Samsung स्मार्टवॉच पर 70% की छूट, बिना देरी करें बुकिंग
अमेजन सेल में सैमसंग ब्रांड की स्मार्टवॉच को सस्ते में खरीदने का ऑफर दिया जा रहा है। सेल में 70 फीसद डिस्काउंट दिया जा रहा है।
सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की दुनिया का एक पॉपुलर ब्रांड है। सैमसंग प्रोडक्ट की खरीद पर लंबी वॉरंटी के साथ ही एक्यूरेट सेंसर दिए जाते हैं, जिससे स्मार्टवॉच में सटीक हेल्थ डेटा मिलता है। इन्हीं खूबियों की वजह से सैमसंग वॉच बाकी स्मार्टवॉच की तुलना में महंगी होती है, लेकिन अमेजन सेल में सैमसंग की महंगी स्मार्टवॉच को सस्ते में बिक्री के लिए उपलब्ध कराया गया है। इन वॉच करीब 70 फीसद तक की भारी छूट दी जा रही है।
1. Samsung Galaxy Fit 3 gold
यह एक स्टाइलिश और हाई-परफॉर्मेंस फिटनेस बैंड है, जो शानदार डिस्प्ले, मजबूत बैटरी और हेल्थ ट्रैकिंग फीचर्स के साथ आता है। Samsung Galaxy Fit 3 में 1.6-इंच की AMOLED स्क्रीन है, जो वाइब्रेंट और क्लियर विजुअल्स देती है। इसका हल्का और आरामदायक डिज़ाइन इसे पूरे दिन पहनने के लिए परफेक्ट बनाता है।
इसमें हार्ट रेट मॉनिटरिंग, स्लीप ट्रैकिंग, स्टेप काउंट, नोटिफिकेशन अलर्ट जैसे कई स्मार्ट फीचर्स मिलते हैं। साथ ही यह Android और Samsung Health ऐप के साथ आसानी से सिंक हो जाता है।
क्यों खरीदें
ब्राइट और क्लीयर स्क्रीन
कॉल, मैसेज, ऐप नोटिफिकेशन
हेल्थ पर पूरा ध्यान
क्यों खोजें विकल्प
GPS नहीं है
iOS सपोर्ट सीमित हो सकता है
2. Samsung Galaxy Watch 7 (44mm, Green, BT+LTE) with 3nm Processor | Dual GPS | Sapphire Glass & Armour Aluminum | 5ATM & IP68 | HR, SpO2, BP & ECG Monitor
Samsung Galaxy Watch 7 एक प्रीमियम स्मार्टवॉच है, जो शानदार डिज़ाइन के साथ आता है और अब इसमें है 3nm सुपरफास्ट प्रोसेसर, AI-पावर्ड हेल्थ ट्रैकिंग, और ड्यूल GPS जैसी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी। यह वॉच न केवल आपकी फिटनेस का साथी है, बल्कि आपकी रोजमर्रा की मल्टीटास्किंग को भी स्मार्ट बना देती है।
क्यों खरीदें
2000 निट्स ब्राइटनेस
ट्रेंडी और पहनने में हल्का
मजबूती और प्रीमियम फील
3X तेज परफॉर्मेंस और बेहतर बैटरी ऑप्टिमाइजेशन
ज्यादा सटीक और स्थिर लोकेशन ट्रैकिंग
क्यों खोजें विकल्प
बैटरी 2-3 दिन
कुछ हेल्थ फीचर जैसे ECG
3. Samsung Galaxy Watch8 Classic (46mm Bluetooth, Black) with 3nm Processor | Dual GPS | Sapphire Glass & Stainless Steel | 5ATM & IP68 | BP, ECG, IHRN & Vascular Load Monitoring | Anti-oxidant Index
यह एक प्रीमियम और शक्तिशाली स्मार्टवॉच है जो शानदार डिज़ाइन, हाई-एंड हेल्थ फीचर्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आती है। इसमें रोटेटिंग बेज़ल, 3nm प्रोसेसर, और ड्यूल GPS जैसी बेहतरीन सुविधाएँ दी गई हैं।
क्यों खरीदें
तेज़ परफॉर्मेंस और बेहतर बैटरी लाइफ
धूप में भी शानदार विज़िबिलिटी
प्रीमियम और मजबूत डिज़ाइन
BP, ECG, हार्ट रेट, वास्कुलर लोड मॉनिटरिंग
Galaxy AI हेल्थ असिस्टेंट
ज्यादा ऐप्स और डेटा के लिए पर्याप्त स्पेस
क्यों खोजें विकल्प
बजट यूज़र्स के लिए महंगी हो सकती है
बैटरी लाइफ भारी यूज़ में कम हो सकती है
4. Samsung Galaxy Watch6 Classic (Black, 43mm) | Rotating Bezel | LTE | Monitor BP and ECG | Track Sleep | Track Health | Upto 40hrs Charge with Fast Charging | Galaxy Ecosystem | IP68 Rating
यह वॉच न सिर्फ आपकी हृदय गति (HR), ब्लड प्रेशर (BP), ECG और स्लीप को ट्रैक करती है, बल्कि LTE सपोर्ट के साथ फोन के बिना भी कॉल, मैसेज और म्यूजिक स्ट्रीमिंग जैसे फीचर्स देती है। साथ ही, इसका रोटेटिंग बेजल और प्रीमियम डिज़ाइन इसे एक क्लासिक लुक देता है।
क्यों खरीदें
क्लासिक डिज़ाइन और आसान नेविगेशन
फोन के बिना भी कॉल्स, मैसेज और इंटरनेट
BP और ECG मॉनिटरिंग
एडवांस्ड स्लीप ट्रैकिंग + स्नोर डिटेक्शन
बेहतर वर्कआउट के लिए
वॉटर और डस्ट प्रूफ
क्यों खोजें विकल्प
BP और ECG फीचर
बैटरी हैवी यूज़ में जल्दी खत्म हो सकती है
iPhone से कंपैटिबल नहीं
5. Samsung Galaxy Fit3 Light and Sleek Fitness Band, 13 Days Battery, 100+ Exercises and Sleep Tracking, Dark Gray (Black)
यह फिटनेस बैंड 13 दिनों की बैटरी लाइफ के साथ आता है। इसमें 1.6 इंच एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है। साथ ही 100 से ज्यादा वर्कआउट मोड्स दिये गये हैं। यह फिटनेस बैंड स्लीप ट्रैकिंग, SpO2, हार्ट रेट, और स्नोर डिटेक्शन जैसी हेल्थ ट्रैकिंग जैसे फीचर्स के साथ आता है।
क्यों खरीदें
हल्का, स्मार्ट और फिटनेस के लिए परफेक्ट बैंड
ब्राइट, कलरफुल और स्मूद टच एक्सपीरियंस
स्विमिंग और वर्कआउट के लिए पूरी तरह तैयार
ऑटो-डिटेक्शन के साथ
Android और iOS दोनों से कम्पैटिबल
क्यों खोजें विकल्प
Samsung Pay सपोर्टेड नहीं है
कुछ फीचर्स iOS डिवाइस पर सीमित
6. Samsung Galaxy Watch Ultra Smartwatch - 2025 Version, 47mm, Titanium Blue, LTE (CAD Version & Warranty) - Durable Titanium Casing, Cushion Design, Quick Button, AI-Powered Health Monitoring
अगर आप एक प्रीमियम स्मार्टवॉच की तलाश में हैं, जो स्टाइलिश होने के साथ-साथ हर एडवेंचर और हेल्थ ट्रैकिंग में आपका साथ निभाए, तो Samsung Galaxy Watch Ultra आपके लिए बिल्कुल सही है। यह वॉच अब Titanium ब्लू बॉडी, AI-पावर्ड हेल्थ फीचर्स, और 100 घंटे तक की बैटरी लाइफ जैसी धमाकेदार खूबियों के साथ आती है।
क्यों खरीदें
टाइटेनियम केसिंग
आरामदायक और प्रीमियम लुक के साथ
सबसे एडवांस्ड और एक्यूरेट GPS सिस्टम
इनबिल्ट LTE
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी अधिक
भारत में वारंटी सीमित हो सकती है
7. Samsung Galaxy Watch8 (40mm, Bluetooth, Silver) with 3nm Processor | Dual GPS | Sapphire Glass & Armor Aluminum | 5ATM & IP68 | BP, ECG, IHRN & Vascular Load Monitoring | Anti-oxidant Index
यह एक स्टाइलिश और पावरफुल स्मार्टवॉच है जो अब आता है 3nm प्रोसेसर, AI-पावर्ड हेल्थ फीचर्स, और ड्यूल GPS जैसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ। इसका स्लिम, एलिगेंट और मजबूत डिज़ाइन इसे हेल्थ, फिटनेस और स्टाइल तीनों का परफेक्ट कॉम्बो बनाता है।
क्यों खरीदें
8.6mm अल्ट्रा-स्लिम डिजाइन
मजबूती और एलिगेंस का मेल
Galaxy AI हेल्थ मॉनिटरिंग
हाई-एक्युरेसी लोकेशन ट्रैकिंग
पूरे दिन की बैटरी बैकअप
क्यों खोजें विकल्प
बैटरी बैकअप थोड़ा कम
कीमत थोड़ी ज़्यादा लग सकती है
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।