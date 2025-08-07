Samsung के इन स्मार्टफोन में अब नहीं मिलेगा सॉफ्टवेयर सपोर्ट, देखें लिस्ट में आपका फोन तो नहीं samsung silently ends software support for these smartphones check list, Gadgets Hindi News - Hindustan
Samsung के इन स्मार्टफोन में अब नहीं मिलेगा सॉफ्टवेयर सपोर्ट, देखें लिस्ट में आपका फोन तो नहीं

Samsung अपने स्मार्टफोन्स में सबसे लंबे समय तक सॉफ्टवेयर सपोर्ट देने के लिए पॉपुलर है, लेकिन कंपनी अब अपने कुछ चुनिंदा फोन को सपोर्ट देना हमेशा के लिए बंद कर रही है। चेक करें कि लिस्ट में आपको फोन तो नहीं है...

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानThu, 7 Aug 2025 07:38 PM
Samsung के इन स्मार्टफोन में अब नहीं मिलेगा सॉफ्टवेयर सपोर्ट, देखें लिस्ट में आपका फोन तो नहीं

Samsung अपने स्मार्टफोन्स में सबसे लंबे समय तक सॉफ्टवेयर सपोर्ट देने के लिए पॉपुलर है, लेकिन कंपनी अब अपने कुछ चुनिंदा फोन को सपोर्ट देना हमेशा के लिए बंद कर रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार, सैमसंग ने चुपचाप अपने अपडेट रोस्टर से कुछ पुराने मॉडल को हटा दिया है। इस बार, कुल चार मिड-रेंज गैलेक्सी फोन को अपडेट रोस्टर से हटा दिया गया है। इसका मतलब है कि अब इन स्मार्टफोन्स को न तो कोई सिक्योरिटी पैच मिलेगा और न इनके किसी बग को फिक्स किया जाएगा। अगर आप भी कोई पुराना गैलेक्सी फोन चला रहे हैं, तो तुरंत चेक करें कि लिस्ट में आपको फोन तो नहीं है...

इन सैमसंग फोन्स को अब नहीं मिलेगा कोई सॉफ्टवेयर अपडेट:

- Galaxy A22

- Galaxy F22

- Galaxy M32

- Galaxy M42 5G

गिज्मोचाइना की रिपोर्ट के अनुसार, सैमसंग के चारों फोन 2021 में लॉन्च हुए थे और यह दो एंड्रॉयड अपडेट और चार साल तक सिक्योरिटी पैच अपडेट प्राप्त करने के लिए एलिजिबल थे। दो साल पहले इन्हें आखिरी बड़े अपग्रेड के तौर पर एंड्रॉयड 13 मिला था, और अब सिक्योरिटी पैच भी खत्म हो गए हैं, यानी सैमसंग के साथ इनका सफर यहीं समाप्त हो गया है।

ये भी पढ़ें:75 इंच तक के 21 नए Smart TV लाया पॉपुलर ब्रांड, कीमत 17,990 रुपये से शुरू, यह है

ग्राहकों को पास अब क्या विकल्प

अगर आप गैलेक्सी A22, F22, M32, या M42 5G इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आगे किसी भी अपडेट की उम्मीद न करें। हालांकि, ये फोन सामान्य रूप से काम करते रहेंगे, लेकिन अगर इनमें कोई खामी या बग मिलता है, तो उसे फिक्स नहीं किया जाएगा। अगर फोन में आपका संवेदनशील डेटा स्टोर है, तो हैकर्स खामियों का फायदा उठाकर उसमें सेंध लगा सकते हैं।

अगर आप सेफ रहने चाहते हैं, तो लंबे समय तक सॉफ्टवेयर सपोर्ट पाने वाले नए फोन में अपग्रेड कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि लंबा सॉफ्टवेयर सपोर्ट अब केवल सैमसंग के फ्लैगशिप फोन्स तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कई मिड-रेंज और बजट फोन भी बेहतर सपोर्ट के साथ आ रहे हैं। गैलेक्सी एस-सीरीज के लेटेस्ट मॉडल पूरे सात साल तक एंड्रॉयड अपडेट और सिक्योरिटी पैच के लिए एलिजिबल हैं। यह किसी भी एंड्रॉयड फोन पर मिलने वाला सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर सपोर्ट है।

