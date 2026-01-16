Samsung Smartwatch: 75% तक की छूट, प्राइम मेंबर को 15% एक्स्ट्रा छूट, Amazon का शानदार ऑफर
Amazon Great Republic Day Sale 2026: सैमसंग स्मार्टवॉच की खरीद पर 75 फीसद तक इंस्टैंट छूट दी जा रही हैं। वहीं, अगर आप प्राइम मेंबर हैं, तो 15 फीसद अतिरिक्त डिस्काउंट का लुत्फ उठा सकते हैं।
Amazon Great Republic Day Sale 2026: अमेजन की ग्रेट रिपब्लिक डे सेल 2026 शुरू हो चुकी है और इस बार सैमसंग लवर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। सेल में सैमसंग की प्रीमियम स्मार्टवॉच पर 75 फीसद तक की भारी इंस्टैंट छूट मिल रही है। खास बात यह है कि अगर आप प्राइम मेंबर हैं, तो आप 15 फीसद के अतिरिक्त डिस्काउंट का लुत्फ भी उठा सकते हैं, जो इस डील को अब तक की सबसे शानदार और सस्ती डील बनाता है।
फायदे
- सैमसंग की प्रीमियम वॉच पर 75% तक की भारी बचत।
- प्राइम मेंबर्स के लिए 15% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफर।
- लेटेस्ट गैलेक्सी वॉच मॉडल्स पर नो-कॉस्ट EMI की सुविधा।
- पुराने डिवाइस को एक्सचेंज करने पर आकर्षक वैल्यू।
- गैलेक्सी AI और एडवांस हेल्थ फीचर्स को बजट में पाने का मौका।
सेल के मुख्य हाइलाइट्स
इस बार की अमेजन सेल में Samsung Galaxy Watch 7, Watch Ultra, Watch 6 और Classic मॉडल्स पर शानदार डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसमें सैमसंग स्मार्टवॉच पर 75% तक की छूट, प्राइम मेंबर्स के लिए 15% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जा रहा है। साथ ही चुनिंदा बैंक कार्ड्स पर 10% का इंस्टैंट डिस्काउंट अलग से उपलब्ध है। इस फीचर में LTE कनेक्टिविटी और एडवांस हेल्थ मॉनिटरिंग (ECG, BP, SpO2) जैसे फीचर्स दिये गए हैं।
1. Samsung Galaxy Watch 7 (44mm, Green, BT+LTE) with 3nm Processor | Dual GPS | Sapphire Glass & Armour Aluminum | 5ATM & IP68 | HR, SpO2, BP & ECG Monitor
अमेजन पर Samsung Galaxy Watch 7 को 53 फीसद की भारी छूट के साथ 39,999 रुपये की जगह पर मात्र 18,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह दुनिया की पहली ऐसी स्मार्टवॉच है जो 3nm के शक्तिशाली प्रोसेसर के साथ आती है, जो इसे पहले के मुकाबले 3 गुना तेज़ बनाता है। सफायर ग्लास और आर्मर एल्युमीनियम बॉडी वाली यह घड़ी न केवल टिकाऊ है, बल्कि गैलेक्सी AI के जरिए आपकी सेहत और डेली रूटीन को स्मार्ट तरीके से मैनेज करती है।
इसमें 'डबल पिंच' जेस्चर दिया गया है, जिससे आप बिना स्क्रीन को छुए सिर्फ उंगलियों के इशारे से कॉल उठा सकते हैं या फोटो खींच सकते हैं। साथ ही, यह ड्यूल GPS से लैस है, जो घने जंगलों या ऊंचे पहाड़ों में भी सटीक लोकेशन ट्रैकिंग सुनिश्चित करता है।
Specifications
2. Samsung Galaxy Fit3 Light and Sleek Fitness Band, 13 Days Battery, 100+ Exercises and Sleep Tracking, Dark Gray (Black)
अमेजन सेल में Samsung Galaxy Fit3 फिटनेस बैंड को 56 फीसद की भारी छूट के साथ 9,999 रुपये की जगह पर मात्र 4,375 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह एक लाइट और स्लीक फिटनेस बैंड है, जो अपनी प्रीमियम AMOLED डिस्प्ले और 13 दिनों के लंबे बैटरी बैकअप के लिए जाना जाता है। एल्युमीनियम बॉडी वाली यह डिवाइस न केवल स्टाइलिश है, बल्कि आपकी सेहत और वर्कआउट को ट्रैक करने के लिए एडवांस सेंसर्स से लैस है।
इसमें 'फास्ट चार्जिंग' की सुविधा दी गई है, जिससे यह बैंड मात्र 30 मिनट की चार्जिंग में 65% तक चार्ज हो जाता है। साथ ही, यह 100 से ज़्यादा वर्कआउट मोड्स और स्लीप ट्रैकिंग फीचर्स के साथ आता है, जो आपकी फिटनेस जर्नी को और भी आसान बना देते हैं।
Specifications
3. Samsung Galaxy Watch Ultra Smartwatch - 2025 Version, 47mm, Titanium Blue, LTE (CAD Version & Warranty) - Durable Titanium Casing, Cushion Design, Quick Button, AI-Powered Health Monitoring
अमेजन पर Samsung Galaxy Watch Ultra को 36 फीसद की शानदार छूट के साथ 69,999 रुपये की जगह पर 44,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह सैमसंग की अब तक की सबसे शक्तिशाली और टिकाऊ वॉच है, जिसे टाइटेनियम केसिंग और 'कुशन डिजाइन' के साथ बेहद कठिन परिस्थितियों के लिए बनाया गया है। इसमें 10 ATM वॉटर रेजिस्टेंस और गैलेक्सी AI हेल्थ इनसाइट्स जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं।
इसमें एक समर्पित 'क्विक बटन' दिया गया है जिसे आप अपने वर्कआउट या अन्य जरूरतों के लिए कस्टमाइज कर सकते हैं। साथ ही, इसका ड्यूल-फ्रीक्वेंसी GPS ऊंची इमारतों और घने जंगलों के बीच भी सबसे सटीक लोकेशन ट्रैकिंग सुनिश्चित करता है।
Specifications
4. Samsung Galaxy Watch Ultra (47mm, LTE, Silver) with Upto 100h battery | 3nm Processor | Dual GPS | Quick Button/Siren | Sapphire Glass & Titanium | 10ATM & IP68 | BP & ECG Monitor |Energy Score & AGEs
अमेजन सेल में Samsung Galaxy Watch Ultra को 35 फीसद की शानदार छूट के साथ 69,999 रुपये की जगह पर 45,499 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह 3nm के बेहद शक्तिशाली प्रोसेसर के साथ आती है, जो इसे पहले के मुकाबले 3 गुना तेज़ बनाता है। एयरो-ग्रेड टाइटेनियम और सफायर ग्लास से बनी यह वॉच 10ATM और IP68 रेटिंग के साथ गहरे समुद्र से लेकर ऊंचे पहाड़ों तक हर जगह आपका साथ देने के लिए तैयार है।
इसमें एक 'इमरजेंसी सायरन' और कस्टमाइज़ेबल 'क्विक बटन' दिया गया है, जो एडवेंचर के दौरान सुरक्षा और सुविधा को और बढ़ा देता है। साथ ही, यह 100 घंटे की लंबी बैटरी लाइफ और गैलेक्सी AI के जरिए मिलने वाले स्मार्ट हेल्थ इनसाइट्स जैसे एनर्जी स्कोर और AGEs इंडेक्स के साथ आती है।
5. Samsung Galaxy Watch 4 Classic 42mm Smartwatch GPS Bluetooth WiFi - Silver
Specifications
अमेजन सेल में Samsung Galaxy Watch 4 Classic (42mm) को 63 फीसद की भारी छूट के साथ 34,999 रुपये की जगह पर मात्र 12,850 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह एक प्रीमियम स्मार्टवॉच है जो अपने आइकॉनिक 'फिजिकल रोटेटिंग बेजल' और गूगल के 'Wear OS' के लिए जानी जाती है। इसमें शरीर की संरचना को मापने के लिए एडवांस BIA सेंसर दिया गया है, जो आपकी फिटनेस और स्वास्थ्य के लक्ष्यों को ट्रैक करने में मदद करता है।
इसका रोटेटिंग बेजल न केवल देखने में शानदार लगता है, बल्कि बिना स्क्रीन छुए मेनू नेविगेट करने की सुविधा भी देता है। साथ ही, यह गूगल प्ले स्टोर के सपोर्ट के साथ आती है, जिससे आप मैप्स, स्पॉटिफाई और अन्य ऐप्स को सीधे अपनी कलाई से कंट्रोल कर सकते हैं।
Specifications
6. Samsung Galaxy Watch6 Bluetooth (44mm, Graphite, Compatible with Android only) | Introducing BP & ECG Features
अमेजन पर Samsung Galaxy Watch 6 को 61 फीसद की भारी छूट के साथ 41,999 रुपये की जगह पर मात्र 16,490 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह घड़ी अपने स्लीक डिज़ाइन और सफायर क्रिस्टल ग्लास के साथ आती है, जो इसे पहले के मुकाबले अधिक टिकाऊ और प्रीमियम बनाता है। इसमें ब्लड प्रेशर और ईसीजी जैसे एडवांस हेल्थ फीचर्स दिए गए हैं, जो आपकी सेहत की निगरानी को बेहद आसान बना देते हैं।
इसमें 'कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स' की सुविधा दी गई है, जिससे आप सैमसंग वॉलेट के ज़रिए बिना फोन निकाले अपनी कलाई से 'टैप एंड पे' कर सकते हैं। साथ ही, इसका एडवांस्ड स्लीप कोचिंग फीचर आपकी नींद के पैटर्न का विश्लेषण करता है और आपको बेहतर नींद लेने के तरीके सुझाता है।
Specifications
7. Samsung Galaxy Watch 8 Classic (2025) 46mm Bluetooth Smartwatch – Black | Rotating Bezel, Sleep & Fitness Tracking, Energy Score, Quick Button with Smart Plug [US Version]
अमेजन सेल में Samsung Galaxy Watch 8 Classic (2025) को 42 फीसद की शानदार छूट के साथ 54,999 रुपये की जगह पर 31,730 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह सैमसंग की लेटेस्ट क्लासिक सीरीज़ वॉच है, जो अपने आइकॉनिक 'फिजिकल रोटेटिंग बेजल' और 'स्क्वर्की-स्टाइल' स्टेनलेस स्टील बॉडी के लिए जानी जाती है। 3,000 nits की सुपर ब्राइट डिस्प्ले और गैलेक्सी AI के साथ आने वाली यह घड़ी क्लासिक डिजाइन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का बेहतरीन मिश्रण है।
इसमें एक कस्टमाइज़ेबल 'क्विक बटन' दिया गया है, जो आपको अपनी पसंदीदा ऐप्स या वर्कआउट को तुरंत एक्सेस करने की सुविधा देता है। साथ ही, इसकी 64GB की बड़ी स्टोरेज और एडवांस AI सेंसर इसे स्वास्थ्य और फिटनेस की निगरानी के लिए एक शक्तिशाली टूल बनाते हैं।
Specifications
8. Smart Watch for Women, 1.85" HD Smartwatch Compatible iPhone/Samsung/Android (Answer/Make Calls), 100+ Sport Modes Fitness Tracker with Heart Rate/Sleep/SpO2 Monitor, IP68 (Rose Gold)
अमेजन पर aeac स्मार्ट वॉच को 73 फीसद की भारी छूट के साथ 14,999 रुपये की जगह पर मात्र 4,079 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह महिलाओं के लिए एक स्टाइलिश और फीचर-पैक स्मार्टवॉच है, जो 1.85" की बड़ी HD डिस्प्ले और क्रिस्टल-क्लियर ब्लूटूथ कॉलिंग के साथ आती है। एलेक्सा इन-बिल्ट और एडवांस हेल्थ सेंसर्स के साथ यह घड़ी फैशन और फिटनेस का बेहतरीन मेल है।
इसमें 5-साल की लंबी वारंटी दी गई है, जो इस बजट में बहुत कम देखने को मिलती है। साथ ही, इसकी स्क्रीन पर 60Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है, जिससे टच का इस्तेमाल करते समय आपको एक स्मूथ और प्रीमियम अनुभव मिलता है।
Specifications
