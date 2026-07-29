Samsung का बड़ा तोहफा! कंपनी जल्द लॉन्च करेगी 3 नए बजट स्मार्टफोन; Galaxy A08, M08 और F08 जल्द देंगे एंट्री

Samsung बजट स्मार्टफोन मार्केट में अपनी मौजूदगी और मजबूत करने की तैयारी कर रहा है। Galaxy A08, Galaxy M08 और Galaxy F08 का लगातार अलग-अलग सर्टिफिकेशन वेबसाइट्स पर दिखाई देना इस बात का संकेत है कि इनका लॉन्च अब ज्यादा दूर नहीं है।

Samsung देने जा रहा बड़ा गिफ्ट, जल्द आएंगे 3 नए बजट स्मार्टफोन

Samsung एक बार फिर बजट स्मार्टफोन सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत करने की तैयारी कर रहा है। कंपनी के तीन नए स्मार्टफोन Galaxy A08, Galaxy M08 और Galaxy F08 लॉन्च से पहले कई सर्टिफिकेशन प्लेटफॉर्म पर दिखाई दिए हैं। पहले इन फोन्स को भारतीय BIS डेटाबेस पर देखा गया था और अब FCC तथा Wi-Fi Alliance लिस्टिंग में भी इनकी मौजूदगी सामने आई है। आमतौर पर किसी स्मार्टफोन का इन प्लेटफॉर्म्स पर दिखाई देना इस बात का संकेत माना जाता है कि उसका लॉन्च ज्यादा दूर नहीं है। माना जा रहा है कि ये तीनों फोन पिछले साल लॉन्च हुए Galaxy A07, Galaxy M07 और Galaxy F07 के अपग्रेडेड मॉडल होंगे।

Samsung के तीन नए बजट फोन जल्द दे सकते हैं दस्तक इन स्मार्टफोन्स के मॉडल नंबर भी सामने आए हैं। Galaxy A08 को SM-A085F/DS, Galaxy F08 को SM-E085F/DS और Galaxy M08 को SM-M085F/DS मॉडल नंबर के साथ देखा गया है। मॉडल नंबर में मौजूद DS से संकेत मिलता है कि तीनों फोन डुअल-सिम सपोर्ट के साथ आ सकते हैं।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, Galaxy A08, M08 और F08 में 4G कनेक्टिविटी मिलने की उम्मीद है। Wi-Fi Alliance लिस्टिंग से यह भी संकेत मिला है कि फोन लेटेस्ट Wi-Fi स्टैंडर्ड के साथ आ सकते हैं। वहीं FCC लिस्टिंग से बैटरी और चार्जिंग से जुड़ी कुछ जानकारी मिलने की संभावना जताई गई है, हालांकि Samsung ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है।

Samsung फोन्स के संभावित फीचर्स Samsung ने अभी आधिकारिक स्पेसिफिकेशन का खुलासा नहीं किया है नए फोन में कई अपग्रेड देखने को मिल सकते हैं। उम्मीद की जा रही है कि Galaxy A08, M08 और F08 में लगभग 6.7 इंच HD+ डिस्प्ले मिल सकती है। बजट सेगमेंट को देखते हुए इसमें 90Hz रिफ्रेश रेट मिलने की संभावना है।

पिछले Galaxy A07, M07 और F07 में MediaTek Helio G99 चिपसेट दिया गया था। ऐसे में नए मॉडल में भी इसी सीरीज का अपग्रेडेड प्रोसेसर या नया MediaTek चिपसेट देखने को मिल सकता है। इन फोन्स में 5000mAh बैटरी दी जा सकती है, जो सामान्य इस्तेमाल में पूरा दिन आसानी से चल सकती है।

नए फोन Android के लेटेस्ट वर्जन और Samsung के नए One UI इंटरफेस के साथ लॉन्च हो सकते हैं। इससे यूजर्स को बेहतर सिक्योरिटी, नए AI फीचर्स और स्मूद सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मिल सकता है।