9500 रुपये से कम में मिल रहे सैमसंग के ये तीन धांसू फोन, सबसे सस्ता मात्र 6499 रुपये का

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानSat, 6 Sep 2025 10:09 AM
सैमसंग का फोन लेने की सोच रहे हैं और बजट 10 हजार रुपये से कम का है, तो हम आपको तीन जबर्दस्त ऑप्शन बता रहे हैं। सैमसंग गैलेक्सी M और F सीरीज के इन फोन की कीमत 9500 रुपये से कम है। हमारी इस लिस्ट में जो सबसे सस्ता फोन है, उसकी कीमत मात्र 6499 रुपये है। इन फोन में आपको 50 मेगापिक्सल तक का कैमरा, पावरफुल बैटरी और शानदार प्रोसेसर मिलेगा। तो आइए डीटेल में जानते हैं सैमसंग के इन फोन के बारे में।

Samsung Galaxy M05

4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत अमेजन इंडिया पर 6499 रुपये है। सैमसंग के इस फोन में आपको एचडी+ रेजॉलूशन के साथ 6.7 इंच का डिस्प्ले मिलेगा। यह डिस्प्ले 60Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में आपको मीडियाटेक हीलियो G85 चिपसेट दिया गया है। फोन में ऑफर किया जा रहा मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है। फोन का सेल्फी कैमरा 8 मेगापिक्सल का है। फोन में दी गई बैटरी 5000mAh की है। यह बैटरी 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए आपको इसमें साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा।

Samsung Galaxy F06 5G

फोन के 4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत फ्लिपकार्ट पर 8499 रुपये है। फीचर्स की बात करें, तो फोन में आपको 6.7 इंच का एचडी+ डिस्प्ले मिलेगा। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट दे रही है। फोटोग्राफी के लिए आपको इस फोन में 50 मेगापिक्सल के मेन कैमरा के साथ एक 2 मेगापिक्सल का सेकेंडरी लेंस मिलेगा। सेल्फी के लिए फोन के फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। फोन में दी गई बैटरी 5000mAh की है, जो 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

Samsung Galaxy M06 5G

फोन के 4जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 9499 रुपये है। इसमें आपको डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट देखने को मिलेगा। फोन में कंपनी 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दे रही है। सैमसंग का यह फोन 5000mAh की बैटरी से लैस है। यह बैटरी 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। ओएस की बात करें, तो फोन ऐंड्रॉयड 15 पर बेस्ड OneUI 7 पर काम करता है।

