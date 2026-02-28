आखिरी मौका, कल से Samsung टैब भी हो जाएंगे महंगे; वीवो, आईकू भी करेंगे बढ़ोतरी; लिस्ट

Feb 28, 2026 03:22 pm IST

टिप्स्टर के मुताबिक, कल से सैमसंग टैबलेट की कीमतें बढ़ जाएंगी। इसके अलावा, OnePlus 15R और कई वीवो, आईकू फोन्स की कीमतों में भी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। अभी, वनप्लस 15R देश में 47,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध है।

अगर आप स्मार्टफोन या फिर टैबलेट खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो आज ही अपना पसंदीदा फोन खरीद लीजिए। ऐसा हम इसलिए रहे हैं क्योंकि भारतीय बाजार में कई स्मार्टफोन पहले से महंगे होने वाले हैं। हाल ही में, टिप्स्टर अभिषेक यादव ने शेयर किया था कि भारत में छह वीवो और आईकू डिवाइस की कीमतें बढ़ेंगी, और कहा गया था कि नई कीमतें 1 मार्च (यानी कल) से लागू हो जाएंगी। आज, टिप्स्टर ने शेयर किया है अगर आप अगले 2-3 महीनों में कोई भी स्मार्टफोन या टैबलेट खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो आज ही खरीदें।

भारतीय ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि अगर वे अगले 2-3 महीनों में कोई स्मार्टफोन या टैबलेट खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो उन्हें इसे आज ही खरीद लेना चाहिए, क्योंकि खरीदने में देरी करने पर उन्हें अलग-अलग मॉडल के आधार पर 1,000 रुपये से 3,000 रुपये तक ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं।

जैसा कि पहले बताया गया था, वीवो (Vivo T4 सीरीज मॉडल) और iQOO (iQOO Z10 सीरीज मॉडल) मिड-रेंज डिवाइस की कीमत में 2500 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है।

Vivo & iQOO: किस मॉडल की कीमत कितनी बढ़ेगी, यहां देखें लिस्ट:

Vivo T4x

• 6+128GB मॉडल की पुरानी कीमत 15,499 रुपये, नई कीमत 16,999 (1,500 रुपये की बढ़ोतरी)

• 8+128GB मॉडल की पुरानी कीमत 16,499 रुपये, नई कीमत 18,999 (2,500 रुपये की बढ़ोतरी)

• 8+256GB मॉडल की पुरानी कीमत 18,499 रुपये, नई कीमत 20,999 (2,500 रुपये की बढ़ोतरी)

Vivo T4R

• 8+128GB मॉडल की पुरानी कीमत 20,999 रुपये, नई कीमत 22,999 (2,000 रुपये की बढ़ोतरी)

• 8+256GB मॉडल की पुरानी कीमत 22,999 रुपये, नई कीमत 24,999 (2,000 रुपये की बढ़ोतरी)

• 12+256GB मॉडल की पुरानी कीमत 24,999 रुपये, नई कीमत 26,999 (2,000 रुपये की बढ़ोतरी)

Vivo T4

• 8+128GB मॉडल की पुरानी कीमत 22,999 रुपये, नई कीमत 24,999 (2,000 रुपये की बढ़ोतरी)

• 8+256GB मॉडल की पुरानी कीमत 24,999 रुपये, नई कीमत 26,999 (2,000 रुपये की बढ़ोतरी)

• 12+256GB मॉडल की पुरानी कीमत 26,999 रुपये, नई कीमत 28,999 (2,000 रुपये की बढ़ोतरी)

iQOO Z10x

• 6+128GB मॉडल की पुरानी कीमत 14,999 रुपये, नई कीमत 16,999 (2,000 रुपये की बढ़ोतरी)

• 8+128GB मॉडल की पुरानी कीमत 16,499 रुपये, नई कीमत 18,999 (2,500 रुपये की बढ़ोतरी)

• 8+256GB मॉडल की पुरानी कीमत 17,999 रुपये, नई कीमत 20,499 (2,500 रुपये की बढ़ोतरी)

iQOO Z10R

• 8+128GB मॉडल की पुरानी कीमत 20,999 रुपये, नई कीमत 22,999 (2,000 रुपये की बढ़ोतरी)

• 8+256GB मॉडल की पुरानी कीमत 22,999 रुपये, नई कीमत 24,999 (2,000 रुपये की बढ़ोतरी)

• 12+256GB मॉडल की पुरानी कीमत 24,999 रुपये, नई कीमत 26,999 (2,000 रुपये की बढ़ोतरी)

iQOO Z10

• 8+128GB मॉडल की पुरानी कीमत 22,999 रुपये, नई कीमत 24,999 (2,000 रुपये की बढ़ोतरी)

• 8+256GB मॉडल की पुरानी कीमत 24,999 रुपये, नई कीमत 26,999 (2,000 रुपये की बढ़ोतरी)

• 12+256GB मॉडल की पुरानी कीमत 26,999 रुपये, नई कीमत 28,999 (2,000 रुपये की बढ़ोतरी)

3000 रुपये महंगा हुआ Motorola Edge 70 लॉन्च के दो महीने बाद मोटो एड 70 भी महंगा हो गया है। कंपनी ने इसकी कीमत में 3000 रुपये की बढ़ोतरी की है। लॉन्च के समय, इसके बेस वेरिएंट की कीमत 29,999 रुपये थी। लेकिन, अब इसे खरीदने के लिए 3,000 रुपये ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। बेस वेरिएंट, जिसमें 8GB रैम और 256GB स्टोरेज है, अब 32,999 रुपये हो गई है।

1 मार्च से OnePlus 15R पूरे 4,000 रुपये महंगा पड़ेगा 1 मार्च 2026 से वनप्लस 15R की कीमत भी बढ़ने वाली है। लॉन्च के समय, इस फोन के 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 47,999 रुपये थी। वहीं इसका 12GB रैम और 512GB स्टोरेज वेरिएंट 52,999 रुपये में लॉन्च हुआ था। एक टिप्स्टर ने हिंट दिया है कि 1 मार्च से इस फोन के दोनों वेरिएंट की कीमत 4,000 रुपये तक बढ़ जाएगी। बढ़ोतरी के बाद इसकी शुरुआती कीमत 51,999 रुपये हो जाएगी।

सैमसंग ने भारत में कई गैलेक्सी A और F-सीरीज फ़ोन की कीमतें ऑफिशियली बढ़ा दी हैं, जो 25 फरवरी से लागू हो गई हैं, देखें लिस्ट नई ऑफिशियल कीमतें:

• गैलेक्सी A56 (8+256) मॉडल की कीमत 44,999 (1,000 रुपये की बढ़ोतरी)

• गैलेक्सी A56 (12+256) मॉडल की कीमत 48,999 (2,000 रुपये की बढ़ोतरी)

• गैलेक्सी A36 (8+256) मॉडल की कीमत 36,499 (1,000 रुपये की बढ़ोतरी)

• गैलेक्सी A36 (12+256) मॉडल की कीमत 40,499 (2,000 रुपये की बढ़ोतरी)

• गैलेक्सी F17 5G (4+128) मॉडल की कीमत 16,499 (1,000 रुपये की बढ़ोतरी)

• गैलेक्सी F17 5G (6+128) मॉडल की कीमत 17,999 (1,000 रुपये की बढ़ोतरी)