भरभराकर गिरी Samsung Smartwatch की कीमत, 48000 रुपये के बजाय 15495 रुपये में खरीदने का शानदार मौका
Samsung Smartwatch: नई स्मार्टवॉच खरीदनी है, तो सैमसंग स्मार्टवॉच आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन साबित होगी। यहां हम आपको कुछ अच्छे ऑप्शन्स की लिस्ट दे रहे हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
Samsung Smartwatch: अगर आप अपने लिए एक नई स्मार्टवॉच खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो सैमसंग कंपनी बेस्ट रहेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि इनकी कीमत में प्राइस ड्रॉप आया है। यह स्मार्टवॉच अब पहले से भी कम दाम में उपलब्ध हैं। इसमें एडवांस फीचर्स जैसे हार्ट रेट मॉनिटर, स्लीप ट्रैकर, फिटनेस ट्रैकिंग और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी फीचर्स मिलते हैं। आप इससे अपने फोन की नोटिफिकेशन, कॉल और म्यूजिक भी कंट्रोल कर सकते हैं। इनका डिजाइन स्टाइलिश और प्रीमियम लुक देता है, जो हर आउटफिट के साथ परफेक्टली फिट हो जाते हैं।
1. Samsung Galaxy Watch6 Classic (Black, 43mm) | Rotating Bezel | LTE | Monitor BP and ECG | Track Sleep | Track Health | Upto 40hrs Charge with Fast Charging | Galaxy Ecosystem | IP68 Rating
इसकी कीमत 47,999 रुपये है। इसे 68% डिस्काउंट के साथ 15,495 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक प्रीमियम स्मार्टवॉच है, जो आपकी हेल्थ और स्टाइल दोनों का ख्याल रखती है। इसका रोटेटिंग बेजल डिजाइन इसे क्लासिक और स्टाइलिश लुक देता है। यह वॉच BP और ECG मॉनिटर करने में सक्षम है। आप इसमें स्लीप, हेल्थ और फिटनेस ट्रैकिंग कर सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
हेल्थ मॉनिटरिंग के एडवांस फीचर्स
क्लासिक डिजाइन और प्रीमियम लुक
LTE से बिना फोन के कॉल और मैसेज
फास्ट चार्जिंग और लंबी बैटरी लाइफ
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी ज्यादा
भारी डिजाइन होने से लंबे समय तक पहनना मुश्किल
नॉन-सैमसंग फोन्स के साथ सीमित फीचर्स
2. Samsung Galaxy Watch Ultra Smartwatch - 2025 Version, 47mm, Titanium Blue, LTE (CAD Version & Warranty) - Durable Titanium Casing, Cushion Design, Quick Button, AI-Powered Health Monitoring
इसकी कीमत 69,999 रुपये है। इसे 53% डिस्काउंट के साथ 33,065 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसकी टाइटेनियम ब्लू बॉडी बेहद मजबूत है। इसमें नई AI-पावर्ड हेल्थ मॉनिटरिंग तकनीक है, जो आपको रियल-टाइम में हार्ट रेट, स्लीप और स्ट्रेस लेवल ट्रैक करने में मदद करती है। इसमें क्विक बटन दिया गया है, जिसे आप किसी भी मोड या फीचर को तुरंत एक्टिवेट कर सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
प्रीमियम टाइटेनियम बिल्ड और ड्यूरेबल डिजाइन
AI आधारित हेल्थ मॉनिटरिंग
LTE से बिना फोन के कॉल और इंटरनेट
क्यों खोजें विकल्प
कीमत अधिक
साइज थोड़ा बड़ा, हर कलाई के लिए सही नहीं
कुछ AI फीचर्स सिर्फ सैमसंग डिवाइस पर बेहतर
3. Samsung Galaxy Watch6 Classic (Black, 47mm) | Rotating Bezel | LTE | Monitor BP and ECG | Track Sleep | Track Health | Upto 40hrs Charge with Fast Charging | Galaxy Ecosystem | IP68 Rating
इस स्मार्टवॉच की कीमत 50,999 रुपये है। इसे 67% डिस्काउंट के साथ 16,995 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसका रोटेटिंग बेजल डिजाइन इसे प्रीमियम और प्रोफेशनल लुक देता है। यह BP और ECG मॉनिटर कर सकती है। साथ ही आपकी नींद और दिल की धड़कन पर भी पूरी नजर रखती है। LTE कनेक्टिविटी की मदद से आप बिना फोन के कॉल और मैसेज कर सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
एडवांस्ड हेल्थ मॉनिटरिंग फीचर्स
क्लासिक रोटेटिंग बेजल डिजाइन
LTE से बिना फोन के कनेक्टिविटी
फास्ट चार्जिंग और लंबी बैटरी लाइफ
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी ज्यादा
कुछ फीचर्स सिर्फ सैमसंग फोन्स के साथ ही अच्छे
बड़ा डायल हर किसी के लिए आरामदायक नहीं
4. Samsung Galaxy Watch 7 (44mm, Green, BT+LTE) with 3nm Processor | Dual GPS | Sapphire Glass & Armour Aluminum | 5ATM & IP68 | HR, SpO2, BP & ECG Monitor
इस पर 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसे 39,999 रुपये के बजाय 19,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक पावरफुल स्मार्टवॉच है, जो नए 3nm प्रोसेसर के साथ आता है। इसमें लगा ड्यूल GPS आपको सटीक लोकेशन ट्रैकिंग देता है। इसका मजबूत सैफायर ग्लास और आर्मर एल्युमिनियम बॉडी, इसे ड्यूरेबल बनाता है। यह वॉच हार्ट रेट, SpO₂, ब्लड प्रेशर और ECG जैसे हेल्थ मॉनिटरिंग फीचर्स के साथ आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
3nm प्रोसेसर से स्मूद परफॉर्मेंस
सटीक GPS ट्रैकिंग
प्रीमियम और टिकाऊ बॉडी डिजाइन
हेल्थ मॉनिटरिंग के एडवांस फीचर्स
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी ज्यादा
कुछ फीचर्स सिर्फ Galaxy डिवाइस पर ही बेहतर
5. Samsung Galaxy Watch8 (40mm, Bluetooth, Silver) with 3nm Processor | Dual GPS | Sapphire Glass & Armor Aluminum | 5ATM & IP68 | BP, ECG, IHRN & Vascular Load Monitoring | Anti-oxidant Index
इसकी कीमत 38,999 रुपये है। इसे 21% डिस्काउंट के साथ 30,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एडवांस डिजाइन और एडवांस हेल्थ टेक्नोलॉजी का शानदार कॉम्बो है। इसमें नया 3nm प्रोसेसर है, जो बेहद फास्ट और स्मूद परफॉर्मेंस देता है। इसका सैफायर ग्लास और आर्मर एल्युमिनियम बॉडी इसे ड्यूरेबल और प्रीमियम बनाता है। यह वॉच BP, ECG, IHRN और Vascular Load Monitoring जैसे फीचर्स से लैस है। यह 5ATM और IP68 रेटिंग के साथ वॉटरप्रूफ है।
Specifications
क्यों खरीदें
नया 3nm प्रोसेसर– फास्ट और एनर्जी-एफिशिएंट
एडवांस हेल्थ मॉनिटरिंग
सटीक GPS और वॉटर रेसिस्टेंट
क्यों खोजें विकल्प
LTE सपोर्ट की कमी
बैटरी लाइफ मीडियम
प्रीमियम फीचर्स सिर्फ Galaxy फोन यूजर्स के लिए पूरी तरह एक्टिव
6. Samsung Galaxy Watch8 (44mm, LTE, Graphite) with 3nm Processor | Dual GPS | Sapphire Glass & Armor Aluminum | 5ATM & IP68 | BP, ECG, IHRN & Vascular Load Monitoring | Anti-oxidant Index
इसकी एमआरपी 45,999 रुपये है। इसे 17% डिस्काउंट के साथ 37,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें नया 3nm प्रोसेसर है जो पहले से भी तेज़ और पावर-एफिशिएंट परफॉर्मेंस देता है। इसका सैफायर ग्लास और आर्मर एल्युमिनियम बॉडी इसे मजबूत और स्टाइलिश बनाते हैं। यह वॉच ब्लड प्रेशर (BP), ECG, IHRN, और Vascular Load Monitoring जैसे एडवांस फीचर्स से आपकी सेहत का पूरा ध्यान रखती है। साथ ही, LTE सपोर्ट से आप बिना फोन के कॉल और मैसेज कर सकते हैं। यह 5ATM और IP68 रेटिंग के साथ पूरी तरह वॉटर रेसिस्टेंट है।
Specifications
क्यों खरीदें
फास्ट 3nm प्रोसेसर और स्मूद परफॉर्मेंस
LTE सपोर्ट- बिना फोन के कॉल और इंटरनेट
एडवांस हेल्थ मॉनिटरिंग फीचर्स
प्रीमियम और ड्यूरेबल डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
कुछ फीचर्स सिर्फ सैमसंग फोन के साथ ही पूरी तरह उपलब्ध
बैटरी लाइफ औसत
कीमत बहुत ज्यादा
7. Samsung Galaxy Watch 7 (44mm, Silver, BT+LTE) with 3nm Processor | Dual GPS | Sapphire Glass & Armour Aluminum | 5ATM & IP68 | HR, SpO2, BP & ECG Monitor
इसकी कीमत 43% डिस्काउंट के साथ 22,999 रुपये हो जाती है। इसकी एमआरपी 39,999 रुपये है। इसमें नया 3nm प्रोसेसर है, जो काफी तेज काम करता है। इसका सैफायर ग्लास और आर्मर एल्युमिनियम बॉडी इसे मजबूत और प्रीमियम लुक देता है। यह वॉच हार्ट रेट, SpO₂, ब्लड प्रेशर (BP) और ECG मॉनिटरिंग जैसे एडवांस फीचर्स के साथ आपकी सेहत पर लगातार नजर रखती है। यह ड्यूल जीपीएस सटीक ट्रैकिंग की सुविधा देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
फास्ट 3nm प्रोसेसर से स्मूद परफॉर्मेंस
LTE सपोर्ट से बिना फोन के कॉल और इंटरनेट
हेल्थ मॉनिटरिंग के एडवांस फीचर्स
प्रीमियम डिजाइन और ड्यूरेबल बॉडी
क्यों खोजें विकल्प
बैटरी बैकअप औसत
कीमत थोड़ी ज्यादा
कुछ फीचर्स सिर्फ Galaxy फोन्स के लिए सीमित
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।