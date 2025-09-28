Samsung का Smart TV एकदम FREE! Galaxy S24 खरीदने वालों के पास मौका
साउथ कोरियन टेक कंपनी Samsung के पावरफुल डिवाइस Galaxy S24 को Flipkart Big Billion Days Sale में सस्ते में खरीदा जा सकता है। इस फोन को खरीदने वाले लकी बायर्स को Samsung Smart TV एकदम फ्री मिलेगा।
ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Flipkart पर इन दिनों Big Billion Days Sale में जबरदस्त डिस्काउंट पर स्मार्टफोन्स खरीदने का मौका मिल रहा है। सेल के चुनिंदा स्टार ऑफर्स में से एक साउथ कोरियन टेक ब्रैंड Samsung के Galaxy S24 पर मिल रही डील शामिल है। इस फोन को 40 हजार रुपये से कम कीमत पर लिस्ट किया गया है और बैंक ऑफर्स का फायदा अलग से मिल रहा है। यही नहीं, यह फोन खरीदने वाले Samsung Smart TV एकदम फ्री में जीत सकते हैं।
Flipkart पर सेल के दौरान एक बैनर दिखाकर बताया गया है कि Galaxy S24 Snapdragon एडिशन खरीदने वाले लकी बायर्स को 32 इंच का Samsung Smart TV एकदम फ्री में जीतने का मौका मिलेगा। लकी विजेताओं को 17,999 रुपये कीमत वाला यह टीवी मिलेगा और इसके लिए उन्हें केवल सैमसंग का प्रीमियम फोन खास डिस्काउंट पर खरीदना होगा। Galaxy S24 पर भी बंपर डिस्काउंट का फायदा लिया जा सकता है।
खास डिस्काउंट पर खरीदें Galaxy S24
ग्राहकों के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Flipkart पर Galaxy S24 केवल 39,999 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर खरीदने का मौका मिल रहा है। यह 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले बेस वेरियंट का ऑफर प्राइस है। साथ ही चुनिंदा बैंक कार्ड्स की मदद से भुगतान करने पर 1000 रुपये का एक्सट्रा डिस्काउंट मिल रहा है और इफेक्टिव प्राइस 38,999 रुपये रह जाएगा।
साथ ही पुराने फोन के बदले 39,999 रुपये तक के बड़े एक्सचेंज डिस्काउंट का फायदा अलग से लिया जा सकता है। ग्राहक यह फोन एंबर यलो, कोबाल्ट वॉयलेट, मार्बल ग्रे और ऑनेक्स ब्लैक कलर ऑप्शंस में खरीद सकते हैं।
ऐसे हैं Galaxy S24 के स्पेसिफिकेशंस
ग्राहकों को इस फोन में 6.2 इंच का बड़ा फुल HD+ डिस्प्ले दिया गया है। इस फोन में Snapdragon 8 Gen 3 प्रोसेसर के साथ बेहतरीन परफॉर्मेंस मिलती है। इस फोन के बैक पैनल पर 50MP मेन, 10MP टेलीफोटो और 12MP अल्ट्रावाइड सेंसर वाला ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। इसमें सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 12MP फ्रंट कैमरा मिलता है। 4000mAh बैटरी वाले फोन को 25W वायर्ड और 15W वायरलेस चार्जिंग दी गई है।