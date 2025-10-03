Samsung स्मार्टवॉच पर 70% की छूट, बिना देरी करें बुकिंग Samsung Smartwatch Price Drop amazon Sale 2025, Gadgets Hindi News - Hindustan
Samsung स्मार्टवॉच पर 70% की छूट, बिना देरी करें बुकिंग

अमेजन सेल में सैमसंग ब्रांड की स्मार्टवॉच को सस्ते में खरीदने का ऑफर दिया जा रहा है। सेल में 70 फीसद डिस्काउंट दिया जा रहा है।

Saurabh Verma लाइव हिन्दुस्तानFri, 3 Oct 2025 12:15 AM
सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की दुनिया का एक पॉपुलर ब्रांड है। सैमसंग प्रोडक्ट की खरीद पर लंबी वॉरंटी के साथ ही एक्यूरेट सेंसर दिए जाते हैं, जिससे स्मार्टवॉच में सटीक हेल्थ डेटा मिलता है। इन्हीं खूबियों की वजह से सैमसंग वॉच बाकी स्मार्टवॉच की तुलना में महंगी होती है, लेकिन अमेजन सेल में सैमसंग की महंगी स्मार्टवॉच को सस्ते में बिक्री के लिए उपलब्ध कराया गया है। इन वॉच करीब 70 फीसद तक की भारी छूट दी जा रही है।

1. Samsung Galaxy Fit 3 gold

Loading Suggestions...

यह एक स्टाइलिश और हाई-परफॉर्मेंस फिटनेस बैंड है, जो शानदार डिस्प्ले, मजबूत बैटरी और हेल्थ ट्रैकिंग फीचर्स के साथ आता है। Samsung Galaxy Fit 3 में 1.6-इंच की AMOLED स्क्रीन है, जो वाइब्रेंट और क्लियर विजुअल्स देती है। इसका हल्का और आरामदायक डिज़ाइन इसे पूरे दिन पहनने के लिए परफेक्ट बनाता है।

इसमें हार्ट रेट मॉनिटरिंग, स्लीप ट्रैकिंग, स्टेप काउंट, नोटिफिकेशन अलर्ट जैसे कई स्मार्ट फीचर्स मिलते हैं। साथ ही यह Android और Samsung Health ऐप के साथ आसानी से सिंक हो जाता है।

Specifications

डिस्प्ले
1.6 इंच AMOLED
वजन
37 ग्राम
बैटरी कैपेसिटी
लगभग 350mAh
कनेक्टिविटी
USB

क्यों खरीदें

...

ब्राइट और क्लीयर स्क्रीन

...

...

कॉल, मैसेज, ऐप नोटिफिकेशन

...

हेल्थ पर पूरा ध्यान

क्यों खोजें विकल्प

...

GPS नहीं है

...

iOS सपोर्ट सीमित हो सकता है

Samsung Galaxy Watch 7 एक प्रीमियम स्मार्टवॉच है, जो शानदार डिज़ाइन के साथ आता है और अब इसमें है 3nm सुपरफास्ट प्रोसेसर, AI-पावर्ड हेल्थ ट्रैकिंग, और ड्यूल GPS जैसी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी। यह वॉच न केवल आपकी फिटनेस का साथी है, बल्कि आपकी रोजमर्रा की मल्टीटास्किंग को भी स्मार्ट बना देती है।

Specifications

डिस्प्ले
1.47” Super AMOLED
प्रोसेसर
3nm
बैटरी
1500mAh
हेल्थ फीचर्स
HR, SpO2, BP, ECG, Sleep, AI Health

क्यों खरीदें

...

2000 निट्स ब्राइटनेस

...

ट्रेंडी और पहनने में हल्का

...

मजबूती और प्रीमियम फील

...

3X तेज परफॉर्मेंस और बेहतर बैटरी ऑप्टिमाइजेशन

...

ज्यादा सटीक और स्थिर लोकेशन ट्रैकिंग

क्यों खोजें विकल्प

...

बैटरी 2-3 दिन

...

कुछ हेल्थ फीचर जैसे ECG

यह एक प्रीमियम और शक्तिशाली स्मार्टवॉच है जो शानदार डिज़ाइन, हाई-एंड हेल्थ फीचर्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आती है। इसमें रोटेटिंग बेज़ल, 3nm प्रोसेसर, और ड्यूल GPS जैसी बेहतरीन सुविधाएँ दी गई हैं।

Specifications

डिस्प्ले
1.5" Super AMOLED
प्रोसेसर
3nm Exynos
OS
Wear OS 6.0
कनेक्टिविटी
Bluetooth
हेल्थ सेंसर
BP, ECG, Irregular HR, Vascular Load
बैटरी
445 mAh

क्यों खरीदें

...

तेज़ परफॉर्मेंस और बेहतर बैटरी लाइफ

...

धूप में भी शानदार विज़िबिलिटी

...

प्रीमियम और मजबूत डिज़ाइन

...

BP, ECG, हार्ट रेट, वास्कुलर लोड मॉनिटरिंग

...

Galaxy AI हेल्थ असिस्टेंट

...

ज्यादा ऐप्स और डेटा के लिए पर्याप्त स्पेस

क्यों खोजें विकल्प

...

बजट यूज़र्स के लिए महंगी हो सकती है

...

बैटरी लाइफ भारी यूज़ में कम हो सकती है

यह वॉच न सिर्फ आपकी हृदय गति (HR), ब्लड प्रेशर (BP), ECG और स्लीप को ट्रैक करती है, बल्कि LTE सपोर्ट के साथ फोन के बिना भी कॉल, मैसेज और म्यूजिक स्ट्रीमिंग जैसे फीचर्स देती है। साथ ही, इसका रोटेटिंग बेजल और प्रीमियम डिज़ाइन इसे एक क्लासिक लुक देता है।

Specifications

डिस्प्ले
Super AMOLED
OS
Wear OS 4.0
स्टोरेज
16 GB
कनेक्टिविटी
LTE, Wi-Fi, Bluetooth, NFC
सेंसर
BP, ECG, Heart Rate, Sleep, Fall Detection
रिजिस्टेंस
IP68 + 5ATM
बैटरी लाइफ
40 घंटे

क्यों खरीदें

...

क्लासिक डिज़ाइन और आसान नेविगेशन

...

फोन के बिना भी कॉल्स, मैसेज और इंटरनेट

...

BP और ECG मॉनिटरिंग

...

एडवांस्ड स्लीप ट्रैकिंग + स्नोर डिटेक्शन

...

बेहतर वर्कआउट के लिए

...

वॉटर और डस्ट प्रूफ

क्यों खोजें विकल्प

...

BP और ECG फीचर

...

बैटरी हैवी यूज़ में जल्दी खत्म हो सकती है

...

iPhone से कंपैटिबल नहीं

यह फिटनेस बैंड 13 दिनों की बैटरी लाइफ के साथ आता है। इसमें 1.6 इंच एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है। साथ ही 100 से ज्यादा वर्कआउट मोड्स दिये गये हैं। यह फिटनेस बैंड स्लीप ट्रैकिंग, SpO2, हार्ट रेट, और स्नोर डिटेक्शन जैसी हेल्थ ट्रैकिंग जैसे फीचर्स के साथ आता है।

Specifications

डिस्प्ले
1.6" AMOLED
बैटरी
208mAh
वर्कआउट मोड्स
101+
हेल्थ फीचर्स
Sleep Monitor, SpO2, Heart Rate, Snore Detection
रेजिस्टेंस
5ATM + IP68

क्यों खरीदें

...

हल्का, स्मार्ट और फिटनेस के लिए परफेक्ट बैंड

...

ब्राइट, कलरफुल और स्मूद टच एक्सपीरियंस

...

स्विमिंग और वर्कआउट के लिए पूरी तरह तैयार

...

ऑटो-डिटेक्शन के साथ

...

Android और iOS दोनों से कम्पैटिबल

क्यों खोजें विकल्प

...

Samsung Pay सपोर्टेड नहीं है

...

कुछ फीचर्स iOS डिवाइस पर सीमित

अगर आप एक प्रीमियम स्मार्टवॉच की तलाश में हैं, जो स्टाइलिश होने के साथ-साथ हर एडवेंचर और हेल्थ ट्रैकिंग में आपका साथ निभाए, तो Samsung Galaxy Watch Ultra आपके लिए बिल्कुल सही है। यह वॉच अब Titanium ब्लू बॉडी, AI-पावर्ड हेल्थ फीचर्स, और 100 घंटे तक की बैटरी लाइफ जैसी धमाकेदार खूबियों के साथ आती है।

Specifications

स्क्रीन साइज
47mm
कनेक्टिविटी
Bluetooth, LTE
बैटरी लाइफ
100 घंटे
वॉटर रेसिस्टेंस
10ATM

क्यों खरीदें

...

टाइटेनियम केसिंग

...

आरामदायक और प्रीमियम लुक के साथ

...

सबसे एडवांस्ड और एक्यूरेट GPS सिस्टम

...

इनबिल्ट LTE

...

इनबिल्ट LTE

क्यों खोजें विकल्प

...

कीमत थोड़ी अधिक

...

भारत में वारंटी सीमित हो सकती है

यह एक स्टाइलिश और पावरफुल स्मार्टवॉच है जो अब आता है 3nm प्रोसेसर, AI-पावर्ड हेल्थ फीचर्स, और ड्यूल GPS जैसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ। इसका स्लिम, एलिगेंट और मजबूत डिज़ाइन इसे हेल्थ, फिटनेस और स्टाइल तीनों का परफेक्ट कॉम्बो बनाता है।

Specifications

स्क्रीन साइज
40mm Super AMOLED
प्रोसेसर
3nm
बैटरी
325mAh
हेल्थ ट्रैकिंग
BP, ECG, IHRN, Vascular Load, SpO2
कनेक्टिविटी
Bluetooth, NFC, Wi-Fi

क्यों खरीदें

...

8.6mm अल्ट्रा-स्लिम डिजाइन

...

मजबूती और एलिगेंस का मेल

...

Galaxy AI हेल्थ मॉनिटरिंग

...

हाई-एक्युरेसी लोकेशन ट्रैकिंग

...

पूरे दिन की बैटरी बैकअप

क्यों खोजें विकल्प

...

बैटरी बैकअप थोड़ा कम

...

कीमत थोड़ी ज़्यादा लग सकती है

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

