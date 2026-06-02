Samsung यूजर्स को बड़ा झटका! इन Galaxy S22 सहित इन 9 फोन्स को नहीं मिलेगा नया अपडेट, नहीं मिलेंगे कई तगड़े फीचर्स

Samsung यूजर्स को बड़ा झटका! इन Galaxy S22 सहित इन 9 फोन्स को नहीं मिलेगा नया अपडेट, नहीं मिलेंगे कई तगड़े फीचर्स
Samsung Galaxy S22, Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4 और कई 2022 में लॉन्च हुए Galaxy स्मार्टफोन को सैमसंग का बड़ा One UI 8.5 अपडेट नहीं मिलने वाला है। यानी की अब यूजर्स को कई बड़े फीचर्स का एक्सेस नहीं मिलेगा:
सैमसंग स्मार्टफोन यूजर्स के लिए एक ऐसी खबर सामने आई है जो लाखों लोगों को परेशान कर सकती है। कंपनी के कई पॉपुलर Galaxy स्मार्टफोन को One UI 8.5 अपडेट नहीं मिलने वाला है। इस लिस्ट में बजट फोन ही नहीं बल्कि कंपनी के फ्लैगशिप फोन Galaxy S22, Galaxy S22 Ultra, Galaxy Z Fold 4 और Galaxy Z Flip 4 जैसे मॉडल भी शामिल हैं। यानी की कई यूजर्स को Samsung के नए AI फीचर्स, बेहतर कस्टमाइजेशन और कई शानदार फीचर्स का फायदा नहीं मिल पाएगा। हालांकि Samsung ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इन डिवाइसेज को One UI 8.5 से बाहर करने की पुष्टि नहीं की है।
One UI 8.5 अपडेट में क्या है खास
Samsung का One UI 8.5 कंपनी के लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट्स में से एक है। इसमें नया कस्टमाइजेबल क्विक पैनल, बेहतर लॉक स्क्रीन ऑप्शन, अपग्रेडेड Bixby, वायरलेस शेयरिंग फीचर, नया ऑडियो इरेजर और कई AI आधारित सुविधाएं शामिल हैं। कई Galaxy S26 और S25 यूजर्स को यह अपडेट मिल चुका है और Samsung इसे धीरे-धीरे अन्य डिवाइसेज तक पहुंचा रही है।
इन फोन्स को नहीं मिलेगा One UI 8.5 अपडेट
Galaxy S22
Galaxy S22 Plus
Galaxy S22 Ultra
Galaxy S21 FE
Galaxy A73
Galaxy A53
Galaxy A33
Galaxy Z Fold 4
Galaxy Z Flip 4
Galaxy Tab S8
Galaxy Tab S8 Plus
Galaxy Tab S8 Ultra
ये सभी डिवाइसेज 2022 के दौरान लॉन्च किए गए थे और अब इनके लिए One UI 8.5 अपडेट मिलना मुश्किल है।
कौन-कौन से फीचर्स नहीं मिलेंगे
अगर Samsung इन डिवाइसेज के लिए One UI 8.5 अपडेट जारी नहीं करता है, तो यूजर्स कई नए और उपयोगी फीचर्स नहीं मिलेंगे। इस अपडेट में बेहतर AI टूल्स, अपग्रेडेड Bixby, नया Audio Eraser फीचर और पहले से ज्यादा स्मार्ट Quick Share सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। Audio Eraser की मदद से वीडियो में मौजूद अनचाहे बैकग्राउंड शोर को आसानी से हटाया जा सकता है, जबकि नया Quick Share Apple डिवाइसेज और अन्य प्लेटफॉर्म के साथ फाइल शेयरिंग को ज्यादा आसान बना सकता है। इसके अलावा One UI 8.5 में लॉक स्क्रीन और होम स्क्रीन कस्टमाइजेशन, बेहतर क्विक पैनल डिजाइन और टाइम जोन कन्वर्टर जैसे फीचर्स भी शामिल बताए जा रहे हैं।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।
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