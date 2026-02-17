आज की सबसे बड़ी सेल: ₹11,999 में खरीदें Samsung का 6000mAh बैटरी, 50MP कैमरा फोन, 6 साल रहेगा नए जैसा

Feb 17, 2026 12:53 pm IST

Samsung का 6000mAh बड़ी बैटरी, 50MP कैमरा, 120Hz डिस्प्ले वाला Galaxy F70e 5G आज से भारत में सेल के लिए उपलब्ध हो गया है। फर्स्ट सेल में इस फोन को 11,999 रुपए में ख़रीदा जा सकता है:

Samsung Galaxy F70e 5G First Sale: सैमसंग ने अपने नए बजट-फ्रेंडली 5G स्मार्टफोन Samsung Galaxy F70e 5G की सेल आज से भारत में शुरू कर दी है। इस फोन की सबसे बड़ी बात है इसकी 6000mAh की बड़ी बैटरी, जो पूरे दिन का बैकअप आसानी से देती है। इसके साथ ही कंपनी का दावा है कि इस फोन में सेगमेंट का सबसे अच्छा 50MP कैमरा है। Galaxy F70e 5G फोन की सेल की शुरुआत आज दोपहर 12 बजे से Samsung की वेबसाइट और Flipkart पर हो चुकी है। अगर आप भी बजट में अच्छा फोन खरीदना चाहते हैं तो इस डील का फायदा उठा लें। जानें फर्स्ट सेल में कितने में आपका होगा ये फोन:

Samsung Galaxy F70e 5G का फर्स्ट सेल ऑफर Samsung Galaxy F70e 5G की ऑफिशियल सेल आज से शुरू हो गई है। फर्स्ट सेल में इस फोन को 1000 रुपए के बैंक डिस्काउंट के साथ बेचा जा रहा है। यह फोन भारत में Samsung की साइट के साथ-साथ Flipkart पर खरीदा जा सकता है। बता दें कि फोन के 4GB रैम + 128GB स्टोरेज वेरिएंट को 12,999 रुपए में लॉन्च किया गया है। वहीं इसके 6GB RAM + 128GB वेरिएंट को 14,999 रुपए रखी गई है। लॉन्च ऑफर में लिमिटेड टाइम डिस्काउंट के तहत फोन को 11,999 रुपए में खरीदा जा सकता है। इस डिस्काउंट के लिए आपको HDFC, Kotak, ICICI, SBI, BOB या Axis बैंक के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करनी होगी।

Samsung Galaxy F70e 5G के खास फीचर्स 1. Samsung Galaxy F70e 5G में 6.7 इंच की बड़ी HD+ डिस्प्ले है जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आती है, जिससे स्क्रीन पर स्क्रॉलिंग और वीडियो बहुत स्मूथ दिखते हैं। फोन के अंदर MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर दिया गया है। इसमें 4GB और 6GB RAM के विकल्प हैं तथा 128GB तक की इन-बिल्ट स्टोरेज है, जिसे आप माइक्रोएसडी कार्ड से और बढ़ा भी सकते हैं।

2. कैमरा स्पेस में Galaxy F70e में 50MP का मुख्य कैमरा और 2MP डेप्थ सेंसर मिलता है, जो रोज़ाना फोटो क्लिक करने के लिए काफी अच्छा है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए सामने 8MP फ्रंट कैमरा मौजूद है।

3. सैमसंग के इस फोन में 6000mAh बैटरी है, जो पूरे दिन से भी अधिक बैकअप देती है और 25W फास्ट चार्जिंग के साथ जल्दी चार्ज भी हो जाती है।

4. कनेक्टिविटी में यह फोन डुअल 5G सिम, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, GPS और 3.5mm हेडफोन जैक के साथ आता है। इसके अलावा फोन में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी है, जिससे स्क्रीन अनलॉक करना आसान होता है।