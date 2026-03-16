सैमसंग के टॉप 3 अफोर्डेबल फोन, कीमत 11 हजार से कम, सबसे सस्ता मात्र 7799 रुपये का

Mar 16, 2026 12:44 pm IST

हम आपको सैमसंग के तीन ऐसे फोन्स के बारे में बता रहे हैं, जिनकी कीमत 11 हजार रुपये से कम है। इनमें सबसे सस्ता फोन 8 हजार रुपये से भी कम के प्राइसटैग के साथ आता है। हमारी इस लिस्ट में गैलेक्सी F और M सीरीज के फोन शामिल हैं।

सैमसंग का फोन लेने की सोच रहे हैं और बजट कम है, तो टेंशन मत लीजिए। हम आपको सैमसंग के तीन ऐसे फोन्स के बारे में बता रहे हैं, जिनकी कीमत 11 हजार रुपये से कम है। इनमें सबसे सस्ता फोन 8 हजार रुपये से भी कम के प्राइसटैग के साथ आता है। हमारी इस लिस्ट में गैलेक्सी F और M सीरीज के फोन शामिल हैं। इन फोन में आपको 50 मेगापिक्सल के मेन कैमरा के साथ कई धांसू फीचर देखने को मिलेंगे। तो आइए डीटेल में जानते हैं इन फोन के बारे में।

सैमसंग गैलेक्सी M07 4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत अमेजन इंडिया पर 8399 रुपये है। कंपनी इस बजट स्मार्टफोन में 720 x 1600 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.7 इंच का एचडी+ डिस्प्ले ऑफर कर रही है। यह डिस्प्ले 90Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। फोन 4जीबी LPDDR4x रैम और 64जीबी के eMMC 5.1 स्टोरेज से लैस है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी मीडियाटेक हीलियो G99 चिपसेट ऑफर कर रही है। इसमें 50 मेगापिक्सल के प्राइमरी लेंस के साथ एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा शामिल है। सेल्फी के लिए फोन में 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मौजूद है। यह फोन 5000mAh की बैटरी से लैस है। यह बैटरी 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

सैमसंग गैलेक्सी F07 4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाला यह फोन फ्लिपकार्ट पर 7799 रुपये का मिल रहा है। कंपनी इस बजट फोन में 720 x 1600 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.7 इंच का PLS LCD पैनल ऑफर कर रही है। डिस्प्ले 90Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। फोन 4जीबी LPDDR4x रैम और 64जीबी स्टोरेज से लैस है। फोन में कंपनी मीडियाटेक हीलियो G99 चिपसेट ऑफर कर रही है।

फोटोग्राफी के लिए फोन के बैक पैनल पर एलईडी फ्लैश के साथ ड्यूल कैमरा सेटअप दिया गया है। इसमें 50 मेगापिक्सल के प्राइमरी लेंस के साथ एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा शामिल है। सेल्फी के लिए फोन में 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मौजूद है। फोन को पावर देने के लिए इसमें 5000mAh की बैटरी दी गई है। यह बैटरी 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। फोन ऐंड्रॉयड 15 पर बेस्ड OneUI 7 पर काम करता है।