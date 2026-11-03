iPhone Duo की स्क्रीन टूटने पर Samsung ने उड़ाया Apple का मजाक, चलाया खास ऐड कैंपेन
Samsung ने iPhone Duo की स्क्रीन क्रैक होने की शिकायतों पर तंज कसते हुए अपने फोल्डेबल फोन Galaxy Z Fold 8 का नया ऐड कैंपेन लॉन्च किया है। जानें पूरा मामला क्या है।
टेक ब्रैंड Apple ने बीते दिनों अपना पहला फोल्डेबल स्मार्टफोन iPhone Duo लॉन्च किया, लेकिन शुरुआती यूजर्स को इसकी स्क्रीन से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ यूजर्स ने फोन की इनर डिस्प्ले में क्रैक और लाइन आने की शिकायत की है। अब साउथ कोरियाई टेक कंपनी Samsung ने इसी मौके का फायदा उठाते हुए ऐपल पर तंज कसा है। कंपनी ने अपने नए ऐड कैंपेन के जरिए Galaxy Z Fold 8 को प्रमोट करते हुए ऐपल के फोल्डेबल फोन की स्क्रीन ड्यूरेबिलिटी पर सवाल उठाए हैं।
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सैमसंग कनाडा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कुछ खास प्रमोशनल तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों में अलग-अलग विजुअल्स के बीच स्क्रीन पर क्रैक जैसी लाइन दिखाई गई है। यह डिजाइन iPhone Duo की इनर डिस्प्ले में सामने आई खराबी की ओर इशारा करता है।
विज्ञापनों के साथ कंपनी ने 'Folding is nothing new to us' और 'Folding. We know a thing or eight' जैसे मैसेज दिए हैं। इसके जरिए सैमसंग यह बताने की कोशिश कर रही है कि उसे फोल्डेबल स्मार्टफोन बनाने का कई सालों का एक्सपीरियंस है। वहीं, ऐड के आखिर में कंपनी सीधे यूजर्स को 'Switch to Galaxy Z Fold8' का मैसेज देती है।
सैमसंग का यह कैंपेन सिर्फ कनाडा तक सीमित नहीं है। मलेशिया में कंपनी ने एक प्रमोशनल वीडियो भी शेयर किया, जिसमें शुरुआत में फोन की स्क्रीन टूटी हुई दिखाई देती है। हालांकि, बाद में पता चलता है कि स्क्रीन पर नजर आ रहा क्रैक असल में वॉलपेपर का हिस्सा है। ऑस्ट्रेलिया में भी कंपनी ने अपने ऐड के जरिए फोल्डेबल फोन की ड्यूरेबिलिटी को लेकर ऐपल पर निशाना साधा है।
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iPhone Duo की स्क्रीन में क्या आई परेशानी?
ऐपल ने iPhone Duo को 23 अक्टूबर 2026 को लॉन्च किया था। इसके कुछ ही समय बाद शुरुआती यूजर्स ने फोन की इनर डिस्प्ले में क्रैक आने की शिकायतें कीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कुछ डिवाइस में हिंज के आसपास स्क्रीन पर क्रैक और चमकदार लाइन दिखाई दी है।
ऐपल ने भी इस समस्या को एक्सेप्ट किया है। कंपनी का कहना है कि यह परेशानी बहुत कम संख्या में iPhone Duo यूनिट्स में सामने आई है। प्रभावित यूजर्स को AppleCare से संपर्क करने की सलाह दी गई है, ताकि उनके फोन को रिप्लेस किया जा सके। हालांकि, कंपनी ने अभी तक यह साफ नहीं किया है कि स्क्रीन खराब होने की असली वजह क्या है और कुल कितने डिवाइस इससे प्रभावित हुए हैं।
iPhone Duo की स्क्रीन रिपेयर कराना भी महंगा
फोन की स्क्रीन खराब होने के साथ इसकी रिपेयरिंग कॉस्ट भी चर्चा में है। रिपोर्ट के मुताबिक, iPhone Duo की इनर डिस्प्ले बदलवाने के लिए 1,49,900 रुपये तक खर्च करने पड़ सकते हैं। वहीं, अन्य तरह के नुकसान की स्थिति में रिपेयरिंग का खर्च 2,24,900 रुपये तक पहुंच सकता है।
इसके मुकाबले Samsung Galaxy Z Fold 8 की मेन स्क्रीन असेंबली की कीमत 54,130 रुपये बताई गई है। इसके मेन स्क्रीन कंपोनेंट रिपेयर का खर्च 35,490 रुपये है। दरसअल, सैमसंग 2019 से फोल्डेबल स्मार्टफोन बना रही है और Galaxy Z Fold 8 कंपनी की आठवीं जनरेशन का फोल्डेबल फोन है। ऐसे में ऐपल के पहले फोल्डेबल फोन में सामने आई परेशानियों के बीच सैमसंग अपने एक्सपीरियंस को मार्केटिंग का बड़ा हथियार बना रही है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
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अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
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चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।