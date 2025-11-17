Amazon से सस्ते में खरीदें Samsung स्मार्टवॉच, कीमत हो गई पहले से कम
संक्षेप: सैमसंग स्मार्टवॉच की कीमत पहले से काफी कम हो गई है। ऐसे में अगर आप एक नई स्मार्टवॉच को खरीदना चाहते हैं, आपके पास शानदार मौका है।
अमेजन की तरफ से सैमसंग स्मार्टवॉच की खरीद पर बंपर डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है, जिससे आप अपनी पसंसदीदा सैमसंग स्मार्टवॉच को सस्ते में खरीद सकते हैं। सैमसंग स्मार्टवॉच पर 68 फीसद तक की छूट दी जा रही है, साथ ही एक्सचेंज ऑफर समेत अन्य डिस्काउंट ऑफर भी दिए जा रहे हैं, जिसकी मदद से आप वॉच को उसकी बेहद कम कीमत में खरीद सकते हैं। जिन स्मार्टवॉच के मॉडल पर डिस्काउंट दिया जा रहा है, उसमें सैमसंग गैलेक्सी वॉच 6 समेत कई अन्य मॉडल शामिल हैं...
1. Samsung Galaxy Watch Ultra 2025 (47mm, LTE, Titanium Silver)| Upto 100h Battery| 3nm Processor| Dual GPS| Quick Button/Siren| Sapphire Glass| 10ATM and IP68| BP and ECG Monitor| Energy Score and Ages
यह एक अल्ट्रा-ड्यूरेबल, प्रीमियम स्मार्टवॉच है, जो एक्सट्रीम आउटडोर, फिटनेस ट्रैकिंग और प्रोफेशनल हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए डिजाइन की गई है। इसमें एयरो-ग्रेड टाइटेनियम बॉडी, सैफायर ग्लास, ड्यूल-फ्रीक्वेंसी GPS, 3nm प्रोसेसर और 100 घंटे तक की मजबूत बैटरी लाइफ मिलती है। साथ ही 10ATM, IP68 रेटिंग, क्विक बटन, सरन और Galaxy AI हेल्थ फीचर्स दिये गए हैं। इसकी कीमत 58,999 रुपये है, जिसे 50,350 रुपये डिस्काउंट ऑफर पर खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
टाइटेनियम + सैफायर ग्लास के साथ अल्ट्रा-ड्यूरेबल डिजाइन
3nm प्रोसेसर—तेज़ परफॉर्मेंस और बेहतर बैटरी मैनेजमेंट
100 घंटे तक की बैटरी लाइफ
सेंसर से बेहतर हेल्थ ट्रैकिंग
क्यों खोजें विकल्प
प्रीमियम कीमत सभी के बजट में फिट नहीं बैठती
केवल एंड्राइड कनेक्टिविटी
भारी बिल्ड
LTE वेरिएंट में कम बैटरी लाइफ
2. Samsung Galaxy Watch8 Classic (46mm Bluetooth, Black) with 3nm Processor | Dual GPS | Sapphire Glass & Stainless Steel | 5ATM & IP68 | BP, ECG, IHRN & Vascular Load Monitoring | Anti-oxidant Index
इसमें क्लासिक रोटेटिंग बेजल, सैफायर ग्लास और मजबूत स्टेनलेस-स्टील निर्माण मिलता है। नया 3nm प्रोसेसर इसे पिछले मॉडलों से तेज और अधिक बैटरी-एफिशियंट बनाता है। ड्यूल GPS, BioActive सेंसर, BP/ECG मॉनिटरिंग, Vascular Load और AI आधारित Health मॉनिटरिंग फीचर्स दिये गये हैं। यह 46mm मॉडल 44,999 रुपये में आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
प्रीमियम सैफायर ग्लास + स्टेनलेस स्टील बॉडी
तेज परफॉर्मेंस और बेहतर बैटरी मैनेजमेंट
BP, ECG, IHRN जैसे एडवांस हेल्थ फीचर्स
सुपर AMOLED डिस्प्ले
क्यों खोजें विकल्प
बैटरी बैकअप Ultra मॉडल जितना लंबा नहीं
LTE वेरिएंट के मुकाबले ब्लूटूथ मॉडल में सीमित कनेक्टिविटी
क्लासिक बेज़ल डिज़ाइन
3. Samsung Galaxy Watch4 Classic Bluetooth(4.6cm, Black, Compatible with Android only)
यह एक स्टाइलिश और प्रीमियम स्मार्टवॉच है, जिसमें रोटेटिंग बेजल एमोलेड डिस्प्ले और Wear OS का स्मूथ अनुभव मिलता है। यह वॉच खास तौर पर एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए डिजाइन की गई है और इसमें बॉडी कंपोजीशन, हर्ट रेट और एंडवांस्ड स्लीप ट्रैकिंग जैसे हेल्थ फीचर्स मौजूद हैं। 46mm वेरिएंट को आप सिर्फ 15,990 रुपये में खरीद सकते हैं। वॉच को 58% डिस्काउंट ऑफर पर खरीद सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
क्लासिक रोटेटिंग बेजल के साथ प्रीमियम और सॉलिड डिजाइन
हर्ट रेट और स्लीप ट्रैकिंग जैसे हेल्थ फीचर्स
90+ वर्कआउट मोड्स
क्यों खोजें विकल्प
बैटरी बैकअप कम
स्टोरेज 16GB
4. Samsung Galaxy Fit 3 gold
यह एक स्लिम, लाइटवेट और प्रीमियम फिटनेस बैंड है। इसमें बड़ा AMOLED डिस्प्ले, 100+ वर्कआउट मोड्स, हार्ट रेट, SpO₂ और स्लीप मॉनिटरिंग जैसी जरूरी हेल्थ ट्रैकिंग सुविधाएँ मिलती हैं। इसे 5,480 रुपये में खरीदा जा सकता है। इसकी खरीद पर 45% डिस्काउंट दिया जा रहा है।
Specifications
क्यों खरीदें
प्रीमियम मेटल फ्रेम के साथ स्लीक और स्टाइलिश गोल्ड डिजाइन
बड़ा और ब्राइट AMOLED डिस्प्ले
100+ वर्कआउट मोड्स
लंबी बैटरी लाइफ
क्यों खोजें विकल्प
GPS इन-बिल्ट नहीं
बैटरी क्षमता 3500 mAh
iOS सपोर्ट नहीं
स्टोरेज बहुत कम
5. Samsung Galaxy Watch6 Classic (Black, 47mm) | Rotating Bezel | LTE | Monitor BP and ECG | Track Sleep | Track Health | Upto 40hrs Charge with Fast Charging | Galaxy Ecosystem | IP68 Rating
यह एक प्रीमियम स्मार्टवॉच है, जो रोटेटिंग बेजेल्स, मजबूत बिल्ड और एडवांस्ड हेल्थ मॉनिटरिंग फीचर्स के साथ आती है। इसमें BP और ECG मॉनिटरिंग, स्लीप कोचिंग, LTE कनेक्टिविटी का शानदार इंटिग्रेशन मिलता है। 47mm मॉडल बड़ा डिस्प्ले और क्लासिक लुक पसंद करने वालों के लिए परफेक्ट है। इसे अमेजन से 68 फीसद छूट के साथ 16,401 रुपये में खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
प्रीमियम रोटेटिंग बेजल व क्लासिक स्टेनलेस स्टील डिजाइन
LTE सपोर्ट—फोन के बिना भी कॉल, मैसेज और म्यूज़िक स्ट्रीमिंग
BP, ECG, हार्ट रेट, स्लीप कोचिंग जैसे एडवांस्ड हेल्थ फीचर्स
40 घंटे तक की बैटरी लाइफ
क्यों खोजें विकल्प
बीपी और ECG फीचर्स
ऐप इकोसिस्टम Wear OS
छोटे हाथों पर थोड़ा बड़ा लग सकती है
6. Samsung Galaxy Watch 7 (44mm, Green, BT+LTE) with 3nm Processor | Dual GPS | Sapphire Glass & Armour Aluminum | 5ATM & IP68 | HR, SpO2, BP & ECG Monitor
यह एक प्रीमियम स्मार्टवॉच है जो नए 3nm प्रोसेसर, और Dual GPS के साथ बेहतर हेल्थ ट्रैकिंग के साथ आती है। इसका 1.47 इंच सुपर एमोलेड डिस्प्ले, सैफायर ग्लास और आर्मर एल्युमिनियम बॉडी इसे स्टाइलिश और रफ एंड टफ बनाती है। ब्लूटूथ और एलटीई वेरिएंट को अमेजन से 48 फीसद डिस्काउंट के बाद 20,890 रुपये में खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
Samsung Galaxy Watch 7
नया 3nm प्रोसेसर
HR, SpO2, BP, ECG, स्लीप ट्रैकिंग समेत एडवांस्ड सेंसर
लोकेशन ट्रैकिंग और ऑन-द-गो कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
LTE ऑन करने पर बैटरी बैकअप कम
BP और ECG फीचर्स की उपलब्धता
7. Samsung Galaxy Watch8 (40mm, LTE, Silver) with 3nm Processor | Dual GPS | Sapphire Glass & Armor Aluminum | 5ATM & IP68 | BP, ECG, IHRN & Vascular Load Monitoring | Anti-oxidant Index
यह एक अल्ट्रा-स्लीक, प्रीमियम स्मार्टवॉच है, जो 3nm प्रोसेसर, सैफायर ग्लास, Dual GPS और एडवांस्ड हेल्थ मॉनिटरिंग फीचर्स के साथ आती है। वॉच की कॉम्पैक्ट साइज में प्रीमियम लुक, LTE कनेक्टिविटी इसे खास बना देती है। इसे अमेजन से 34,999 में खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
प्रीमियम डिज़ाइन, सैफायर ग्लास
तेज परफॉर्मेंस और बेहतर बैटरी मैनेजमेंट
एडवांस्ड हेल्थ सेंसर
Dual GPS + LTE सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
कम बैटरी लाइफ
BP और ECG मॉनिटरिंग
डिस्प्ले थोड़ा छोटा महसूस हो सकता है
LTE ऑन करने पर बैटरी काफी तेजी से ड्रेन होती है
