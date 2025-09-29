34 हजार वाली स्मार्टवॉच मात्र 9999 रुपये में, Samsung के इन मॉडल्स पर बंपर छूट
सैमसंग स्मार्टवॉच की खरीद पर बंपर डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है, जहां से आप सस्ते में स्मार्टवॉच को खरीदकर घर ला सकते हैं।
अमेजन की तरफ से सैमसंग स्मार्टवॉच की खरीद पर बंपर डिस्काउंट ऑफर का ऐलान किया गया है। सेल में 71 फीसद डिस्काउंट पर स्मार्टवॉच खरीदने का ऑफर दिया जा रहा है। इसके अलावा सैमसंग वॉच के अलग-अलग मॉडल पर बैंक ऑफर, एक्सचेंज ऑफर समेत कई तरह के डिस्काउंट दिये जा रहे हैं। यह वॉच ब्राइट डिस्प्ले के साथ ही शानदार हेल्थ ट्रैकिंग फीचर्स के साथ आती है। साथ ही लंबी बैटरी लाइफ मिलती है।
1. Samsung Galaxy Watch6 Classic (Black, 43mm) | Rotating Bezel | LTE | Monitor BP and ECG | Track Sleep | Track Health | Upto 40hrs Charge with Fast Charging | Galaxy Ecosystem | IP68 Rating
इस वॉच की कीमत 47,999 रुपये है, जिसे अमेजन से 69 फीसद डिस्काउंट के बाद 14,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। साथ ही 1,000 रुपये का कूपन और SBI कार्ड पर 4,000 रुपये तक का बैंक ऑफर भी उपलब्ध है। यह स्मार्टवॉच रोटेटिंग बेजल, LTE कनेक्टिविटी और गैलेक्सी इकोसिस्टम सपोर्ट के साथ आती है।
Specifications
क्यों खरीदें
क्लासिक रोटेटिंग बेज़ल और प्रीमियम डिज़ाइन
BP और ECG मॉनिटरिंग जैसी हेल्थ फीचर्स
LTE सपोर्ट – बिना फोन के कॉल और इंटरनेट
एडवांस्ड स्लीप कोचिंग और पर्सनलाइज्ड HR ज़ोन्स
कॉन्टैक्टलेस पेमेंट
क्यों खोजें विकल्प
BP और ECG फीचर सिर्फ Samsung फोन सपोर्ट
बैटरी बैकअप हैवी यूज
प्राइस बिना डिस्काउंट के काफी ज्यादा
2. Samsung Galaxy Watch Ultra Smartwatch - 2025 Version, 47mm, Titanium Blue, LTE (CAD Version & Warranty) - Durable Titanium Casing, Cushion Design, Quick Button, AI-Powered Health Monitoring
इसकी कीमत 69,999 रुपये है, जिसे अमेजन पर 53 प्रतिशत डिस्काउंट के बाद 32,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। साथ ही SBI कार्ड पर 4,000 रुपये तक का बैंक ऑफर और Amazon Pay ICICI कार्ड पर 989 रुपये तक कैशबैक भी उपलब्ध है। यह स्मार्टवॉच Ultra वर्ज़न में 47mm साइज और प्रीमियम Titanium Blue केसिंग के साथ आती है।
Specifications
क्यों खरीदें
प्रीमियम और मजबूत टाइटेनियम बॉडी
एडवांस हेल्थ ट्रैकिंग
भीड़भाड़ वाले एरिया में भी सटीक लोकेशन
स्विमिंग और वाटर स्पोर्ट्स के लिए परफेक्ट
100 घंटे तक की शानदार बैटरी लाइफ
क्यों खोजें विकल्प
कीमत अभी भी प्रीमियम सेगमेंट में
LTE वर्ज़न बैटरी ज्यादा खपत
3. Samsung Galaxy Watch8 (40mm, Bluetooth, Silver) with 3nm Processor | Dual GPS | Sapphire Glass & Armor Aluminum | 5ATM & IP68 | BP, ECG, IHRN & Vascular Load Monitoring | Anti-oxidant Index
वॉच की कीमत 38,999 रुपये है, जिसे अमेजन पर 21 प्रतिशत डिस्काउंट के बाद 30,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इस डील में फ्लैट 5,000 रुपये का इंस्टैंट बैंक डिस्काउंट और 929 रुपये तक कैशबैक भी मिल रहा है। वॉच का डिजाइन 8.6mm स्लिम-फिट, Sapphire Glass और Armor Aluminum के साथ आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
फास्ट और बैटरी-एफिशिएंट
सुपर एमोलेड डिस्प्ले
एडवांस्ड हेल्थ पैकेज
प्रीमियम डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
बैटरी बैकअप अल्ट्रा-यूज़र्स के लिए थोड़ा सीमित
LTE वर्ज़न के लिए अलग से ज्यादा कीमत
4. Samsung Galaxy Fit3 Light and Sleek Fitness Band, 13 Days Battery, 100+ Exercises and Sleep Tracking, Dark Gray (Black)
इसकी कीमत 9,999 रुपये है, जिसे अमेजन पर 57 प्रतिशत डिस्काउंट के बाद 4,349 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इस बैंड की खरीद पर 434 रुपये तक का बैंक डिस्काउंट दिया जा रहा है। फिटनेस बैंड 13–14 दिन की बैटरी लाइफ, 100+ वर्कआउट मोड और एडवांस्ड हेल्थ ट्रैकिंग फीचर्स के साथ आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
14 दिन तक की लंबी बैटरी लाइफ
बड़ा और ब्राइट डिस्प्ले
100+ वर्कआउट मोड + ऑटो ट्रैकिंग
स्लीप और हेल्थ कोचिंग के साथ एडवांस ट्रैकिंग
आउटडोर/स्पोर्ट्स के लिए परफेक्ट
हल्का और स्लिक डिज़ाइन
क्यों खोजें विकल्प
Samsung Pay सपोर्ट नहीं है
iOS पर कुछ फीचर्स लिमिटेड
यूएल वर्जन पर वारंटी उपलब्ध नहीं
5. SAMSUNG Galaxy Watch 4 Classic R890 46mm Smartwatch GPS WiFi (International Model) (Black)
वॉच की कीमत 34,999 रुपये है, जिसे अमेजन पर 71 फीसद डिस्काउंट के बाद सिर्फ 9,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। साथ ही SBI कार्ड पर 4,000 रुपये तक का बैंक ऑफर ऑफर दिया जा रहा है। यह वॉच क्लासिक ब्लैक कलर में आती है और प्रीमियम स्टेनलेस स्टील बॉडी के साथ मिलती है।
Specifications
क्यों खरीदें
प्रीमियम स्टील बॉडी और क्लासिक लुक
16GB स्टोरेज
ECG, BP, SpO2, स्लीप मॉनिटरिंग
GPS और NFC सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
बैटरी बैकअप सिर्फ 1–2 दिन
क्लासिक बॉडी थोड़ी भारी लग सकती है
iOS कम्पैटिबिलिटी लिमिटेड
6. Samsung Galaxy Watch 7 (44mm, Green, BT+LTE) with 3nm Processor | Dual GPS | Sapphire Glass & Armour Aluminum | 5ATM & IP68 | HR, SpO2, BP & ECG Monitor
इस वॉच की कीमत 39,999 रुपये है, जिसे अमेजन पर 44 फीसद डिस्काउंट के साथ 22,270 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह वॉच प्रीमियम शैपहायर ग्लास और आर्मर एल्यूमिनियम बॉडी के साथ आती है।
Specifications
क्यों खरीदें
ज्यादा फास्ट और प्रीसाइज
फ्लोटिंग डिज़ाइन ज्यादा फास्ट और प्रीसाइज
BP और ECG जैसे एडवांस्ड हेल्थ सेंसर
32GB स्टोरेज
क्यों खोजें विकल्प
बैटरी बैकअप हैवी यूज में कम
कुछ हेल्थ फीचर्स Samsung फोन तक लिमिटेड
प्राइस बिना डिस्काउंट के ज्यादा
7. Samsung Galaxy Watch8 (44mm, LTE, Graphite) with 3nm Processor | Dual GPS | Sapphire Glass & Armor Aluminum | 5ATM & IP68 | BP, ECG, IHRN & Vascular Load Monitoring | Anti-oxidant Index
वॉच की कीमत 45,999 रुपये है, जिसे अमेजन पर 17 फीसद डिस्काउंट के बाद 37,99 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह स्मार्टवॉच प्रीमियम बिल्ड क्वॉलिटी में आती है और 3nm प्रोसेसर तथा Galaxy AI सपोर्ट से लैस है।
Specifications
क्यों खरीदें
प्रीमियम डिज़ाइन
शैपहायर ग्लास प्रोटेक्शन
3nm प्रोसेसर और डुअल GPS
Gemini AI सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
बैटरी बैकअप कम
कीमत अभी भी थोड़ी प्रीमियम
