पूरी दीवार बनेगी TV! Samsung लाया 130-इंच दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्ट TV, कलर-साउंड ऐसे की आप खो जाएं
Samsung ने दुनिया का पहला 130-इंच Micro RGB TV लॉन्च किया है, जिसमें next-generation कलर टेक्नोलॉजी, AI-picture प्रोसेसिंग और Timeless Frame डिज़ाइन जैसी आकर्षक सुविधाएं हैं। जानें इस शानदार के बारे में और यह TV बाकी से अलग दिखता है।
टेलीविजन की दुनिया में Samsung एक बार फिर सबसे आगे निकल आया है। CES 2026 में कंपनी ने दुनिया का पहला 130-इंच Micro RGB TV पेश किया है जो अब तक की सबसे बड़ी और सबसे प्रीमियम डिस्प्ले तकनीक के साथ आता है। यह TV सिर्फ बड़ी स्क्रीन नहीं है, बल्कि next-generation कलर प्रोसेसिंग से लैस है। यह टीवी कलर, कंट्रास्ट, शैडो डिटेल और इमर्सिव ऑडियो के साथ एक नया benchmark सेट करता है। इस मॉडल में HDR10+ ADVANCED सपोर्ट, AI-एक्सीलरेटेड कलर और Glare Free तकनीक, तथा Samsung के AI फीचर्स जैसे Vision AI Companion भी शामिल हैं।
Samsung 130-Inch Micro RGB TV के फीचर्स
Samsung का नया 130-इंच Micro RGB TV (मॉडल R95H) अब तक की सबसे बड़ी Micro RGB डिस्प्ले के रूप में पेश किया गया है। इससे पहले 115-इंच मॉडल लॉन्च हो चुका था, लेकिन 130-इंच इस तकनीक का अब तक का बिगेस्ट और प्रीमियम वर्ज़न है।
1. Micro RGB टेक्नोलॉजी
Micro RGB का मतलब है कि स्क्रीन के पीछे इन्डीविज़ुअली कंट्रोल्ड माइक्रो RGB LED (लाल, हरा और नीला अलग-अलग) होते हैं, जो पारंपरिक Mini LED या LCD से कहीं ज़्यादा कंट्रास्ट और कलर सटीकता प्रदान करते हैं। AI-आधारित Micro RGB AI Engine Pro, Color Booster Pro और HDR Pro तस्वीरों को असली जैसा, जीवंत रंगों में पेश करता है – खासकर स्लेट और डार्क सीन में।
2. BT.2020 कलर गमट
यह TV 100% BT.2020 वाइड कलर गमट सपोर्ट करता है इसे VDE द्वारा सटीक कलर रिप्रोडक्शन के लिए प्रमाणित भी किया गया है।
3. डिज़ाइन Timeless Frame
Samsung ने इस TV को एक ऐसे रूप में डिज़ाइन किया है जो पारंपरिक टीवी से अलग है। इसका Timeless Frame डिजाइन इसे ऐसा बनाता है जैसे कोई बहुत बड़ा बारीक आर्ट विंडो कमरे को विस्तृत और शानदार बनाता है। यह स्क्रीन और फ्रेम के बीच तैरते हुए दिखाई देता है, जिससे इसे कमरे की शोभा के साथ फिट किया जा सकता है।
4. Glare Free और HDR10+ ADVANCED
स्क्रीन में Samsung की Glare Free टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा, HDR10+ ADVANCED सपोर्ट पिक्चर की डिटेल और डाइनेमिक रेंज को और भी बेहतर बनाता है।
5. AI-एनेबल फीचर्स और Vision AI
Samsung का Vision AI Companion फीचर आपके टीवी को एक स्मार्ट एंटरटेनमेंट केंद्र बनाता है। यह AI-आधारित सुझाव, सर्च और प्रैक्टिकल फीचर्स जैसे AI Football Mode Pro, AI Sound Controller Pro, Live Translate, Generative Wallpaper, Microsoft Copilot और Perplexity जैसे ऐप ऐक्सेस देता है, जिससे यूजर एक्सपीरियंस आकर्षक और इंटरैक्टिव बनता है।
6. अडियो और साउंड इंटिग्रेशन
Sound भी सिर्फ स्क्रीन से अलग नहीं है, बल्कि TV के फ्रेम में integrated किया गया है ताकि पिक्चर और साउंड एकसाथ natural तौर पर जुड़ा महसूस हो। Samsung की Eclipsa Audio और spatial sound सिस्टम के साथ यह टीवी साउंड क्वालिटी में भी शानदार है।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।