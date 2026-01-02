Samsung स्मार्टफोन्स पर जबरदस्त डिस्काउंट: इन टॉप-4 फोन्स में से अपने लिए चुनें

संक्षेप: Samsung के कई पॉपुलर स्मार्टफोन्स पर इस वक्त भारी डिस्काउंट मिल रहा है, जिसमें Galaxy A35, A55 से लेकर प्रीमियम S24 और S25+ तक शामिल हैं। हम बेस्ट डील्स की लिस्ट लेकर आए हैं।

Follow Us on

Jan 02, 2026 10:53 am IST

साल की शुरुआत में स्मार्टफोन मार्केट में एक दिलचस्प ट्रेंड देखने को मिल रहा है। नए मॉडल्स के आने और स्टॉक क्लियरेंस की वजह से Samsung के कई पॉप्युलर स्मार्टफोन्स पर बंपर डिस्काउंट दिया जा रहा है। खास बात यह है कि ये छूट सिर्फ एंट्री-लेवल नहीं, बल्कि मिड-रेंज और प्रीमियम सेगमेंट तक फैली हुई है। अगर आप लंबे समय से Samsung फोन लेने की सोच रहे थे, तो यह समय आपके लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है।

Samsung Galaxy A35 (कीमत 18,999 रुपये) अगर आपका बजट करीब 20,000 रुपये है, तो Galaxy A35 इस समय सबसे बैलेंस्ड ऑप्शंस में गिना जा रहा है। हालिया रिव्यूज और कम्पैरिजन रिपोर्ट्स के मुताबिक, A35 का कैमरा आउटपुट, डिस्प्ले क्वॉलिटी और ओवरऑल परफॉर्मेंस, F-सीरीज या A17 जैसे लोअर मॉडल्स से कहीं बेहतर है। AMOLED डिस्प्ले, स्टेबल परफॉर्मेंस और Samsung का भरोसेमंद सॉफ्टवेयर सपोर्ट इसे स्टूडेंट्स और डेली यूजर्स के लिए एक सेफ और लॉन्ग-टर्म चॉइस बनाता है।

Samsung Galaxy A55 (कीमत 24,999 रुपये) जो यूजर्स A35 से एक कदम आगे जाना चाहते हैं, उनके लिए Galaxy A55 एक धाकड़ डील बनकर उभरा है। टेक एनालिस्ट्स के मुताबिक, A55 में ना सिर्फ बेहतर प्रोसेसर और कैमरा ट्यूनिंग मिलती है, बल्कि इसकी बिल्ड क्वॉलिटी और डिस्प्ले भी ज्यादा प्रीमियम लगती है। अभी सेल्स के दौरान इसे 25,000 रुपये से कम में देखा जा रहा है, जो इसे उन लोगों के लिए परफेक्ट बनाता है जिन्हें स्मूद परफॉर्मेंस, बेहतर कैमरा और गेमिंग में कोई समझौता नहीं चाहिए।

Samsung Galaxy S24 (कीमत 34,999 रुपये) प्रीमियम सेगमेंट में Galaxy S24 का Snapdragon वेरिएंट खास चर्चा में है। कई यूजर्स Exynos प्रोसेसर से बचना चाहते हैं, और ऐसे में Snapdragon वाला S24 उनके लिए बेस्ट ऑप्शन माना जा रहा है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह फोन अभी भी अपनी सेल प्राइस (लगभग 41,000 रुपये के आसपास) पर मिल रहा है, जो फ्लैगशिप कैमरा, कॉम्पैक्ट डिजाइन और टॉप-लेवल परफॉर्मेंस चाहने वालों के लिए एक मजबूत डील है।