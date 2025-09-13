सैमसंग यूजर्स हो जाओ तैयार, आ रहा स्टेबल One UI 8 अपडेट, सबसे पहले इन्हें मिलेगा

Samsung का स्मार्टफोन चला रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। सैमसंग अपने नए अपडेट का स्टेबल वर्जन रोलआउट करने के लिए तैयार है। दरअसल, सैमसंग ने पहले ही कंफर्म कर दिया है कि गैलेक्सी S25 सीरीज के साथ सितंबर में स्टेबल One UI 8.0 रोलआउट शुरू होगा।

Samsung का स्मार्टफोन चला रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। सैमसंग अपने नए अपडेट का स्टेबल वर्जन रोलआउट करने के लिए तैयार है। दरअसल, सैमसंग ने पहले ही कंफर्म कर दिया है कि गैलेक्सी S25 सीरीज के साथ सितंबर में स्टेबल One UI 8.0 रोलआउट शुरू होगा। शुक्र है कि कंपनी ने One UI 7 की तरह रिलीज को आगे नहीं बढ़ाया। अब, ऐसा लग रहा है कि सैमसंग गैलेक्सी डिवाइसेज को स्टेबल रिलीज के लिए तैयार कर रहा है।

इस हफ्ते, सैमसंग ने गैलेक्सी स्टोर में अपडेट की एक सीरीज जारी की, जिससे हिंट मिलता है कि स्टेबल वन यूआई 8.0 अपडेट जल्द ही जारी होने वाला है। सैममोबाइल की रिपोर्ट के अनुसार, गैलेक्सी स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए दर्जनों ऑन-डिवाइस लैंग्वेज रिसोर्स पैक के अपडेट उपलब्ध हैं। इनका उपयोग अलग-अलग गैलेक्सी एआई फीचर्स में लैंग्वेज ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन में किया जाता है।

ऐसे अपडेट आमतौर पर किसी बड़े सॉफ्टवेयर अपडेट से पहले जारी किए जाते हैं, जिसका मतलब है कि सैमसंग पुराने गैलेक्सी डिवाइस को वन यूआई 8.0 अपग्रेड के लिए तैयार कर रहा होगा। आप वन यूआई 8.0 में अपग्रेड करने के बाद भी इन्हें इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन इन्हें उससे पहले इंस्टॉल करने की सलाह दी जाती है, ताकि डिवाइस नए ऑप्टिमाइजेशन और बदलावों को लागू करने के लिए ज्यादा रिसोर्स आवंटित कर सके।

अपडेट इंस्टॉल करने के स्टेप्स आप अपने सैमसंग गैलेक्सी पर उपलब्ध अपडेट इंस्टॉल करने के लिए गैलेक्सी स्टोर -> मेनू -> अपडेट पर जाएं और "अपडेट ऑल" बटन पर टैप करें। इसके अलावा, आप उपलब्ध अपडेट के लिए गूगल प्ले स्टोर पर भी जा सकते हैं।

कब किस डिवाइस में आएगा अपडेट हालांकि वन यूआई 8 का स्टेबल अपडेट इसी महीने आने की पुष्टि हो गई है, लेकिन अभी तक कोई निश्चित समय-सीमा या रोडमैप नहीं है। हालांकि, एक हालिया लीक के अनुसार, गैलेक्सी S25 मॉडल्स को 18 सितंबर को अपडेट मिलेगा, और एक हफ्ते बाद, गैलेक्सी S24 सीरीज और कई A-सीरीज फोन भी इस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं।