काम की बात: बेहोश होने से 5 मिनट पहले मिलेगा अलर्ट, सैमसंग की नई तकनीक, गंभीर चोट लगने से बच जाएंगे लोग

May 07, 2026 02:39 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
सैमसंग का कहना है कि उसने Samsung Galaxy Watch 6 का इस्तेमाल करके हेल्थ-मॉनिटरिंग की एक नई क्षमता विकसित की है, जो बेहोशी के दौरों का पता उनके होने से पहले ही लगा सकती है। यह घोषणा साउथ कोरिया के चुंग-आंग यूनिवर्सिटी ग्वांगम्योंग हॉस्पिटल के साथ मिलकर की गई एक जॉइंट क्लिनिकल स्टडी पर आधारित है।

अगर आप किसी कारण से अपनों से दूर रह रहे हैं और आपको परिवार के बुजुर्ग सदस्यों की सेहत की चिंता सताती रहती है, तो सैमसंग का नया इनोवेशन आपको पसंद आ सकता है। सैमसंग का कहना है कि उसने Samsung Galaxy Watch 6 का इस्तेमाल करके हेल्थ-मॉनिटरिंग की एक नई क्षमता विकसित की है, जो बेहोशी के दौरों का पता उनके होने से पहले ही लगा सकती है। यह घोषणा साउथ कोरिया के चुंग-आंग यूनिवर्सिटी ग्वांगम्योंग हॉस्पिटल के साथ मिलकर की गई एक जॉइंट क्लिनिकल स्टडी पर आधारित है। शोधकर्ताओं ने यह जांचा कि क्या Galaxy Watch 6, वैसोवैगल सिंकोप (VVS) के लक्षणों का पता लगा सकती है। यह एक आम स्थिति है जिसमें दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर में अचानक भारी गिरावट के कारण कोई व्यक्ति अचानक बेहोश हो जाता है। हालांकि बेहोश होना अपने आप में आमतौर पर खतरनाक नहीं होता, लेकिन बेहोश होने के कारण अचानक गिरने से गंभीर चोटें लग सकती हैं, जैसे कि फ्रैक्चर या सिर में चोट; इसीलिए पहले से चेतावनी मिलना जरूरी है।

चुंग-आंग यूनिवर्सिटी ग्वांगम्योंग हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के जुनह्वान चो ने कहा, “40% तक लोग अपने जीवनकाल में वैसोवैगल सिंकोप का अनुभव करते हैं, जिनमें से एक-तिहाई लोगों को यह बार-बार होता है।”

बेहोशी के जोखिम का पता लगाने के लिए AI और स्मार्टवॉच सेंसर का उपयोग किया जाता है

स्टडी के अनुसार, स्मार्टवॉच ने अपने फोटोप्लेथिस्मोग्राफी (PPG) सेंसर का इस्तेमाल किया, जो ब्लड सर्कुलेशन में होने वाले वॉल्यूमेट्रिक संबंधी बदलावों को मापता है; इसके साथ ही, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी (HRV) डेटा और एक AI एल्गोरिदम को मिलाकर, यह बेहोशी के दौरों का पांच मिनट पहले तक अनुमान लगा सकता है। इस शोध में 132 ऐसे मरीज शामिल थे, जो प्रेरित बेहोशी (induced fainting) के परीक्षणों से गुजर रहे थे, और सैमसंग का कहना है कि इस सिस्टम ने 84.6% की सटीकता हासिल की।

सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के मोबाइल एक्सपीरियंस (MX) बिजनेस में हेल्थ R&D ग्रुप के हेड, जोंगमिन चोई ने कहा, "यह स्टडी इस बात का एक उदाहरण है कि कैसे वियरेबल टेक्नोलॉजी हेल्थकेयर को 'इलाज के बाद की देखभाल' (post-care) के लिए डिजाइन किए जाने से बदलकर 'निवारक देखभाल' (preventive care) के मॉडल में बदलने में मदद कर सकती है।"

इससे यह पता चलता है कि स्मार्टवॉच वियरेबल डिवाइस, हेल्थकेयर को मेडिकल समस्याओं के होने के बाद उन पर प्रतिक्रिया देने के बजाय, उनके होने से पहले ही उन्हें रोकने की दिशा में ले जा सकते हैं। शुरुआती चेतावनियां लोगों को बैठने, मदद के लिए बुलाने या अचानक गिरने से होने वाली चोटों से बचने में मदद कर सकती हैं।

प्रोफेसर चो ने आगे कहा, "एक शुरुआती चेतावनी मरीजों को किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचने या मदद के लिए पुकारने का पहले से समय दे सकती है, जिससे दूसरी चोटों की घटनाएँ काफी हद तक कम हो जाएँगी।"

सैमसंग ने रोलआउट की समय-सीमा की घोषणा नहीं की है

सैमसंग ने यह नहीं बताया है कि यह फीचर आम लोगों के लिए कब जारी किया जाएगा, लेकिन उसने कहा है कि वह अपने वियरेबल डिवाइस के हेल्थ-मॉनिटरिंग फीचर्स को और बेहतर बनाने और मेडिकल संस्थानों के साथ अपनी पार्टनरशिप को बढ़ाने की योजना बना रहा है।

सैमसंग गैलेक्सी वॉच 6 को जुलाई 2023 में भारत में लॉन्च किया गया था और अभी यह फ्लिपकार्ट पर 19,999 रुपये में उपलब्ध है। गैलेक्सी वॉच 6 सीरीज सैमसंग के अपने एक्सीलॉस W930 चिपसेट से लैस है, जिसके साथ 2GB रैम और 16GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है। इस स्मार्टवॉच में सैफायर क्रिस्टल एमोलेड डिस्प्ले है, जो 'ऑलवेज-ऑन डिस्प्ले' (AOD) को सपोर्ट करता है। इसमें सेहत और फिटनेस से जुड़े कई फीचर्स भी हैं, जिनमें दिल की धड़कन, ब्लड ऑक्सीजन और नींद की मॉनिटरिंग शामिल है। इसके अलावा, इस वॉच में AFib मॉनिटरिंग की सुविधा भी है, जो यूजर्स को दिल की धड़कन में होने वाली अनियमितताओं का पता लगाने में मदद कर सकती है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।

