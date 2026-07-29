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Samsung का बड़ा तोहफा! कंपनी जल्द लॉन्च करेगी 3 नए बजट स्मार्टफोन; Galaxy A08, M08 और F08 जल्द देंगे एंट्री

By Himani Gupta
लाइव हिन्दुस्तान
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Samsung बजट स्मार्टफोन मार्केट में अपनी मौजूदगी और मजबूत करने की तैयारी कर रहा है। Galaxy A08, Galaxy M08 और Galaxy F08 का लगातार अलग-अलग सर्टिफिकेशन वेबसाइट्स पर दिखाई देना इस बात का संकेत है कि इनका लॉन्च अब ज्यादा दूर नहीं है।

Samsung
Samsung देने जा रहा बड़ा गिफ्ट, जल्द आएंगे 3 नए बजट स्मार्टफोन

Samsung एक बार फिर बजट स्मार्टफोन सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत करने की तैयारी कर रहा है। कंपनी के तीन नए स्मार्टफोन Galaxy A08, Galaxy M08 और Galaxy F08 लॉन्च से पहले कई सर्टिफिकेशन प्लेटफॉर्म पर दिखाई दिए हैं। पहले इन फोन्स को भारतीय BIS डेटाबेस पर देखा गया था और अब FCC तथा Wi-Fi Alliance लिस्टिंग में भी इनकी मौजूदगी सामने आई है। आमतौर पर किसी स्मार्टफोन का इन प्लेटफॉर्म्स पर दिखाई देना इस बात का संकेत माना जाता है कि उसका लॉन्च ज्यादा दूर नहीं है। माना जा रहा है कि ये तीनों फोन पिछले साल लॉन्च हुए Galaxy A07, Galaxy M07 और Galaxy F07 के अपग्रेडेड मॉडल होंगे।

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Samsung के तीन नए बजट फोन जल्द दे सकते हैं दस्तक

इन स्मार्टफोन्स के मॉडल नंबर भी सामने आए हैं। Galaxy A08 को SM-A085F/DS, Galaxy F08 को SM-E085F/DS और Galaxy M08 को SM-M085F/DS मॉडल नंबर के साथ देखा गया है। मॉडल नंबर में मौजूद DS से संकेत मिलता है कि तीनों फोन डुअल-सिम सपोर्ट के साथ आ सकते हैं।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, Galaxy A08, M08 और F08 में 4G कनेक्टिविटी मिलने की उम्मीद है। Wi-Fi Alliance लिस्टिंग से यह भी संकेत मिला है कि फोन लेटेस्ट Wi-Fi स्टैंडर्ड के साथ आ सकते हैं। वहीं FCC लिस्टिंग से बैटरी और चार्जिंग से जुड़ी कुछ जानकारी मिलने की संभावना जताई गई है, हालांकि Samsung ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है।

Samsung फोन्स के संभावित फीचर्स

Samsung ने अभी आधिकारिक स्पेसिफिकेशन का खुलासा नहीं किया है नए फोन में कई अपग्रेड देखने को मिल सकते हैं। उम्मीद की जा रही है कि Galaxy A08, M08 और F08 में लगभग 6.7 इंच HD+ डिस्प्ले मिल सकती है। बजट सेगमेंट को देखते हुए इसमें 90Hz रिफ्रेश रेट मिलने की संभावना है।

पिछले Galaxy A07, M07 और F07 में MediaTek Helio G99 चिपसेट दिया गया था। ऐसे में नए मॉडल में भी इसी सीरीज का अपग्रेडेड प्रोसेसर या नया MediaTek चिपसेट देखने को मिल सकता है। इन फोन्स में 5000mAh बैटरी दी जा सकती है, जो सामान्य इस्तेमाल में पूरा दिन आसानी से चल सकती है।

नए फोन Android के लेटेस्ट वर्जन और Samsung के नए One UI इंटरफेस के साथ लॉन्च हो सकते हैं। इससे यूजर्स को बेहतर सिक्योरिटी, नए AI फीचर्स और स्मूद सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मिल सकता है।

तीनों फोन में ये होगा अंतर

Galaxy A Series ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहती है। Galaxy M Series मुख्य रूप से Amazon जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेची जाती है। Galaxy F Series अक्सर Flipkart पर एक्सक्लूसिव मॉडल के रूप में लॉन्च होती है। ऐसे में संभावना है कि Galaxy A08, M08 और F08 में भी हार्डवेयर लगभग समान हो, जबकि नाम और उपलब्धता अलग होगी।

Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

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