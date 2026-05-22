खुशी से झूम उठेंगे Samsung यूजर्स, इन पुराने फोन में आ रहे महंगे मॉडल वाले AI फीचर, लिस्ट में देखें नाम

अगर आप भी Samsung का पुराना टैबलेट या फिर स्मार्टफोन चला रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। एक रिपोर्ट के अनुसार, सैमसंग ने स्टेबल One UI 8.5 अपडेट वर्जन Galaxy S23 सीरीज, Galaxy A36, Galaxy A56 और Galaxy Tab S11 सीरीज के लिए रोलआउट करना शुरू कर दिया है।

अगर आप भी Samsung का पुराना टैबलेट या फिर स्मार्टफोन चला रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। सैमसंग ने अपने कुछ चुनिंदा डिवाइस के लिए लेटेस्ट अपडेट रोलआउट करना शुरू कर दिया है। ऐसा लगता है कि सैमसंग ने आखिरकार दुनिया भर के बाजारों में Galaxy S सीरीज के पुराने स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए स्टेबल One UI 8.5 अपडेट जारी करना शुरू कर दिया है। Android 16 पर बेस्ड यह सॉफ्टवेयर सबसे पहले इस महीने की शुरुआत में दक्षिण कोरिया में जारी किया गया था। अब ऐसा लगता है कि स्टेबल One UI 8.5 अपडेट, Galaxy S23 सीरीज, Galaxy A36, Galaxy A56 और Galaxy Tab S11 सीरीज के उन डिवाइस के लिए उपलब्ध है जो इसके लिए एलिजिबल हैं। यह अपडेट इन डिवाइस में कई नए फीचर लाएगा, जो पहले केवल Galaxy S26 लाइनअप में ही उपलब्ध थे।

One UI 8.5 अपडेट और भी Samsung डिवाइस तक पहुंचा पिछले साल की Samsung Galaxy S25 सीरीज को पिछले हफ्ते यूएस और भारतीय बाजारों में One UI 8.5 अपडेट मिलना शुरू हो गया था। अब, एक्स पर कई यूजर पोस्ट से पता चलता है कि सैमसंग ने पिछली पीढ़ी के फ्लैगशिप स्मार्टफोन, जैसे Galaxy S24 और Galaxy S23 सीरीज और टैबलेट के लिए One UI 8.5 का स्टेबल वर्जन जारी कर दिया है।

यूजर्स का कहना है कि Galaxy S23 के लिए स्टेबल One UI 8.5 अपडेट अब भारत में उपलब्ध है। इसका फर्मवेयर वर्जन S91xBXXU9FZDP है और इसका साइज 4GB है। इसके अलावा, यह स्टेबल अपडेट Galaxy Tab S11 और Galaxy Tab S11 Ultra के लिए भी उपलब्ध लग रहा है। वनीला मॉडल को फर्मवेयर वर्जन X736NKOU5BZE3 मिल रहा है, जबकि Ultra वेरिएंट को फर्मवेयर वर्जन X936NKOU5BZE3 मिल रहा है।

इस बीच, एक अन्य यूजर ने बताया है कि कोरिया में Galaxy Tab S10 FE मॉडल के लिए One UI 8.5 उपलब्ध करा दिया गया है, जिसका फर्मवेयर वर्जन X520XXU7CZE3 और X5200XM7CZE3 है। इस अपडेट का साइज 2.8GB है। उम्मीद है कि यह जल्द ही दूसरे बाजारों में भी उपलब्ध हो जाएगा।

इसके अलावा, सैमसंग ने अपने मिड-रेंज स्मार्टफोन Galaxy A56 और Galaxy A36 के लिए One UI 8.5 का स्टेबल वर्जन रोलआउट करना शुरू कर दिया है।

अपडेट लाएगा महंगे फोन वाले AI फीचर्स इस स्टेबल अपडेट वर्जन में Galaxy AI के कई नए फीचर्स शामिल हैं, जो सबसे पहले Samsung Galaxy S26 सीरीज के साथ आए थे। इन नए टूल्स में Call Screening, Agentic AI, Creative Studio, लगातार AI इमेज बनाना और अपडेटेड Audio Eraser फंक्शनैलिटी वगैरह शामिल हैं।