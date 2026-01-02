Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Samsung Smartphones Get Heavy Discounts Top Galaxy A and S Series Deals You Can Grab Right Now
Samsung स्मार्टफोन्स पर जबरदस्त डिस्काउंट: इन टॉप-4 फोन्स में से अपने लिए चुनें

Samsung स्मार्टफोन्स पर जबरदस्त डिस्काउंट: इन टॉप-4 फोन्स में से अपने लिए चुनें

संक्षेप:

Samsung के कई पॉपुलर स्मार्टफोन्स पर इस वक्त भारी डिस्काउंट मिल रहा है, जिसमें Galaxy A35, A55 से लेकर प्रीमियम S24 और S25+ तक शामिल हैं। हम बेस्ट डील्स की लिस्ट लेकर आए हैं। 

Jan 02, 2026 10:53 am ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

44% OFF

Samsung Galaxy A55

Samsung Galaxy A55

  • checkAwesome Iceblue
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹23999

₹42999

खरीदिये

discount

14% OFF

Vivo V60e

Vivo V60e

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.77-inch Display Size
amazon-logo

₹29999

₹34999

खरीदिये

discount

11% OFF

OPPO F31

OPPO F31

  • checkMidnight Blue
  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹24999

₹27999

खरीदिये

discount

38% OFF

Samsung Galaxy A35

Samsung Galaxy A35

  • checkAwesome Iceblue
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹20980

₹33999

खरीदिये

discount

16% OFF

Realme P4x

Realme P4x

  • checkMatte Silver
  • check8GB RAM
  • check256GB Storage
amazon-logo

₹15079

₹17999

खरीदिये

साल की शुरुआत में स्मार्टफोन मार्केट में एक दिलचस्प ट्रेंड देखने को मिल रहा है। नए मॉडल्स के आने और स्टॉक क्लियरेंस की वजह से Samsung के कई पॉप्युलर स्मार्टफोन्स पर बंपर डिस्काउंट दिया जा रहा है। खास बात यह है कि ये छूट सिर्फ एंट्री-लेवल नहीं, बल्कि मिड-रेंज और प्रीमियम सेगमेंट तक फैली हुई है। अगर आप लंबे समय से Samsung फोन लेने की सोच रहे थे, तो यह समय आपके लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

44% OFF

Samsung Galaxy A55

Samsung Galaxy A55

  • checkAwesome Iceblue
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹23999

₹42999

खरीदिये

discount

14% OFF

Vivo V60e

Vivo V60e

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.77-inch Display Size
amazon-logo

₹29999

₹34999

खरीदिये

discount

11% OFF

OPPO F31

OPPO F31

  • checkMidnight Blue
  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹24999

₹27999

खरीदिये

discount

38% OFF

Samsung Galaxy A35

Samsung Galaxy A35

  • checkAwesome Iceblue
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹20980

₹33999

खरीदिये

discount

16% OFF

Realme P4x

Realme P4x

  • checkMatte Silver
  • check8GB RAM
  • check256GB Storage
amazon-logo

₹15079

₹17999

खरीदिये

Samsung Galaxy A35 (कीमत 18,999 रुपये)

अगर आपका बजट करीब 20,000 रुपये है, तो Galaxy A35 इस समय सबसे बैलेंस्ड ऑप्शंस में गिना जा रहा है। हालिया रिव्यूज और कम्पैरिजन रिपोर्ट्स के मुताबिक, A35 का कैमरा आउटपुट, डिस्प्ले क्वॉलिटी और ओवरऑल परफॉर्मेंस, F-सीरीज या A17 जैसे लोअर मॉडल्स से कहीं बेहतर है। AMOLED डिस्प्ले, स्टेबल परफॉर्मेंस और Samsung का भरोसेमंद सॉफ्टवेयर सपोर्ट इसे स्टूडेंट्स और डेली यूजर्स के लिए एक सेफ और लॉन्ग-टर्म चॉइस बनाता है।

ये भी पढ़ें:साल 2026 में खरीदना है नया फोन? ₹10 हजार से कम में ये रहीं बेस्ट स्मार्टफोन डील

Samsung Galaxy A55 (कीमत 24,999 रुपये)

जो यूजर्स A35 से एक कदम आगे जाना चाहते हैं, उनके लिए Galaxy A55 एक धाकड़ डील बनकर उभरा है। टेक एनालिस्ट्स के मुताबिक, A55 में ना सिर्फ बेहतर प्रोसेसर और कैमरा ट्यूनिंग मिलती है, बल्कि इसकी बिल्ड क्वॉलिटी और डिस्प्ले भी ज्यादा प्रीमियम लगती है। अभी सेल्स के दौरान इसे 25,000 रुपये से कम में देखा जा रहा है, जो इसे उन लोगों के लिए परफेक्ट बनाता है जिन्हें स्मूद परफॉर्मेंस, बेहतर कैमरा और गेमिंग में कोई समझौता नहीं चाहिए।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

16% OFF

Realme 15x 5G

Realme 15x 5G

  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.8-inch Display Size
amazon-logo

₹15999

₹18999

खरीदिये

discount

42% OFF

Samsung Galaxy S24 FE

Samsung Galaxy S24 FE

  • checkBlue
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹34999

₹59999

खरीदिये

OnePlus Ace 6T

OnePlus Ace 6T

  • checkBlack
  • check12GB/16GB RAM
  • check256GB/512GB Storage

₹44999

और जाने

discount

13% OFF

Oppo F31 Pro Plus 5G

Oppo F31 Pro Plus 5G

  • checkBlue
  • check8GB/12GB RAM
  • check256GB Storage
amazon-logo

₹32999

₹37999

खरीदिये

discount

47% OFF

Samsung Galaxy S24 5G

Samsung Galaxy S24 5G

  • checkCobalt Violet
  • check8 GB RAM
  • check256 GB Storage
amazon-logo

₹39999

₹74999

खरीदिये

discount

13% OFF

OnePlus 15R

OnePlus 15R

  • checkMint Breeze
  • checkUpto 16GB RAM
  • check1TB Storage
amazon-logo

₹47999

₹54999

खरीदिये

Samsung Galaxy S24 (कीमत 34,999 रुपये)

प्रीमियम सेगमेंट में Galaxy S24 का Snapdragon वेरिएंट खास चर्चा में है। कई यूजर्स Exynos प्रोसेसर से बचना चाहते हैं, और ऐसे में Snapdragon वाला S24 उनके लिए बेस्ट ऑप्शन माना जा रहा है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह फोन अभी भी अपनी सेल प्राइस (लगभग 41,000 रुपये के आसपास) पर मिल रहा है, जो फ्लैगशिप कैमरा, कॉम्पैक्ट डिजाइन और टॉप-लेवल परफॉर्मेंस चाहने वालों के लिए एक मजबूत डील है।

ये भी पढ़ें:साल 2026 में आपका बैंक अकाउंट खाली कर सकते हैं ये 5 स्कैम, अभी से हो जाओ अलर्ट

Samsung Galaxy S25+ (कीमत 68,790 रुपये)

अगर आप बिल्कुल नया और फ्यूचर-रेडी स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, तो Galaxy S25+ पर मिल रहा करीब 25,000 रुपये का बंपर डिस्काउंट इसे बेहद आकर्षक बना देता है। इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के अनुसार, नए फ्लैगशिप पर इतनी जल्दी इतनी बड़ी छूट मिलना आसान नहीं है। बेहतर डिस्प्ले, अपग्रेडेड कैमरा सिस्टम और लंबे सॉफ्टवेयर सपोर्ट के साथ यह फोन उन यूजर्स के लिए है जो आने वाले कई सालों तक बिना अपग्रेड के चलना चाहते हैं।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
Samsung Samsung Mobile Samsung Galaxy अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।