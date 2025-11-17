Hindustan Hindi News
Amazon से सस्ते में खरीदें Samsung स्मार्टवॉच, कीमत हो गई पहले से कम

संक्षेप: सैमसंग स्मार्टवॉच की कीमत पहले से काफी कम हो गई है। ऐसे में अगर आप एक नई स्मार्टवॉच को खरीदना चाहते हैं, आपके पास शानदार मौका है।

Mon, 17 Nov 2025 09:40 AMSaurabh Verma लाइव हिन्दुस्तान
अमेजन की तरफ से सैमसंग स्मार्टवॉच की खरीद पर बंपर डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है, जिससे आप अपनी पसंसदीदा सैमसंग स्मार्टवॉच को सस्ते में खरीद सकते हैं। सैमसंग स्मार्टवॉच पर 68 फीसद तक की छूट दी जा रही है, साथ ही एक्सचेंज ऑफर समेत अन्य डिस्काउंट ऑफर भी दिए जा रहे हैं, जिसकी मदद से आप वॉच को उसकी बेहद कम कीमत में खरीद सकते हैं। जिन स्मार्टवॉच के मॉडल पर डिस्काउंट दिया जा रहा है, उसमें सैमसंग गैलेक्सी वॉच 6 समेत कई अन्य मॉडल शामिल हैं...

यह एक अल्ट्रा-ड्यूरेबल, प्रीमियम स्मार्टवॉच है, जो एक्सट्रीम आउटडोर, फिटनेस ट्रैकिंग और प्रोफेशनल हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए डिजाइन की गई है। इसमें एयरो-ग्रेड टाइटेनियम बॉडी, सैफायर ग्लास, ड्यूल-फ्रीक्वेंसी GPS, 3nm प्रोसेसर और 100 घंटे तक की मजबूत बैटरी लाइफ मिलती है। साथ ही 10ATM, IP68 रेटिंग, क्विक बटन, सरन और Galaxy AI हेल्थ फीचर्स दिये गए हैं। इसकी कीमत 58,999 रुपये है, जिसे 50,350 रुपये डिस्काउंट ऑफर पर खरीदा जा सकता है।

Specifications

डिस्प्ले प्रोटेक्शन
सैफायर ग्लास
प्रोसेसर
3nm चिप
कनेक्टिविटी
Bluetooth, LTE, NFC, Wi-Fi
बैटरी लाइफ
100 घंटे तक

क्यों खरीदें

...

टाइटेनियम + सैफायर ग्लास के साथ अल्ट्रा-ड्यूरेबल डिजाइन

...

3nm प्रोसेसर—तेज़ परफॉर्मेंस और बेहतर बैटरी मैनेजमेंट

...

100 घंटे तक की बैटरी लाइफ

...

सेंसर से बेहतर हेल्थ ट्रैकिंग

क्यों खोजें विकल्प

...

प्रीमियम कीमत सभी के बजट में फिट नहीं बैठती

...

केवल एंड्राइड कनेक्टिविटी

...

भारी बिल्ड

...

LTE वेरिएंट में कम बैटरी लाइफ

इसमें क्लासिक रोटेटिंग बेजल, सैफायर ग्लास और मजबूत स्टेनलेस-स्टील निर्माण मिलता है। नया 3nm प्रोसेसर इसे पिछले मॉडलों से तेज और अधिक बैटरी-एफिशियंट बनाता है। ड्यूल GPS, BioActive सेंसर, BP/ECG मॉनिटरिंग, Vascular Load और AI आधारित Health मॉनिटरिंग फीचर्स दिये गये हैं। यह 46mm मॉडल 44,999 रुपये में आता है।

Specifications

प्रोसेसर
3nm
बैटरी
445 mAh
डिस्प्ले
Super AMOLED, 3000 nits ब्राइटनेस
कनेक्टिविटी
Bluetooth, Wi-Fi, NFC

क्यों खरीदें

...

प्रीमियम सैफायर ग्लास + स्टेनलेस स्टील बॉडी

...

तेज परफॉर्मेंस और बेहतर बैटरी मैनेजमेंट

...

BP, ECG, IHRN जैसे एडवांस हेल्थ फीचर्स

...

सुपर AMOLED डिस्प्ले

क्यों खोजें विकल्प

...

बैटरी बैकअप Ultra मॉडल जितना लंबा नहीं

...

LTE वेरिएंट के मुकाबले ब्लूटूथ मॉडल में सीमित कनेक्टिविटी

...

क्लासिक बेज़ल डिज़ाइन

यह एक स्टाइलिश और प्रीमियम स्मार्टवॉच है, जिसमें रोटेटिंग बेजल एमोलेड डिस्प्ले और Wear OS का स्मूथ अनुभव मिलता है। यह वॉच खास तौर पर एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए डिजाइन की गई है और इसमें बॉडी कंपोजीशन, हर्ट रेट और एंडवांस्ड स्लीप ट्रैकिंग जैसे हेल्थ फीचर्स मौजूद हैं। 46mm वेरिएंट को आप सिर्फ 15,990 रुपये में खरीद सकते हैं। वॉच को 58% डिस्काउंट ऑफर पर खरीद सकते हैं।

Specifications

डिस्प्ले साइज
46mm
OS
Wear OS
बैटरी
361 mAh
कनेक्टिविटी
Bluetooth

क्यों खरीदें

...

क्लासिक रोटेटिंग बेजल के साथ प्रीमियम और सॉलिड डिजाइन

...

हर्ट रेट और स्लीप ट्रैकिंग जैसे हेल्थ फीचर्स

...

...

90+ वर्कआउट मोड्स

क्यों खोजें विकल्प

...

बैटरी बैकअप कम

...

...

स्टोरेज 16GB

4. Samsung Galaxy Fit 3 gold

यह एक स्लिम, लाइटवेट और प्रीमियम फिटनेस बैंड है। इसमें बड़ा AMOLED डिस्प्ले, 100+ वर्कआउट मोड्स, हार्ट रेट, SpO₂ और स्लीप मॉनिटरिंग जैसी जरूरी हेल्थ ट्रैकिंग सुविधाएँ मिलती हैं। इसे 5,480 रुपये में खरीदा जा सकता है। इसकी खरीद पर 45% डिस्काउंट दिया जा रहा है।

Specifications

ऑपरेटिंग सिस्टम
Android Wear 2.9
बैटरी क्षमता
3500 mAh
कनेक्टिविटी
USB
स्टोरेज
16 MB

क्यों खरीदें

...

प्रीमियम मेटल फ्रेम के साथ स्लीक और स्टाइलिश गोल्ड डिजाइन

...

बड़ा और ब्राइट AMOLED डिस्प्ले

...

100+ वर्कआउट मोड्स

...

लंबी बैटरी लाइफ

क्यों खोजें विकल्प

...

GPS इन-बिल्ट नहीं

...

बैटरी क्षमता 3500 mAh

...

iOS सपोर्ट नहीं

...

स्टोरेज बहुत कम

यह एक प्रीमियम स्मार्टवॉच है, जो रोटेटिंग बेजेल्स, मजबूत बिल्ड और एडवांस्ड हेल्थ मॉनिटरिंग फीचर्स के साथ आती है। इसमें BP और ECG मॉनिटरिंग, स्लीप कोचिंग, LTE कनेक्टिविटी का शानदार इंटिग्रेशन मिलता है। 47mm मॉडल बड़ा डिस्प्ले और क्लासिक लुक पसंद करने वालों के लिए परफेक्ट है। इसे अमेजन से 68 फीसद छूट के साथ 16,401 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications

डिस्प्ले
सुपर एमोलेड
बैटरी लाइफ
लगभग 40 घंटे
कनेक्टिविटी
LTE, Bluetooth, Wi-Fi, NFC, USB
स्टोरेज
16 GB

क्यों खरीदें

...

प्रीमियम रोटेटिंग बेजल व क्लासिक स्टेनलेस स्टील डिजाइन

...

LTE सपोर्ट—फोन के बिना भी कॉल, मैसेज और म्यूज़िक स्ट्रीमिंग

...

BP, ECG, हार्ट रेट, स्लीप कोचिंग जैसे एडवांस्ड हेल्थ फीचर्स

...

40 घंटे तक की बैटरी लाइफ

क्यों खोजें विकल्प

...

बीपी और ECG फीचर्स

...

ऐप इकोसिस्टम Wear OS

...

छोटे हाथों पर थोड़ा बड़ा लग सकती है

यह एक प्रीमियम स्मार्टवॉच है जो नए 3nm प्रोसेसर, और Dual GPS के साथ बेहतर हेल्थ ट्रैकिंग के साथ आती है। इसका 1.47 इंच सुपर एमोलेड डिस्प्ले, सैफायर ग्लास और आर्मर एल्युमिनियम बॉडी इसे स्टाइलिश और रफ एंड टफ बनाती है। ब्लूटूथ और एलटीई वेरिएंट को अमेजन से 48 फीसद डिस्काउंट के बाद 20,890 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications

डिस्प्ल
1.47 इंच सुपर एमोलेड
बैटरी
लगभग 30–40 घंटे
कनेक्टिविटी
Bluetooth + LTE, Wi-Fi, NFC
स्टोरेज
32 GB

क्यों खरीदें

...

Samsung Galaxy Watch 7

...

नया 3nm प्रोसेसर

...

HR, SpO2, BP, ECG, स्लीप ट्रैकिंग समेत एडवांस्ड सेंसर

...

लोकेशन ट्रैकिंग और ऑन-द-गो कनेक्टिविटी

क्यों खोजें विकल्प

...

LTE ऑन करने पर बैटरी बैकअप कम

...

BP और ECG फीचर्स की उपलब्धता

यह एक अल्ट्रा-स्लीक, प्रीमियम स्मार्टवॉच है, जो 3nm प्रोसेसर, सैफायर ग्लास, Dual GPS और एडवांस्ड हेल्थ मॉनिटरिंग फीचर्स के साथ आती है। वॉच की कॉम्पैक्ट साइज में प्रीमियम लुक, LTE कनेक्टिविटी इसे खास बना देती है। इसे अमेजन से 34,999 में खरीदा जा सकता है।

Specifications

डिस्प्ले
सुपर एमोलेड, 3000 nits ब्राइटनेस
बैटरी
325 mAh
कनेक्टिविटी
LTE, Bluetooth, Wi-Fi, NFC
स्टोरेज
32 GB

क्यों खरीदें

...

प्रीमियम डिज़ाइन, सैफायर ग्लास

...

तेज परफॉर्मेंस और बेहतर बैटरी मैनेजमेंट

...

एडवांस्ड हेल्थ सेंसर

...

Dual GPS + LTE सपोर्ट

क्यों खोजें विकल्प

...

कम बैटरी लाइफ

...

BP और ECG मॉनिटरिंग

...

डिस्प्ले थोड़ा छोटा महसूस हो सकता है

...

LTE ऑन करने पर बैटरी काफी तेजी से ड्रेन होती है

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Saurabh Verma

लेखक के बारे में

Saurabh Verma
सौरभ वर्मा, एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में लंबा अनुभव है। इन्होंने ऑटो, टेक और बिजनेस समेत कई सेक्शन में काम किया। इन्हें टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल और बिजनेस से जुड़ी काफी न्यूज लिखना, पढ़ना काफी पसंद है। सौरभ वर्मा ने अपनी स्किल्स और नॉलेज से इस फील्ड में अलग ही पहचान बनाई है। ऑटो और टेक के अलावा फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और बुक्स पढ़ना भी पसंद है। और पढ़ें
