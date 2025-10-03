Samsung स्मार्टवॉच पर 70% की छूट, बिना देरी करें बुकिंग

अमेजन सेल में सैमसंग ब्रांड की स्मार्टवॉच को सस्ते में खरीदने का ऑफर दिया जा रहा है। सेल में 70 फीसद डिस्काउंट दिया जा रहा है।

Fri, 3 Oct 2025 12:15 AM

सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की दुनिया का एक पॉपुलर ब्रांड है। सैमसंग प्रोडक्ट की खरीद पर लंबी वॉरंटी के साथ ही एक्यूरेट सेंसर दिए जाते हैं, जिससे स्मार्टवॉच में सटीक हेल्थ डेटा मिलता है। इन्हीं खूबियों की वजह से सैमसंग वॉच बाकी स्मार्टवॉच की तुलना में महंगी होती है, लेकिन अमेजन सेल में सैमसंग की महंगी स्मार्टवॉच को सस्ते में बिक्री के लिए उपलब्ध कराया गया है। इन वॉच करीब 70 फीसद तक की भारी छूट दी जा रही है।

यह एक स्टाइलिश और हाई-परफॉर्मेंस फिटनेस बैंड है, जो शानदार डिस्प्ले, मजबूत बैटरी और हेल्थ ट्रैकिंग फीचर्स के साथ आता है। Samsung Galaxy Fit 3 में 1.6-इंच की AMOLED स्क्रीन है, जो वाइब्रेंट और क्लियर विजुअल्स देती है। इसका हल्का और आरामदायक डिज़ाइन इसे पूरे दिन पहनने के लिए परफेक्ट बनाता है।

इसमें हार्ट रेट मॉनिटरिंग, स्लीप ट्रैकिंग, स्टेप काउंट, नोटिफिकेशन अलर्ट जैसे कई स्मार्ट फीचर्स मिलते हैं। साथ ही यह Android और Samsung Health ऐप के साथ आसानी से सिंक हो जाता है।

Specifications डिस्प्ले 1.6 इंच AMOLED वजन 37 ग्राम बैटरी कैपेसिटी लगभग 350mAh कनेक्टिविटी USB क्यों खरीदें ब्राइट और क्लीयर स्क्रीन ब्राइट और क्लीयर स्क्रीन कॉल, मैसेज, ऐप नोटिफिकेशन हेल्थ पर पूरा ध्यान क्यों खोजें विकल्प GPS नहीं है iOS सपोर्ट सीमित हो सकता है

Samsung Galaxy Watch 7 एक प्रीमियम स्मार्टवॉच है, जो शानदार डिज़ाइन के साथ आता है और अब इसमें है 3nm सुपरफास्ट प्रोसेसर, AI-पावर्ड हेल्थ ट्रैकिंग, और ड्यूल GPS जैसी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी। यह वॉच न केवल आपकी फिटनेस का साथी है, बल्कि आपकी रोजमर्रा की मल्टीटास्किंग को भी स्मार्ट बना देती है।

Specifications डिस्प्ले 1.47” Super AMOLED प्रोसेसर 3nm बैटरी 1500mAh हेल्थ फीचर्स HR, SpO2, BP, ECG, Sleep, AI Health क्यों खरीदें 2000 निट्स ब्राइटनेस ट्रेंडी और पहनने में हल्का मजबूती और प्रीमियम फील 3X तेज परफॉर्मेंस और बेहतर बैटरी ऑप्टिमाइजेशन ज्यादा सटीक और स्थिर लोकेशन ट्रैकिंग क्यों खोजें विकल्प बैटरी 2-3 दिन कुछ हेल्थ फीचर जैसे ECG

यह एक प्रीमियम और शक्तिशाली स्मार्टवॉच है जो शानदार डिज़ाइन, हाई-एंड हेल्थ फीचर्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आती है। इसमें रोटेटिंग बेज़ल, 3nm प्रोसेसर, और ड्यूल GPS जैसी बेहतरीन सुविधाएँ दी गई हैं।

Specifications डिस्प्ले 1.5" Super AMOLED प्रोसेसर 3nm Exynos OS Wear OS 6.0 कनेक्टिविटी Bluetooth हेल्थ सेंसर BP, ECG, Irregular HR, Vascular Load बैटरी 445 mAh क्यों खरीदें तेज़ परफॉर्मेंस और बेहतर बैटरी लाइफ धूप में भी शानदार विज़िबिलिटी प्रीमियम और मजबूत डिज़ाइन BP, ECG, हार्ट रेट, वास्कुलर लोड मॉनिटरिंग Galaxy AI हेल्थ असिस्टेंट ज्यादा ऐप्स और डेटा के लिए पर्याप्त स्पेस क्यों खोजें विकल्प बजट यूज़र्स के लिए महंगी हो सकती है बैटरी लाइफ भारी यूज़ में कम हो सकती है

यह वॉच न सिर्फ आपकी हृदय गति (HR), ब्लड प्रेशर (BP), ECG और स्लीप को ट्रैक करती है, बल्कि LTE सपोर्ट के साथ फोन के बिना भी कॉल, मैसेज और म्यूजिक स्ट्रीमिंग जैसे फीचर्स देती है। साथ ही, इसका रोटेटिंग बेजल और प्रीमियम डिज़ाइन इसे एक क्लासिक लुक देता है।

Specifications डिस्प्ले Super AMOLED OS Wear OS 4.0 स्टोरेज 16 GB कनेक्टिविटी LTE, Wi-Fi, Bluetooth, NFC सेंसर BP, ECG, Heart Rate, Sleep, Fall Detection रिजिस्टेंस IP68 + 5ATM बैटरी लाइफ 40 घंटे क्यों खरीदें क्लासिक डिज़ाइन और आसान नेविगेशन फोन के बिना भी कॉल्स, मैसेज और इंटरनेट BP और ECG मॉनिटरिंग एडवांस्ड स्लीप ट्रैकिंग + स्नोर डिटेक्शन बेहतर वर्कआउट के लिए वॉटर और डस्ट प्रूफ क्यों खोजें विकल्प BP और ECG फीचर बैटरी हैवी यूज़ में जल्दी खत्म हो सकती है iPhone से कंपैटिबल नहीं

यह फिटनेस बैंड 13 दिनों की बैटरी लाइफ के साथ आता है। इसमें 1.6 इंच एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है। साथ ही 100 से ज्यादा वर्कआउट मोड्स दिये गये हैं। यह फिटनेस बैंड स्लीप ट्रैकिंग, SpO2, हार्ट रेट, और स्नोर डिटेक्शन जैसी हेल्थ ट्रैकिंग जैसे फीचर्स के साथ आता है।

Specifications डिस्प्ले 1.6" AMOLED बैटरी 208mAh वर्कआउट मोड्स 101+ हेल्थ फीचर्स Sleep Monitor, SpO2, Heart Rate, Snore Detection रेजिस्टेंस 5ATM + IP68 क्यों खरीदें हल्का, स्मार्ट और फिटनेस के लिए परफेक्ट बैंड ब्राइट, कलरफुल और स्मूद टच एक्सपीरियंस स्विमिंग और वर्कआउट के लिए पूरी तरह तैयार ऑटो-डिटेक्शन के साथ Android और iOS दोनों से कम्पैटिबल क्यों खोजें विकल्प Samsung Pay सपोर्टेड नहीं है कुछ फीचर्स iOS डिवाइस पर सीमित

अगर आप एक प्रीमियम स्मार्टवॉच की तलाश में हैं, जो स्टाइलिश होने के साथ-साथ हर एडवेंचर और हेल्थ ट्रैकिंग में आपका साथ निभाए, तो Samsung Galaxy Watch Ultra आपके लिए बिल्कुल सही है। यह वॉच अब Titanium ब्लू बॉडी, AI-पावर्ड हेल्थ फीचर्स, और 100 घंटे तक की बैटरी लाइफ जैसी धमाकेदार खूबियों के साथ आती है।

Specifications स्क्रीन साइज 47mm कनेक्टिविटी Bluetooth, LTE बैटरी लाइफ 100 घंटे वॉटर रेसिस्टेंस 10ATM क्यों खरीदें टाइटेनियम केसिंग आरामदायक और प्रीमियम लुक के साथ सबसे एडवांस्ड और एक्यूरेट GPS सिस्टम इनबिल्ट LTE इनबिल्ट LTE क्यों खोजें विकल्प कीमत थोड़ी अधिक भारत में वारंटी सीमित हो सकती है

यह एक स्टाइलिश और पावरफुल स्मार्टवॉच है जो अब आता है 3nm प्रोसेसर, AI-पावर्ड हेल्थ फीचर्स, और ड्यूल GPS जैसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ। इसका स्लिम, एलिगेंट और मजबूत डिज़ाइन इसे हेल्थ, फिटनेस और स्टाइल तीनों का परफेक्ट कॉम्बो बनाता है।

Specifications स्क्रीन साइज 40mm Super AMOLED प्रोसेसर 3nm बैटरी 325mAh हेल्थ ट्रैकिंग BP, ECG, IHRN, Vascular Load, SpO2 कनेक्टिविटी Bluetooth, NFC, Wi-Fi क्यों खरीदें 8.6mm अल्ट्रा-स्लिम डिजाइन मजबूती और एलिगेंस का मेल Galaxy AI हेल्थ मॉनिटरिंग हाई-एक्युरेसी लोकेशन ट्रैकिंग पूरे दिन की बैटरी बैकअप क्यों खोजें विकल्प बैटरी बैकअप थोड़ा कम कीमत थोड़ी ज़्यादा लग सकती है

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।