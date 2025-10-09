भरभराकर गिरी Samsung Smartwatch की कीमत, 48000 रुपये के बजाय 15495 रुपये में खरीदने का शानदार मौका

Samsung Smartwatch: नई स्मार्टवॉच खरीदनी है, तो सैमसंग स्मार्टवॉच आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन साबित होगी। यहां हम आपको कुछ अच्छे ऑप्शन्स की लिस्ट दे रहे हैं।

Thu, 9 Oct 2025 07:59 PM

Samsung Smartwatch: अगर आप अपने लिए एक नई स्मार्टवॉच खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो सैमसंग कंपनी बेस्ट रहेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि इनकी कीमत में प्राइस ड्रॉप आया है। यह स्मार्टवॉच अब पहले से भी कम दाम में उपलब्ध हैं। इसमें एडवांस फीचर्स जैसे हार्ट रेट मॉनिटर, स्लीप ट्रैकर, फिटनेस ट्रैकिंग और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी फीचर्स मिलते हैं। आप इससे अपने फोन की नोटिफिकेशन, कॉल और म्यूजिक भी कंट्रोल कर सकते हैं। इनका डिजाइन स्टाइलिश और प्रीमियम लुक देता है, जो हर आउटफिट के साथ परफेक्टली फिट हो जाते हैं।

इसकी कीमत 47,999 रुपये है। इसे 68% डिस्काउंट के साथ 15,495 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक प्रीमियम स्मार्टवॉच है, जो आपकी हेल्थ और स्टाइल दोनों का ख्याल रखती है। इसका रोटेटिंग बेजल डिजाइन इसे क्लासिक और स्टाइलिश लुक देता है। यह वॉच BP और ECG मॉनिटर करने में सक्षम है। आप इसमें स्लीप, हेल्थ और फिटनेस ट्रैकिंग कर सकते हैं।

Specifications डिस्प्ले 43mm AMOLED स्क्रीन कनेक्टिविटी LTE, Bluetooth, Wi-Fi बैटरी 40 घंटे बैकअप, फास्ट चार्जिंग हेल्थ ट्रैकिंग BP, ECG, हार्ट रेट, स्लीप मॉनिटर डिजाइन स्टाइलिश रोटेटिंग बेजल रेटिंग IP68 वॉटर रेसिस्टेंट क्यों खरीदें हेल्थ मॉनिटरिंग के एडवांस फीचर्स क्लासिक डिजाइन और प्रीमियम लुक LTE से बिना फोन के कॉल और मैसेज फास्ट चार्जिंग और लंबी बैटरी लाइफ क्यों खोजें विकल्प कीमत थोड़ी ज्यादा भारी डिजाइन होने से लंबे समय तक पहनना मुश्किल नॉन-सैमसंग फोन्स के साथ सीमित फीचर्स

इसकी कीमत 69,999 रुपये है। इसे 53% डिस्काउंट के साथ 33,065 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसकी टाइटेनियम ब्लू बॉडी बेहद मजबूत है। इसमें नई AI-पावर्ड हेल्थ मॉनिटरिंग तकनीक है, जो आपको रियल-टाइम में हार्ट रेट, स्लीप और स्ट्रेस लेवल ट्रैक करने में मदद करती है। इसमें क्विक बटन दिया गया है, जिसे आप किसी भी मोड या फीचर को तुरंत एक्टिवेट कर सकते हैं।

Specifications डिस्प्ले 47mm AMOLED स्क्रीन बॉडी मजबूत टाइटेनियम ब्लू केसिंग कनेक्टिविटी LTE, Bluetooth, Wi-Fi AI हेल्थ ट्रैकिंग हार्ट रेट, स्लीप, स्ट्रेस मॉनिटर डिजाइन कुशन शेप वॉच फ्रेम बटन क्विक एक्शन बटन बैटरी लंबा बैकअप और फास्ट चार्जिंग क्यों खरीदें प्रीमियम टाइटेनियम बिल्ड और ड्यूरेबल डिजाइन AI आधारित हेल्थ मॉनिटरिंग LTE से बिना फोन के कॉल और इंटरनेट क्यों खोजें विकल्प कीमत अधिक साइज थोड़ा बड़ा, हर कलाई के लिए सही नहीं कुछ AI फीचर्स सिर्फ सैमसंग डिवाइस पर बेहतर

इस स्मार्टवॉच की कीमत 50,999 रुपये है। इसे 67% डिस्काउंट के साथ 16,995 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसका रोटेटिंग बेजल डिजाइन इसे प्रीमियम और प्रोफेशनल लुक देता है। यह BP और ECG मॉनिटर कर सकती है। साथ ही आपकी नींद और दिल की धड़कन पर भी पूरी नजर रखती है। LTE कनेक्टिविटी की मदद से आप बिना फोन के कॉल और मैसेज कर सकते हैं।

Specifications डिस्प्ले 47mm Super AMOLED स्क्रीन डिजाइन रोटेटिंग बेजल के साथ प्रीमियम मेटल बॉडी कनेक्टिविटी LTE, Bluetooth, Wi-Fi हेल्थ ट्रैकिंग BP, ECG, स्लीप, हार्ट रेट मॉनिटर बैटरी 40 घंटे बैकअप, फास्ट चार्जिंग वॉटर रेसिस्टेंट IP68 रेटिंग क्यों खरीदें एडवांस्ड हेल्थ मॉनिटरिंग फीचर्स क्लासिक रोटेटिंग बेजल डिजाइन LTE से बिना फोन के कनेक्टिविटी फास्ट चार्जिंग और लंबी बैटरी लाइफ क्यों खोजें विकल्प कीमत थोड़ी ज्यादा कुछ फीचर्स सिर्फ सैमसंग फोन्स के साथ ही अच्छे बड़ा डायल हर किसी के लिए आरामदायक नहीं

इस पर 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसे 39,999 रुपये के बजाय 19,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक पावरफुल स्मार्टवॉच है, जो नए 3nm प्रोसेसर के साथ आता है। इसमें लगा ड्यूल GPS आपको सटीक लोकेशन ट्रैकिंग देता है। इसका मजबूत सैफायर ग्लास और आर्मर एल्युमिनियम बॉडी, इसे ड्यूरेबल बनाता है। यह वॉच हार्ट रेट, SpO₂, ब्लड प्रेशर और ECG जैसे हेल्थ मॉनिटरिंग फीचर्स के साथ आता है।

Specifications डिस्प्ले 44mm AMOLED स्क्रीन प्रोसेसर 3nm चिपसेट कनेक्टिविटी Bluetooth + LTE हेल्थ मॉनिटरिंग HR, SpO₂, BP, ECG ट्रैकिंग स्ट्रक्चर सैफायर ग्लास और आर्मर एल्युमिनियम बॉडी GPS ड्यूल GPS सपोर्ट वॉटर रेसिस्टेंस 5ATM & IP68 क्यों खरीदें 3nm प्रोसेसर से स्मूद परफॉर्मेंस सटीक GPS ट्रैकिंग प्रीमियम और टिकाऊ बॉडी डिजाइन हेल्थ मॉनिटरिंग के एडवांस फीचर्स क्यों खोजें विकल्प कीमत थोड़ी ज्यादा कुछ फीचर्स सिर्फ Galaxy डिवाइस पर ही बेहतर

इसकी कीमत 38,999 रुपये है। इसे 21% डिस्काउंट के साथ 30,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एडवांस डिजाइन और एडवांस हेल्थ टेक्नोलॉजी का शानदार कॉम्बो है। इसमें नया 3nm प्रोसेसर है, जो बेहद फास्ट और स्मूद परफॉर्मेंस देता है। इसका सैफायर ग्लास और आर्मर एल्युमिनियम बॉडी इसे ड्यूरेबल और प्रीमियम बनाता है। यह वॉच BP, ECG, IHRN और Vascular Load Monitoring जैसे फीचर्स से लैस है। यह 5ATM और IP68 रेटिंग के साथ वॉटरप्रूफ है।

Specifications डिस्प्ले 40mm AMOLED स्क्रीन प्रोसेसर 3nm चिपसेट कनेक्टिविटी Bluetooth सपोर्ट हेल्थ ट्रैकिंग BP, ECG, IHRN डिजाइन सैफायर ग्लास और आर्मर एल्युमिनियम बॉडी GPS ड्यूल GPS ट्रैकिंग वॉटर रेसिस्टेंस 5ATM & IP68 क्यों खरीदें नया 3nm प्रोसेसर– फास्ट और एनर्जी-एफिशिएंट एडवांस हेल्थ मॉनिटरिंग सटीक GPS और वॉटर रेसिस्टेंट क्यों खोजें विकल्प LTE सपोर्ट की कमी बैटरी लाइफ मीडियम प्रीमियम फीचर्स सिर्फ Galaxy फोन यूजर्स के लिए पूरी तरह एक्टिव

इसकी एमआरपी 45,999 रुपये है। इसे 17% डिस्काउंट के साथ 37,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें नया 3nm प्रोसेसर है जो पहले से भी तेज़ और पावर-एफिशिएंट परफॉर्मेंस देता है। इसका सैफायर ग्लास और आर्मर एल्युमिनियम बॉडी इसे मजबूत और स्टाइलिश बनाते हैं। यह वॉच ब्लड प्रेशर (BP), ECG, IHRN, और Vascular Load Monitoring जैसे एडवांस फीचर्स से आपकी सेहत का पूरा ध्यान रखती है। साथ ही, LTE सपोर्ट से आप बिना फोन के कॉल और मैसेज कर सकते हैं। यह 5ATM और IP68 रेटिंग के साथ पूरी तरह वॉटर रेसिस्टेंट है।

Specifications डिस्प्ले 44mm AMOLED स्क्रीन प्रोसेसर 3nm चिपसेट कनेक्टिविटी LTE + Bluetooth हेल्थ ट्रैकिंग BP, ECG, IHRN डिजाइन सैफायर ग्लास और आर्मर एल्युमिनियम बॉडी जीपीएस ड्यूल जीपीएस सपोर्ट वॉटर रेसिस्टेंस 5ATM & IP68 क्यों खरीदें फास्ट 3nm प्रोसेसर और स्मूद परफॉर्मेंस LTE सपोर्ट- बिना फोन के कॉल और इंटरनेट एडवांस हेल्थ मॉनिटरिंग फीचर्स प्रीमियम और ड्यूरेबल डिजाइन क्यों खोजें विकल्प कुछ फीचर्स सिर्फ सैमसंग फोन के साथ ही पूरी तरह उपलब्ध बैटरी लाइफ औसत कीमत बहुत ज्यादा

इसकी कीमत 43% डिस्काउंट के साथ 22,999 रुपये हो जाती है। इसकी एमआरपी 39,999 रुपये है। इसमें नया 3nm प्रोसेसर है, जो काफी तेज काम करता है। इसका सैफायर ग्लास और आर्मर एल्युमिनियम बॉडी इसे मजबूत और प्रीमियम लुक देता है। यह वॉच हार्ट रेट, SpO₂, ब्लड प्रेशर (BP) और ECG मॉनिटरिंग जैसे एडवांस फीचर्स के साथ आपकी सेहत पर लगातार नजर रखती है। यह ड्यूल जीपीएस सटीक ट्रैकिंग की सुविधा देता है।

Specifications डिस्प्ले 44mm AMOLED स्क्रीन प्रोसेसर 3nm चिपसेट कनेक्टिविटी Bluetooth + LTE हेल्थ ट्रैकिंग HR, SpO₂, BP, ECG बॉडी सैफायर ग्लास + आर्मर एल्युमिनियम जीपीएस ड्यूल जीपीएस वॉटर रेसिस्टेंस 5ATM & IP68 क्यों खरीदें फास्ट 3nm प्रोसेसर से स्मूद परफॉर्मेंस LTE सपोर्ट से बिना फोन के कॉल और इंटरनेट हेल्थ मॉनिटरिंग के एडवांस फीचर्स प्रीमियम डिजाइन और ड्यूरेबल बॉडी क्यों खोजें विकल्प बैटरी बैकअप औसत कीमत थोड़ी ज्यादा कुछ फीचर्स सिर्फ Galaxy फोन्स के लिए सीमित

