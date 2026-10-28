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Samsung Smart TV पर जासूसी के आरोप, बिना माइक वाले टीवी भी प्राइवेसी के लिए खतरा?

By Pranesh Tiwari
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Samsung स्मार्ट टीवी के सॉफ्टवेयर में यूजर्स की आवाज और देखने की आदतों से जुड़ा डेटा कलेक्ट करने की क्षमता होने का दावा किया गया है। ऐसे में यूजर्स को अपनी टीवी की प्राइवेसी सेटिंग्स जरूर चेक करनी चाहिए।

TVs Accused of Tracking Users
आरोप है कि Smart TV यूजर्स का डाटा जुटा सकते हैं।

स्मार्ट टीवी पर एंटरटेनमेंट के साथ यूजर्स की प्राइवेसी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। Samsung के स्मार्ट टीवी को लेकर एक सिक्योरिटी रिसर्चर ने दावा किया है कि टीवी में मौजूद सॉफ्टवेयर यूजर्स की आवाज, देखने की आदतों और ऐड्स के साथ उनके बिहेवियर से जुड़ा डेटा जुटा सकता है। चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ दावे उन टीवी से भी जुड़े हैं, जिनमें इनबिल्ट माइक्रोफोन नहीं है। हालांकि, इन आरोपों का इंडिपेंडेंटली कन्फर्म होना अभी बाकी है।

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Android Authority की रिपोर्ट के मुताबिक, log4j नाम के एक रिसर्चर ने साल 2025 के Samsung स्मार्ट टीवी के सॉफ्टवेयर की जांच की। इसकी शुरुआत टीवी पर दिखने वाले टारगेटेड ऐड्स के बाद हुई। रिसर्चर्स ने Samsung के Tizen ऑपरेटिंग सिस्टम का एनालिसिस करने का दावा किया। इस दौरान उन्हें ‘Always On Voice’ नाम का एक सॉफ्टवेयर पैकेज मिला, जो आसपास की आवाजों से जुड़ी एक्टिविटीज का पता लगाने में सक्षम हो सकता है।

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रिसर्चर के मुताबिक, इस सॉफ्टवेयर में कुत्ते के भौंकने और बच्चे के रोने जैसी आवाजों की पहचान से जुड़े संकेत मौजूद हैं। इसके अलावा, YouTube पर देखे जाने वाले वीडियो, स्किप किए गए ऐड्स और वीडियो प्लेबैक से जुड़ा डेटा भी ऐड प्रोफाइल तैयार करने में इस्तेमाल हो सकता है।

हालांकि, सॉफ्टवेयर में ऐसे कोड मिलने का मतलब यह नहीं है कि टीवी सच में लगातार आवाज रिकॉर्ड कर रहा है या यह पूरा डेटा Samsung के सर्वर पर भेज रहा है। ये कन्फर्म करने के लिए अतिरिक्त तकनीकी जांच जरूरी है।

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बिना माइक्रोफोन वाले टीवी पर भी सवाल

मामले में सबसे गंभीर दावा उन टीवी को लेकर है, जिनमें इनबिल्ट माइक्रोफोन नहीं है। रिसर्चर्स के मुताबिक, टीवी कनेक्टेड साउंडबार या माइक्रोफोन वाले ब्लूटूथ डिवाइस को खोजकर उनके माइक्रोफोन तक पहुंच सकता है। इससे कमरे में होने वाली बातचीत की निगरानी की आशंका जताई गई है।

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हालांकि, अभी तक पब्लिकली प्रूव नहीं हुआ है कि टीवी सच में बाहरी डिवाइस के माइक्रोफोन से आवाज रिकॉर्ड करता है या उसे बिना परमिशन लिए कंपनी के सर्वर तक भेजता है।

पहले भी उठे हैं प्राइवेसी पर सवाल

Samsung के स्मार्ट टीवी पहले भी डेटा कलेक्शन को लेकर विवादों में रहे हैं। टीवी में मौजूद ऑटोमैटिक कंटेंट रिकग्निशन (ACR) टेक स्क्रीन पर चलने वाले कंटेंट की पहचान कर सकती है। इससे यूजर्स की देखने की आदतों से जुड़ा डेटा ऐड्स और अन्य सेवाओं के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

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Samsung TV में ये सेटिंग्स करें चेक

अगर आपके घर में Samsung स्मार्ट टीवी है, तो उसकी प्राइवेसी सेटिंग्स जरूर चेक करें। टीवी के मॉडल के अनुसार Settings, General & Privacy और Terms & Privacy में जाकर ‘Viewing Information Services’ को बंद करने का विकल्प मिल सकता है। अगर आप वॉयस कमांड इस्तेमाल नहीं करते, तो ‘Voice Recognition Services’ को भी बंद किया जा सकता है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari

प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।

विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।

अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।

लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।

उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।

चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।

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