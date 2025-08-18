सैमसंग के इस फोन ने मचाया बवाल, बिके 83 लाख से ज्यादा यूनिट, पीछे छूटे ओप्पो, वीवो और शाओमी samsung sold 8390000 units of galaxy s25 ultra leaving oppo vivo and xiaomi ultra phones far behind, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़samsung sold 8390000 units of galaxy s25 ultra leaving oppo vivo and xiaomi ultra phones far behind

सैमसंग के इस फोन ने मचाया बवाल, बिके 83 लाख से ज्यादा यूनिट, पीछे छूटे ओप्पो, वीवो और शाओमी

सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा ने मार्केट में तहलका मचा दिया है। प्रीमियम सेगमेंट में यह यूजर्स की पहली पसंद बन गया है। कंपनी ने इस फोन के 8390000 यूनिट सेल किए हैं। यह वीवो, ओप्पो और शाओमी के अल्ट्रा नाम वाले फोन से काफी ज्यादा है।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानMon, 18 Aug 2025 07:43 AM
Samsung Galaxy S25 Ultra ने मार्केट में तहलका मचा दिया है। प्रीमियम सेगमेंट में यह यूजर्स की पहली पसंद बन गया है। इस फोन ने सेल में शाओमी, वीवो और ओप्पो के अल्ट्रा नाम वाले डिवाइसेज को काफी पीछे छोड़ दिया है। टिपस्टर Ice Universe के अनुसार सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा मार्केट में मौजूद दिग्गज चाइनीज कंपनियों के अल्ट्रा मॉडल्स को बड़े अंतर से पीछे छोड़ते हुए टॉप सेलिंग डिवाइस बन गया है। रिपोर्ट के अनुसार जून 2025 के आखिर तक शाओमी 15 अल्ट्रा के 5,86,000 यूनिट, वीवो X200 अल्ट्रा के 2,19,900 यूनिट और ओप्पो फाइंड X अल्ट्रा के 2,10,000 यूनिट बिके।

वहीं, सैमसंग ने इस दौरान गैलेक्सी S25 अल्ट्रा के 8,390,000 यूनिट सेल किए। ध्यान रहे कि यह ऑफिशियल डेटा नहीं है। यह लीक और अफवाहों पर आधारित है। सैमसंग का यह फोन 200 मेगापिक्सल के मेन कैमरा, शानदार स्नैपड्रैगन प्रोसेसर और 5000mAh की बैटरी जैसे कई धांसू फीचर से लैस है। आइए जानते हैं डीटेल।

सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा के फीचर और स्पेसिफिकेशन

कंपनी इस फोन में 6.9 इंच का डाइनैमिक LTPO AMOLED 2X डिस्प्ले दे रही है। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इसका पीक ब्राइटनेस लेवल 2600 निट्स का है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए कंपनी इस फोन में कॉर्निंग गोरिल्ला आर्मर 2 दे रही है। फोन 12जीबी रैम और 1टीबी तक के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आता है। प्रोसेसर के तौर पर इस फोन में आपको स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट मिलेगा।

फोटोग्राफी के लिए कंपनी इस फोन में 200 मेगापिक्सल का OIS कैमरा ऑफर कर रही है। इसके अलावा फोन में आपको एक 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल सेंसर, एक 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलिफोटो सेंसर और एक 10 मेगापिक्सल का टेलिफोटो सेंसर शामिल है। सेल्फी के लिए कंपनी इस फोन में 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दे रही है। फोन में दी गई बैटरी 5000mAh की है। यह बैटरी 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

(Photo: Sammobile)

