Samsung के सस्ते फोन आ रहा है 5G वर्जन, Galaxy A07 को मिलेगा धांसू अपग्रेड

संक्षेप: सैमसंग अपने लोकप्रिय एंट्री लेवल डिवाइस Galaxy A07 का 5G वर्जन जल्द लॉन्च कर सकता है। इस डिवाइस के स्पेसिफिकेशंस मौजूदा Galaxy A07 से मिलते-जुलते ही होंगे।

Dec 12, 2025 08:03 pm IST

साउथ कोरियन स्मार्टफोन कंपनी Samsung अपने Galaxy A07 डिवाइस का 5G वर्जन Galaxy A07 5G जल्द लॉन्च कर सकता है। कंपनी इस डिवाइस का 4G वर्जन इस साल अक्टूबर में लेकर आई थी और इसमें 5000mAh क्षमता वाली बैटरी के अलावा MediaTek Helo G99 प्रोसेसर दिया गया है। संकेत मिले हैं कि फोन के स्पेसिफिकेशंस में ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा और कीमत भी कम होगी।

नए Galaxy A07 5G की Bluetooth SIG वेबसाइट पर लिस्टिंग की गई है और इसे जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। कंपनी ने यूनाइटेड स्टेट्स और स्पेन जैसे चुनिंदा देशों में इस फोन का सपोर्ट पेज पब्लिश कर दिया है और इस डिवाइस में भी बड़ी बैटरी के साथ धांसू परफॉर्मेंस का फायदा कम कीमत पर मिलेगा। नए फोन के की-फीचर्स मौजूदा डिवाइस से ज्यादा अलग नहीं होंगे लेकिन 5G कनेक्टिविटी का फायदा मिलेगा।

ऐसे हो सकते हैं Galaxy A07 5G के फीचर्स सैमसंग के नए फोन के के स्पेसिफिकेशंस मौजूदा Galaxy A07 से मिलते-जुलते हो सकते हैं। इसमें 6.7 इंच का HD+ इनफिनिटी-U LCD डिस्प्ले 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ मिलता है। यह फोन MediaTek Helio G99 प्रोसेसर के साथ आता है और इसमें 8GB तक रैम के अलावा 256GB तक स्टोरेज मिल सकता है। इस डिवाइस में Android 15 पर बेस्ड OneUI 7 दिया गया है।