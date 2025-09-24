Samsung फोन्स में एकसाथ 9 नए फीचर्स; लिस्ट देखकर झूम उठेंगे यूजर्स Samsung users to get 9 new features with new OneUI update here is the list, Gadgets Hindi News - Hindustan
Samsung users to get 9 new features with new OneUI update here is the list

Samsung फोन्स में एकसाथ 9 नए फीचर्स; लिस्ट देखकर झूम उठेंगे यूजर्स

साउथ कोरियन टेक कंपनी Samsung के डिवाइसेज को नया अपडेट मिल रहा है और अभी से नए अपडेट के साथ मिलने वाले फीचर्स सामने आए हैं। इनकी लिस्ट देखकर यूजर्स खुश हो जाएंगे। 

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान Wed, 24 Sep 2025 12:47 PM
Samsung फोन्स में एकसाथ 9 नए फीचर्स; लिस्ट देखकर झूम उठेंगे यूजर्स

टेक कंपनी Samsung ने Android 16-बेस्ड One UI 8 का रोलआउट शुरू किया है, लेकिन अब लीक्स में अगले अपडेट One UI 8.5 की झलक दिखी है। एक लीक्ड फर्मवेयर बिल्ड से पता चला है कि आने वाले समय में आपके Galaxy फोन में कई नए और बेहद काम के फीचर्स आने वाले हैं। आइए जानते हैं, उन 9 खास फीचर्स के बारे में, जो One UI 8.5 के साथ आपके फोन में आ सकते हैं।

प्राइवेट डिस्प्ले- स्क्रीन मिलेगी बेहतर प्राइवेसी

सैमसंग Private Display (या Privacy Display) नाम का नया फीचर लाने की तैयारी कर रहा है। इससे आपके फोन की स्क्रीन सिर्फ सामने से ही साफ दिखाई देगी और साइड से झांकने वाले लोग कंटेंट नहीं देख पाएंगे। यह फीचर सबसे पहले Galaxy S26 Ultra में आ सकता है, जिसमें Flex Magic Pixel AI टेक्नॉलजी का इस्तेमाल होगा। इसमें Maximum Privacy जैसे अलग-अलग लेवल चुनने का ऑप्शंस मिलेगा।

ऑटोमैटिक कॉल स्क्रीनिंग

अभी Galaxy यूजर्स को कॉल स्क्रीनिंग के लिए Bixby Text Call का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन One UI 8.5 में Google Pixel जैसा ऑटोमैटिक कॉल स्क्रीनिंग फीचर मिलने की संभावना है। फोन अपने आप स्पैम कॉल्स को स्क्रीन करेगा और आपको रियल-टाइम ट्रांसक्रिप्ट दिखाएगा। मैनुअल ऑप्शन चाहने वालों के लिए Bixby Text Call पहले की तरह मिलता रहेगा।

ये भी पढ़ें:OnePlus और Samsung सबके फोन सस्ते, Amazon Sale की धमाका मिडरेंज डील्स

NFC-बेस्ड क्विक शेयर

फाइल शेयरिंग का तरीका अब और आसान होगा। One UI 8.5 में NFC-बेस्ड Quick Share सपोर्ट मिलेगा। यानी बस दो डिवाइस को पास लाकर टच करें और ट्रांसफर शुरू हो जाएगा। यह ट्रांसफर असल में Wi-Fi Direct से होगा, इसलिए स्पीड काफी तेज रहेगी।

Samsung Weather में पॉलन ट्रैकिंग की वापसी

एलर्जी से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी है क्योंकि One UI 8.5 के साथ Samsung Weather ऐप में Pollen Tracking वापस आ रहा है। इसमें पेड़, घास और रैगवीड के पॉलन लेवल्स दिखेंगे, जिनके लिए None, Low, और Moderate जैसे लेवल्स होंगे। ऐप का डिजाइन भी थोड़ा मॉडर्न हो जाएगा।

लॉन्चर में नया AI शॉर्टकट

Samsung अपने लॉन्चर में सीधा AI शॉर्टकट जोड़ रहा है। इससे आप सवाल पूछकर तुरंत छोटे और आसान जवाब पा सकेंगे। खास बात यह है कि इसमें आप अपनी पसंद से Samsung Gauss, Gemini या Perplexity जैसे AI प्रोवाइडर चुन पाएंगे।

ये भी पढ़ें:Nothing ने किया खुलासा! Flipkart Big Billion Day सेल की टॉप डील्स, देखें लिस्ट

iOS-स्टाइल डिजाइन बदलाव

One UI 8.5 में डिजाइन भी बदला जाएगा। लीक्ड स्क्रीनशॉट्स से पता चला है कि Settings पेज कॉम्पैक्ट होगा, मेन्यू के सबटाइटल हट जाएंगे, सर्च बार को नीचे लाया जाएगा और बटन्स में ड्रॉप शैडो व ग्रेडिएंट इफेक्ट्स दिए जाएंगे। इससे पूरे UI को और मॉडर्न लुक मिलेगा।

ऑटो ब्लॉकर को टेंपरेरी बंद करने का ऑप्शन

One UI 6 में आया Auto Blocker सुरक्षा फीचर कई बार पावर यूजर्स के लिए परेशानी बन जाता है। One UI 8.5 में इसे 30 मिनट के लिए अस्थायी रूप से डिसेबल करने का विकल्प मिलेगा। इससे आप आराम से साइडलोडिंग या टेस्टिंग कर सकेंगे, और फिर यह अपने आप ऑन हो जाएगा।

फ्लैशिंग लाइट से सेफ्टी

One UI 8.5 में नया Accessibility फीचर जुड़ सकता है, जो वीडियो में फ्लैशिंग लाइट डिटेक्ट करके स्क्रीन को अपने आप डिम कर देगा। यह खासतौर पर Photosensitive Epilepsy (PSE) से जूझने वाले यूजर्स के लिए मददगार होगा।

ये भी पढ़ें:Vivo और iQOO यूजर्स के लिए बड़ी खबर! खत्म होगा FuntouchOS, होगा ये बदलाव

फुली कस्टमाइजेबल कंट्रोल पैनल

सबसे बड़ा बदलाव Control Panel में मिलेगा। अब इसे पूरी तरह से कस्टमाइज किया जा सकेगा- यानी आप किसी भी मॉड्यूल को मूव, री-एरेंज या हटा पाएंगे। यह कंट्रोल पैनल का अब तक का सबसे बड़ा अपडेट साबित हो सकता है।

Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.