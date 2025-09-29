34 हजार वाली स्मार्टवॉच मात्र 9999 रुपये में, Samsung के इन मॉडल्स पर बंपर छूट Samsung smartwatch 71 percent off Amazon Sale, Gadgets Hindi News - Hindustan
34 हजार वाली स्मार्टवॉच मात्र 9999 रुपये में, Samsung के इन मॉडल्स पर बंपर छूट

सैमसंग स्मार्टवॉच की खरीद पर बंपर डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है, जहां से आप सस्ते में स्मार्टवॉच को खरीदकर घर ला सकते हैं।

Saurabh Verma लाइव हिन्दुस्तान Mon, 29 Sep 2025 06:57 AM
अमेजन की तरफ से सैमसंग स्मार्टवॉच की खरीद पर बंपर डिस्काउंट ऑफर का ऐलान किया गया है। सेल में 71 फीसद डिस्काउंट पर स्मार्टवॉच खरीदने का ऑफर दिया जा रहा है। इसके अलावा सैमसंग वॉच के अलग-अलग मॉडल पर बैंक ऑफर, एक्सचेंज ऑफर समेत कई तरह के डिस्काउंट दिये जा रहे हैं। यह वॉच ब्राइट डिस्प्ले के साथ ही शानदार हेल्थ ट्रैकिंग फीचर्स के साथ आती है। साथ ही लंबी बैटरी लाइफ मिलती है।

34 हजार वाली स्मार्टवॉच मात्र 9999 रुपये में, Samsung के इन मॉडल्स पर बंपर छूट

इस वॉच की कीमत 47,999 रुपये है, जिसे अमेजन से 69 फीसद डिस्काउंट के बाद 14,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। साथ ही 1,000 रुपये का कूपन और SBI कार्ड पर 4,000 रुपये तक का बैंक ऑफर भी उपलब्ध है। यह स्मार्टवॉच रोटेटिंग बेजल, LTE कनेक्टिविटी और गैलेक्सी इकोसिस्टम सपोर्ट के साथ आती है।

Specifications

डिस्प्ले
1.3 इंच Super AMOLED
प्रोसेसर
Exynos W930
कनेक्टिविटी
LTE, Bluetooth 5.3, Wi-Fi, NFC, GPS
ऑपरेटिंग सिस्टम
Wear OS 4.0
बैटरी
40 घंटे तक

क्यों खरीदें

...

क्लासिक रोटेटिंग बेज़ल और प्रीमियम डिज़ाइन

...

BP और ECG मॉनिटरिंग जैसी हेल्थ फीचर्स

...

LTE सपोर्ट – बिना फोन के कॉल और इंटरनेट

...

एडवांस्ड स्लीप कोचिंग और पर्सनलाइज्ड HR ज़ोन्स

...

कॉन्टैक्टलेस पेमेंट

क्यों खोजें विकल्प

...

BP और ECG फीचर सिर्फ Samsung फोन सपोर्ट

...

बैटरी बैकअप हैवी यूज

...

प्राइस बिना डिस्काउंट के काफी ज्यादा

इसकी कीमत 69,999 रुपये है, जिसे अमेजन पर 53 प्रतिशत डिस्काउंट के बाद 32,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। साथ ही SBI कार्ड पर 4,000 रुपये तक का बैंक ऑफर और Amazon Pay ICICI कार्ड पर 989 रुपये तक कैशबैक भी उपलब्ध है। यह स्मार्टवॉच Ultra वर्ज़न में 47mm साइज और प्रीमियम Titanium Blue केसिंग के साथ आती है।

Specifications

डिस्प्ले
47mm AMOLED डिस्प्ले
कनेक्टिविटी
LTE + Bluetooth
वॉटरप्रूफ
10ATM
बैटरी
100 घंटे

क्यों खरीदें

...

प्रीमियम और मजबूत टाइटेनियम बॉडी

...

एडवांस हेल्थ ट्रैकिंग

...

भीड़भाड़ वाले एरिया में भी सटीक लोकेशन

...

स्विमिंग और वाटर स्पोर्ट्स के लिए परफेक्ट

...

100 घंटे तक की शानदार बैटरी लाइफ

क्यों खोजें विकल्प

...

कीमत अभी भी प्रीमियम सेगमेंट में

...

LTE वर्ज़न बैटरी ज्यादा खपत

वॉच की कीमत 38,999 रुपये है, जिसे अमेजन पर 21 प्रतिशत डिस्काउंट के बाद 30,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इस डील में फ्लैट 5,000 रुपये का इंस्टैंट बैंक डिस्काउंट और 929 रुपये तक कैशबैक भी मिल रहा है। वॉच का डिजाइन 8.6mm स्लिम-फिट, Sapphire Glass और Armor Aluminum के साथ आता है।

Specifications

डिस्प्ले
40mm सुपर एमोलेड
ब्राइटनेस
3000 nits
प्रोसेसर
3nm चिपसेट
GPS
Dual GPS
सेंसर
BP, ECG, IHRN, Vascular Load Monitoring, Anti-Oxidant Index

क्यों खरीदें

...

फास्ट और बैटरी-एफिशिएंट

...

सुपर एमोलेड डिस्प्ले

...

एडवांस्ड हेल्थ पैकेज

...

प्रीमियम डिजाइन

क्यों खोजें विकल्प

...

बैटरी बैकअप अल्ट्रा-यूज़र्स के लिए थोड़ा सीमित

...

LTE वर्ज़न के लिए अलग से ज्यादा कीमत

इसकी कीमत 9,999 रुपये है, जिसे अमेजन पर 57 प्रतिशत डिस्काउंट के बाद 4,349 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इस बैंड की खरीद पर 434 रुपये तक का बैंक डिस्काउंट दिया जा रहा है। फिटनेस बैंड 13–14 दिन की बैटरी लाइफ, 100+ वर्कआउट मोड और एडवांस्ड हेल्थ ट्रैकिंग फीचर्स के साथ आता है।

Specifications

डिस्प्ले
1.6 इंच AMOLED टच डिस्प्ले
बैटरी
208mAh
सेंसर
– हार्ट रेट, SpO2, स्लीप कोचिंग, स्नोर डिटेक्शन
वर्कआउट मोड
101+
कनेक्टिविटी
Bluetooth, Android और iOS कम्पैटिबल

क्यों खरीदें

...

14 दिन तक की लंबी बैटरी लाइफ

...

बड़ा और ब्राइट डिस्प्ले

...

100+ वर्कआउट मोड + ऑटो ट्रैकिंग

...

स्लीप और हेल्थ कोचिंग के साथ एडवांस ट्रैकिंग

...

आउटडोर/स्पोर्ट्स के लिए परफेक्ट

...

हल्का और स्लिक डिज़ाइन

क्यों खोजें विकल्प

...

Samsung Pay सपोर्ट नहीं है

...

iOS पर कुछ फीचर्स लिमिटेड

...

यूएल वर्जन पर वारंटी उपलब्ध नहीं

वॉच की कीमत 34,999 रुपये है, जिसे अमेजन पर 71 फीसद डिस्काउंट के बाद सिर्फ 9,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। साथ ही SBI कार्ड पर 4,000 रुपये तक का बैंक ऑफर ऑफर दिया जा रहा है। यह वॉच क्लासिक ब्लैक कलर में आती है और प्रीमियम स्टेनलेस स्टील बॉडी के साथ मिलती है।

Specifications

डिस्प्ले
1.4 इंच सुपर एमोलेड
प्रोसेसर
Exynos W920
स्टोरेज –
16GB
कनेक्टिविटी
Bluetooth, Wi-Fi, GPS, NFC
ऑपरेटिंग सिस्टम
Wear OS
वॉटर/डस्ट प्रूफ
IP68 + 5ATM

क्यों खरीदें

...

प्रीमियम स्टील बॉडी और क्लासिक लुक

...

16GB स्टोरेज

...

ECG, BP, SpO2, स्लीप मॉनिटरिंग

...

GPS और NFC सपोर्ट

क्यों खोजें विकल्प

...

बैटरी बैकअप सिर्फ 1–2 दिन

...

क्लासिक बॉडी थोड़ी भारी लग सकती है

...

iOS कम्पैटिबिलिटी लिमिटेड

इस वॉच की कीमत 39,999 रुपये है, जिसे अमेजन पर 44 फीसद डिस्काउंट के साथ 22,270 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह वॉच प्रीमियम शैपहायर ग्लास और आर्मर एल्यूमिनियम बॉडी के साथ आती है।

Specifications

डिस्प्ले
1.47 इंच सुपर एमोलेड
प्रोसेसर
3nm चिपसेट
स्टोरेज
32GB
कनेक्टिविटी
LTE, Bluetooth, Wi-Fi, NFC, GPS
बैटरी
1500mAh

क्यों खरीदें

...

ज्यादा फास्ट और प्रीसाइज

...

फ्लोटिंग डिज़ाइन ज्यादा फास्ट और प्रीसाइज

...

BP और ECG जैसे एडवांस्ड हेल्थ सेंसर

...

32GB स्टोरेज

क्यों खोजें विकल्प

...

बैटरी बैकअप हैवी यूज में कम

...

कुछ हेल्थ फीचर्स Samsung फोन तक लिमिटेड

...

प्राइस बिना डिस्काउंट के ज्यादा

वॉच की कीमत 45,999 रुपये है, जिसे अमेजन पर 17 फीसद डिस्काउंट के बाद 37,99 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह स्मार्टवॉच प्रीमियम बिल्ड क्वॉलिटी में आती है और 3nm प्रोसेसर तथा Galaxy AI सपोर्ट से लैस है।

Specifications

ब्राइटनेस
3000 निट्स
प्रोसेसर
3nm चिपसेट
स्टोरेज
32GB
ऑपरेटिंग सिस्टम
Wear OS 6.0
बैटरी
435mAh

क्यों खरीदें

...

प्रीमियम डिज़ाइन

...

शैपहायर ग्लास प्रोटेक्शन

...

3nm प्रोसेसर और डुअल GPS

...

Gemini AI सपोर्ट

क्यों खोजें विकल्प

...

बैटरी बैकअप कम

...

कीमत अभी भी थोड़ी प्रीमियम

