भारत में धूम मचाने आ रहे Samsung के ये दो धांसू फोन, सामने आई लॉन्च डिटेल

Feb 19, 2026 03:21 pm IST
ऐसा लगता है कि सैमसंग भारत में Galaxy A37 और Galaxy A57 को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। एक टिप्स्टर संजू चौधरी का दावा है कि सैमसंग मार्च में भारत में गैलेक्सी A57 और गैलेक्सी A37 लॉन्च करेगा। अपकमिंग फोन में क्या होगा खास, आप भी जानिए

भारत में धूम मचाने आ रहे Samsung के ये दो धांसू फोन, सामने आई लॉन्च डिटेल

ऐसा लगता है कि सैमसंग भारत में Galaxy A37 और Galaxy A57 को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। कंपनी ने अभी तक नए गैलेक्सी A-सीरीज स्मार्टफोन के लिए ऑफिशियल लॉन्च डेट नहीं बताई है, लेकिन एक नई लीक से लॉन्च टाइमलाइन और कोर स्पेसिफिकेशन्स का पता चला है। Galaxy A37 और Galaxy A57 दोनों में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाले AMOLED डिस्प्ले होने की उम्मीद है। कहा जा रहा है कि ये एक्सीनॉस चिपसेट पर चलेंगे और इनमें 50-मेगापिक्सेल के प्राइमरी सेंसर के साथ ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप होगा। इसके अलावा, Galaxy A37 और Galaxy A57 स्मार्टफोन सिंगापुर की इंफोकॉम मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (IMDA) सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर दिखाई दिए।

Samsung Galaxy A37 और Galaxy A57 के स्पेसिफिकेशन्स (संभावित)

एक्स पर, टिप्स्टर संजू चौधरी का दावा है कि सैमसंग मार्च में भारत में गैलेक्सी A57 और गैलेक्सी A37 लॉन्च करेगा। कहा जा रहा है कि दोनों फोन में 120 हर्ट्ज रिजॉल्यूशन वाला फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले, 12-मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा और 45W चार्जिंग सपोर्ट वाली 5,000mAh की बैटरी होगी। गैलेक्सी A57 में 6.6-इंच की स्क्रीन होने की बात कही जा रही है, जबकि गैलेक्सी A37 में 6.7-इंच का पैनल होने की बात कही जा रही है।

Samsung Galaxy A37, Galaxy A57
ये भी पढ़ें:75 इंच का सबसे बड़ा QLED TV लाया ब्रांड, घर में मिलेगा थिएटर का मजा, कीमत इतनी
ये भी पढ़ें:6500mAh बैटरी वाले दो धांसू फोन लाया वीवो, कैमरा और प्रोसेसर भी दमदार, डिटेल
ये भी पढ़ें:इस डील में मचाई धूम, Google Pixel 9a पर ₹12,000 की छूट; बजट में आई कीमत

फोन में दमदार कैमरा भी

गैलेक्सी A57 के एक्सीनॉस 1680 चिपसेट पर चलने की उम्मीद है। इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप हो सकता है, जिसमें OIS के साथ 50-मेगापिक्सेल का मेन कैमरा, 12-मेगापिक्सेल का अल्ट्रावाइड एंगल कैमरा और 5-मेगापिक्सेल का मैक्रो कैमरा शामिल है। यह IP68-रेटेड बिल्ड के साथ आ सकता है और इसकी मोटाई 6.9 एमएम हो सकती है। इसका वजन 182 ग्राम होने की संभावना है।

दूसरी तरफ, सैमसंग गैलेक्सी A37 में एक्सीनॉस 1480 चिपसेट और IP67-रेटेड बिल्ड होने की बात कही जा रही है। फोन के रियर कैमरा यूनिट में 1/1.56-इंच सेंसर वाला 50-मेगापिक्सेल का प्राइमरी शूटर, 8-मेगापिक्सेल का अल्ट्रावाइड एंगल कैमरा और 5-मेगापिक्सेल का मैक्रो सेंसर हो सकता है।

इसके अलावा, गैलेक्सी A37 और गैलेक्सी A57 को IMDA सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर लिस्ट किया गया है, जिससे पता चलता है कि ग्लोबल लॉन्च जल्द ही होने वाला है। गैलेक्सी A37 को मॉडल नंबर A376B/DS के साथ लिस्ट किया गया है, जबकि गैलेक्सी A57 का मॉडल नंबर SM-A576B/DS है। मॉडल नंबर में 'DS' सफिक्स डुअल-सिम सपोर्ट दिखाता है।

IMDA लिस्टिंग से गैलेक्सी A37 और गैलेक्सी A57 के किसी स्पेसिफिकेशन का पता नहीं चलता है, लेकिन यह 5G, ब्लूटूथ, NFC और वाई-फाई कनेक्टिविटी ऑप्शन के लिए सपोर्ट कन्फर्म करता है।

