के लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़े। दरअसल, मेमोरी की कमी की समस्या और गंभीर होती जा रही है, और खबर है कि अगस्त में कीमतों में और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। Samsung, Oppo, Realme और Xiaomi कई डिवाइस की कीमतें 1,000 रुपये से 3,000 रुपये तक बढ़ाने की योजना बना रही हैं।

फोन के अलावा TV भी होंगे महंगे इंडिया टुडे ने अपनी रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया कि "अगस्त के पहले हफ्ते में Samsung A सीरीज, Realme C83 और P सीरीज, और OPPO A सीरीज के स्मार्टफोन की कीमतें बढ़ रही हैं।" "Redmi A7 और A7 Pro 4G की कीमतें भी बढ़ेंगी।" स्मार्टफोन के अलावा, Xiaomi के भारत में चुनिंदा टीवी की कीमतें भी बढ़ाने की उम्मीद है।

यह ऐसे समय में आया है जब एआई डेटासेंटर की बढ़ती मांग के कारण स्मार्टफोन निर्माताओं को विशेष रूप से रैम और एनएएनडी के लिए ज्यादा कंपोनेंट कॉस्ट का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि, अभी तक सैमसंग, शाओमी, रियलमी और ओप्पो ने कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी है।

अगस्त में किन स्मार्टफोन्स की कीमतें बढ़ सकती हैं? सूत्रों के अनुसार, सैमसंग, गैलेक्सी A07 4G, गैलेक्सी A06 5G और गैलेक्सी A07 5G सहित कई डिवाइसों की कीमतों में बढ़ोतरी कर सकता है - जो फिलहाल 16,999 रुपये में बिक रहे हैं। सैमसंग गैलेक्सी F17 5G और सैमसंग गैलेक्सी A17 5G की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।

ये डिवाइस सैमसंग के किफायती सेगमेंट में आते हैं, जिनकी कीमत गैलेक्सी A07 4G के लिए 11,999 रुपये से लेकर गैलेक्सी A17 5G के लिए 22,499 रुपये तक है। अलग-अलग वेरिएंट के आधार पर इनकी कीमतों में 1,000 रुपये से 3,000 रुपेय तक की बढ़ोतरी हो सकती है।

उम्मीद है कि Oppo अपनी A सीरीज की कीमतें बढ़ाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि ओप्पो A6x 5G अभी 19,999 रुपये में बिक रहा है, जबकि ओप्पो A6 5G अभी 24,999 रुपये में मिल रहा है।

Realme के लिए, यह स्पष्ट नहीं है कि कितने फोन की कीमत में बढ़ोतरी हो सकती है। जानकारी के लिए बता दें कि रियलमी C83 अभी 17,499 रुपये में उपलब्ध है। C83 के अलावा, हम चुनिंदा P4 सीरीज फोन्स की कीमतों में बढ़ोतरी देख सकते हैं। फिलहाल, रियलमी P4 5G अभी 24,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। रियलमी P4R 5G और रियलमी P4 Pro 5G क्रमशः 20,999 रुपये और 29,999 रुपये में उपलब्ध हैं।