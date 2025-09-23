इन Samsung यूजर्स के हो गए मजे! मिलने लगा नए फीचर्स वाला लेटेस्ट OneUI 8 अपडेट Samsung users alert these devices gets latest OneUI 8 update How to check, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Samsung users alert these devices gets latest OneUI 8 update How to check

इन Samsung यूजर्स के हो गए मजे! मिलने लगा नए फीचर्स वाला लेटेस्ट OneUI 8 अपडेट

साउथ कोरियन टेक कंपनी Samsung की ओर से चुनिंदा डिवाइसेज को लेटेस्ट OneUI 8 अपडेट दिया जा रहा है। इस अपडेट को तय समय से पहले ही रोलआउट किया जा रहा है। 

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानTue, 23 Sep 2025 12:34 AM
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Samsung Galaxy Z Flip 6 5G

Samsung Galaxy Z Flip 6 5G

  • checkBlue
  • check12 GB RAM
  • check256 GB Storage
amazon-logo

₹69999

खरीदिये

Apple IPhone 17

Apple IPhone 17

  • checkBlack
  • check8GB RAM
  • check256GB/512GB Storage

₹82900

और जाने

Samsung Galaxy S25 FE

Samsung Galaxy S25 FE

  • check12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.7-inch Display Size

₹62990

और जाने

discount

42% OFF

Samsung Galaxy S24 FE

Samsung Galaxy S24 FE

  • checkBlue
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹34999

₹59999

खरीदिये

discount

13% OFF

Oppo F31 Pro Plus 5G

Oppo F31 Pro Plus 5G

  • checkBlue
  • check8GB/12GB RAM
  • check256GB Storage
amazon-logo

₹32999

₹37999

खरीदिये

इन Samsung यूजर्स के हो गए मजे! मिलने लगा नए फीचर्स वाला लेटेस्ट OneUI 8 अपडेट

टेक कंपनी Samsung ने पिछले हफ्ते One UI 8 का स्टेबल रोलआउट Galaxy S25 सीरीज से शुरू किया था। ऑफीशियल टाइमलाइन के मुताबिक आज किसी और डिवाइस को अपडेट मिलना तय नहीं था, लेकिन कंपनी ने सभी को चौंकाते हुए कई और Galaxy स्मार्टफोन्स के लिए अपडेट पहले ही जारी कर दिया है। इसमें फ्लैगशिप मॉडल्स के साथ एक मिड-रेंज स्मार्टफोन भी शामिल है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Samsung Galaxy Z Flip 6 5G

Samsung Galaxy Z Flip 6 5G

  • checkBlue
  • check12 GB RAM
  • check256 GB Storage
amazon-logo

₹69999

खरीदिये

Apple IPhone 17

Apple IPhone 17

  • checkBlack
  • check8GB RAM
  • check256GB/512GB Storage

₹82900

और जाने

Samsung Galaxy S25 FE

Samsung Galaxy S25 FE

  • check12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.7-inch Display Size

₹62990

और जाने

discount

42% OFF

Samsung Galaxy S24 FE

Samsung Galaxy S24 FE

  • checkBlue
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹34999

₹59999

खरीदिये

discount

13% OFF

Oppo F31 Pro Plus 5G

Oppo F31 Pro Plus 5G

  • checkBlue
  • check8GB/12GB RAM
  • check256GB Storage
amazon-logo

₹32999

₹37999

खरीदिये

किन-किन Galaxy डिवाइसों को मिला One UI 8 अपडेट?

आज जिन डिवाइसों पर One UI 8 का स्टेबल अपडेट पहुंचा है, उनकी लिस्ट आप नीचे देख सकते हैं,

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

11% OFF

Vivo V60 5G

Vivo V60 5G

  • checkMist Grey
  • check8GB / 12GB / 16GB RAM
  • check128GB / 256GB / 512GB Storage
amazon-logo

₹38999

₹43999

खरीदिये

discount

10% OFF

Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung Galaxy S24 Ultra

  • checkTitanium Black
  • check12 GB RAM
  • check256 GB Storage
amazon-logo

₹121999

₹134999

खरीदिये

Apple iPhone Air

Apple iPhone Air

  • checkSpace Black
  • check256GB/512GB/1TB Storage
  • check6.5 inch Display Size

₹119900

और जाने

Apple iPhone 17 Pro

Apple iPhone 17 Pro

  • checkSilver
  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB/2TB Storage

₹134999

और जाने

discount

26% OFF

Samsung Galaxy A56

Samsung Galaxy A56

  • checkAwesome Pink
  • check8GB or 12GB RAM
  • check128GB or 256GB Storage
amazon-logo

₹38999

₹52999

खरीदिये

- Galaxy Z Fold 6

- Galaxy Z Flip 6

- Galaxy Z Fold SE (Special Edition)

- Galaxy S24

- Galaxy S24+

- Galaxy S24 Ultra

- Galaxy S24 FE

- Galaxy A56

ये भी पढ़ें:Samsung का 43 इंच Smart TV केवल 22490 रुपये में; सबसे बड़ी Amazon डील

ये सभी मॉडल्स पहले इस हफ्ते बाद में अपडेट पाने वाले थे, लेकिन Samsung ने शेड्यूल से आगे बढ़ते हुए आज ही रोलआउट शुरू कर दिया। फिलहाल यह अपडेट साउथ कोरिया में स्पॉट किया गया है। हालांकि पिछली स्ट्रैटजी को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में यह रोलआउट दूसरे रीजन तक भी रिलीज किया जाएगा।

अपडेट कैसे चेक करें?

अगर आपके पास इनमें से कोई Galaxy डिवाइस है, तो आप मैन्युअली अपडेट चेक कर सकते हैं,

1. Settings > Software update में जाएं।

2. Download and install पर टैप करें।

ध्यान रहे, यह एक बड़ा अपग्रेड है, इसलिए इसका साइज कई GB होगा। अपडेट करने से पहले चेक करें कि आपके फोन में स्टोरेज फ्री हो, बैटरी चार्ज हो और Wi-Fi नेटवर्क कनेक्टेड हो।

ये भी पढ़ें:Flipkart Big Billion Days Sale से पहले कर लो ये काम, तभी मिलेगा बंपर डिस्काउंट

आगे क्या? One UI 8.5 की टेस्टिंग शुरू

जहां One UI 8 का स्टेबल रोलआउट जारी है, वहीं Samsung ने One UI 8.5 की आंतरिक टेस्टिंग भी शुरू कर दी है। हाल ही में Galaxy S25 Ultra के लिए इसका बिल्ड सर्वर पर स्पॉट किया गया है। संभावना है कि Samsung अगले साल की शुरुआत में आने वाली Galaxy S26 सीरीज के साथ One UI 8.5 को ऑफीशियली लॉन्च करेगा।

Samsung Samsung Galaxy Samsung Mobile अन्य..
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.