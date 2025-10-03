Samsung का जलवा: चुपके से ₹6999 में लाया 6 साल के अपडेट, 50MP कैमरे वाला सबसे सस्ता 5G फोन Samsung silently launched Galaxy M07 cheapest 5G phone with 50MP camera 6 years OS update Price 6999 rupees diwali gift, Gadgets Hindi News - Hindustan
Samsung का जलवा: चुपके से ₹6999 में लाया 6 साल के अपडेट, 50MP कैमरे वाला सबसे सस्ता 5G फोन

Samsung ने चुपके से भारत में Galaxy M07 को लॉन्च कर दिया है। इस फोन में Helio G99 चिपसेट, 5000mAh बैटरी, 90Hz डिस्प्ले और 6 साल के OS अपडेट मिलते हैं। खास बात यह है कि फोन की कीमत 7000 रुपए से भी कम है:

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तानFri, 3 Oct 2025 08:09 AM
Samsung Galaxy M07 Launched in India: सैमसंग ने चोरी-छुपे भारत में अपना नया बजट स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। इस फोन को Galaxy M07 नाम दिया गया है। कंपनी ने इस फोन को चुपचाप लॉन्च किया है, लेकिन इसकी स्पेसिफिकेशन और कीमत ने पहले ही चर्चा बढ़ा दी है। यह फोन बजट में दमदार ऑप्शन देता है, क्योंकि इसमें Helio G99 चिपसेट, 5000mAh बैटरी, 90Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले और कई अन्य आकर्षक फीचर्स शामिल हैं। आइये डिटेल में आपको बताते हैं फोन की कीमत और फीचर्स:

Samsung Galaxy M07 की कीमत

Samsung Galaxy M07 को सिर्फ एक वेरिएंट में पेश किया गया है, जो 4GB RAM + 64GB स्टोरेज में आता है और इसकी कीमत 6,999 रुपए रखी गई है। यह फोन Android 15 आधारित One UI के साथ आता है, और Samsung ने यह वादा किया है कि इसे 6 प्रमुख OS अपडेट और 6 साल तक सुरक्षा अपडेट्स मिलेंगे। यह फोन बजट सेगमेंट में उन लोगों को ध्यान में रखकर बना है, जो कम कीमत में ज्यादा लाभ चाहते हैं।

ये भी पढ़ें:केवल ₹345 से शुरू! 60 दिन वैलिडिटी वाले ये 5 Plans, रोज लें FREE कॉलिंग और डेटा

Samsung Galaxy M07 के फीचर्स

सैमसंग गैलेक्सी M07 में IP54 रेटिंग भी है, यानी धूल और पानी की छींटों से कुछ हद तक सुरक्षा दी गई है। Galaxy M07 में 6.7 इंच की HD+ LCD स्क्रीन है, जिसमें 90Hz रिफ्रेश रेट दिया गया है इससे स्क्रीन स्क्रॉल स्मूद लगता है। फोन मोटा नहीं है इसकी मोटाई लगभग 7.6mm है, जिससे यह हाथ में पकड़ने में अच्छा लगेगा।

प्रोसेसर, रैम/स्टोरेज, कनेक्टिविटी

फोन में MediaTek Helio G99 आठ कोर चिपसेट है। इसमें 4GB RAM और 64GB स्टोरेज दिया गया है, जिसे माइक्रोSD कार्ड से बढ़ाया जा सकता है। फोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm हेडफोन जैक, USB-C पोर्ट और ब्लूटूथ 5.3 कनेक्टिविटी जैसी सुविधाएं भी हैं।

कैमरा और बैटरी

इस बजट फोन में पिछली तरफ 50MP मुख्य कैमरा और 2MP डेप्थ सेंसर के साथ आता है। सेल्फी के लिए फ्रंट कैमरा 8MP का है। Galaxy M07 में 5,000mAh की बैटरी दी गई है। यह 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, जिससे चार्जिंग समय कम रहता है।

ये भी पढ़ें:लॉन्च प्राइस से ₹12000 सस्ता हुआ Samsung का DSLR जैसे कैमरे, AI फीचर्स वाला फोन
Samsung Samsung Galaxy Samsung Mobile
