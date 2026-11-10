Samsung फोन में अब WhatsApp कॉल भी कर सकेंगे रिकॉर्ड, One UI 9.5 में नए फीचर के संकेत
सैमसंग के One UI 9.5 अपडेट में WhatsApp, Telegram और Google Meet कॉल रिकॉर्ड करने का फीचर मिल सकता है। यूजर्स को डिफॉल्ट Phone ऐप से अलग-अलग ऐप्स की कॉल रिकॉर्डिंग कंट्रोल करने का विकल्प मिल सकता है।
साउथ कोरियन टेक कंपनी सैमसंग अपने Galaxy स्मार्टफोन यूजर्स के लिए एक ऐसा फीचर लाने की तैयारी कर रहा है, जिसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था। कंपनी के अगले सॉफ्टवेयर अपडेट One UI 9.5 में WhatsApp, Telegram और Google Meet जैसी थर्ड-पार्टी ऐप्स पर होने वाली वॉयस कॉल रिकॉर्ड करने की सुविधा मिल सकती है। अभी तक Galaxy फोन में इन ऐप्स की कॉल रिकॉर्ड करने के लिए अलग-अलग तरीकों या थर्ड-पार्टी टूल्स का सहारा लेना पड़ता है। वहीं, नए अपडेट के बाद यह काम सीधे सैमसंग के डिफॉल्ट Phone ऐप से किया जा सकेगा।
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Android Authority की रिपोर्ट के मुताबिक, One UI 9.5 के लीक से इस नए फीचर की जानकारी सामने आई है। सैमसंग अपने डिफॉल्ट Phone ऐप में 'Record calls in other apps' नाम का नया विकल्प जोड़ सकता है। यह विकल्प Phone ऐप की Settings में Call recordings and transcripts सेक्शन के अंदर दिखाई दिया है।
इस फीचर के जरिए यूजर्स अलग-अलग ऐप्स के लिए कॉल रिकॉर्डिंग को शुरू या बंद कर सकेंगे। लीक में WhatsApp, Telegram और Google Meet के नाम दिखाई दिए हैं। यानी यूजर्स को हर ऐप के लिए अलग से रिकॉर्डिंग टूल इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होगी। कॉल रिकॉर्डिंग का पूरा कंट्रोल सैमसंग के अपने Phone ऐप में मिल सकता है।
हर ऐप के लिए अलग टॉगल का मिलेगा विकल्प
फीचर की खास बात यह है कि इसमें यूजर्स को अलग-अलग ऐप्स के लिए रिकॉर्डिंग का विकल्प मिलेगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई यूजर केवल WhatsApp और Telegram कॉल रिकॉर्ड करना चाहता है, तो वह इन दोनों ऐप्स के लिए रिकॉर्डिंग चालू रख सकता है और Google Meet के लिए इसे बंद कर सकता है। इससे यूजर्स को अपनी जरूरत के हिसाब से रिकॉर्डिंग मैनेज करने की सुविधा मिलेगी।
प्राइवेसी और स्थानीय नियमों का रखना होगा ध्यान
कॉल रिकॉर्डिंग से जुड़े इस फीचर में प्राइवेसी का भी ध्यान रखा जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक, अलग-अलग देशों के स्थानीय कानूनों के आधार पर यह सुविधा कुछ चुनिंदा क्षेत्रों तक सीमित रह सकती है। कुछ देशों में कॉल रिकॉर्ड होने पर दूसरे व्यक्ति को इसकी जानकारी देने के लिए ऑडियो अलर्ट भी सुनाया जा सकता है। हालांकि, भारत में यह फीचर किन शर्तों के साथ उपलब्ध होगा, इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है।
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गौरतलब है कि सैमसंग अपने Galaxy स्मार्टफोन में पहले से ही सामान्य मोबाइल नेटवर्क कॉल रिकॉर्ड करने की सुविधा देता है। One UI 9.5 में इस सुविधा का विस्तार थर्ड-पार्टी कॉलिंग ऐप्स तक करना एक बड़ा बदलाव हो सकता है। इससे WhatsApp और Telegram पर होने वाली जरूरी बातचीत को सेव करना आसान हो जाएगा।
कब आएगा One UI 9.5 अपडेट?
फिलहाल सैमसंग ने One UI 9.5 में इस फीचर को शामिल करने की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। इसकी जानकारी लीक और सॉफ्टवेयर में मिले संकेतों के आधार पर सामने आई है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि नया फीचर किन Galaxy स्मार्टफोन मॉडल्स को मिलेगा। कंपनी की ओर से अपडेट की रिलीज डेट और एलिजिबल डिवाइसेज की जानकारी आने के बाद ही क्लैरिटी मिलेगी।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
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अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।