Spider-Man को मिला Galaxy अपग्रेड! Samsung ने दिखाया नए फोल्डेबल फोन का दम
Samsung ने Sony Pictures के साथ मिलकर Spider-Man: Brand New Day थीम पर नया टीजर जारी किया है। इसमें आने वाले Galaxy Z Fold 8, Z Flip 8 और Galaxy Watch की झलक देखने को मिली है।
साउथ कोरियन टेक कंपनी Samsung ने अपनी आने वाली Galaxy Foldable सीरीज को लेकर एडवर्टाइजमेंट के लिए Sony Pictures के साथ एक खास पार्टनरशिप की है। कंपनी ने Spider-Man: Brand New Day फिल्म से इंस्पायर्ड एक सिनेमैटिक टीजर रिलीज किया है, जिसमें नए Galaxy फोल्डेबल स्मार्टफोन्स और Galaxy Watch की झलक दिखाई गई है। यह कैंपेन 22 जुलाई को होने जा रहे Samsung Galaxy Unpacked 2026 इवेंट से पहले लॉन्च किया गया है।
प्रमोशनल वीडियो में Spider-Man फिल्मों में नेड लीड्स का कैरेक्टर निभाने वाले ऐक्टर जेकब बाथलोन हैं, नजर आते हैं। वीडियो की टैगलाइन ‘A Brand New Shape for a Brand New Day’ है, जो साफ संकेत देता है कि इस बार Samsung अपने फोल्डेबल स्मार्टफोन्स के डिजाइन में बड़ा बदलाव करने जा रहा है।
Galaxy Z Fold 8 में मिल सकता है नया डिजाइन
टीजर में फोन को पूरी तरह नहीं दिखाया गया है, लेकिन जितनी झलक सामने आई है, उससे माना जा रहा है कि Galaxy Z Fold 8 पहले के मुकाबले ज्यादा चौड़ा डिजाइन लेकर आएगा। इससे फोन बंद होने पर भी सामान्य स्मार्टफोन जैसा इस्तेमाल करना आसान होगा, जबकि इसे ओपेन करने पर बड़ी स्क्रीन का एक्सपीरियंस मिलेगा। डिजाइन में यह बदलाव लंबे समय से यूजर्स की मांग को ध्यान में रखकर किया गया माना जा रहा है।
Galaxy Z Flip 8 और नई Galaxy Watch भी दिखे
टीजर में केवल Galaxy Z Fold 8 ही नहीं, बल्कि Galaxy Z Flip 8 और नई Galaxy Watch की भी झलक दिखाई गई है। हालांकि Samsung ने अभी इन डिवाइसेज के स्पेसिफिकेशंस का खुलासा नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि कंपनी AI फीचर्स, बेहतर बैटरी और पहले से ज्यादा एडवांस्ड हेल्थ ट्रैकिंग पर फोकस कर सकती है।
Spider-Man की दुनिया में नजर आएंगे Galaxy डिवाइस
Samsung और Sony Pictures की यह पार्टनरशिप सिर्फ एक ऐड तक सीमित नहीं है। कंपनी का कहना है कि Spider-Man: Brand New Day फिल्म में Galaxy डिवाइस कहानी का हिस्सा होंगे। यानी दर्शकों को फिल्म के दौरान Galaxy Fold, Flip और Watch का इस्तेमाल देखने को मिल सकता है, जिससे यह सिर्फ प्रोडक्ट प्लेसमेंट नहीं बल्कि कहानी का हिस्सा लगेंगे।
बता दें, Samsung का अगला Galaxy Unpacked इवेंट 22 जुलाई, 2026 को आयोजित होने वाला है। इस इवेंट में कंपनी कई नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकती है। संभावित लॉन्च लाइनअप में Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Flip 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra और नई Galaxy Watch Series शामिल हो सकती है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
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