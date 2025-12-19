Samsung यूजर्स के लिए बड़ी खबर! आ गया लेटेस्ट OneUI 8.5 अपडेट; मिले ये नए फीचर्स

संक्षेप: Samsung ने Galaxy S25 सीरीज के लिए One UI 8.5 का पब्लिक बीटा अपडेट रिलीज किया है। इसमें नए विजुअल रिफ्रेश के अलावा एडवांस AI फीचर्स मिल रहे हैं। अपडेट फिलहाल चुनिंदा देशों के यूजर्स के लिए उपलब्ध है।

Dec 19, 2025 10:34 am IST

साउथ कोरियन टेक कंपनी Samsung ने अपने यूजर्स के लिए नए फीचर्स के साथ One UI 8.5 का पब्लिक बीटा अपडेट रोलआउट कर दिया है। यह अपडेट फिलहाल चुनिंदा Galaxy S25 स्मार्टफोन्स के लिए उपलब्ध है, जिससे कंपनी फाइनल रिलीज से पहले सिस्टम की परफॉर्मेंस, स्टेबिलिटी और यूजर एक्सपीरियंस को टेस्ट कर सके। अभी यह बीटा भारत समेत साउथ कोरिया, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और पोलैंड के कुछ चुनिंदा यूजर्स के लिए ही रिलीज किया गया है।

इन फीचर्स के चलते खास है अपडेट One UI 8.5 का सबसे बड़ा हाइलाइट है इसका नया विजुअल टच। इंटरफेस को पहले से ज्यादा क्लीन और फ्लुइड बनाया गया है, जिससे नेविगेशन स्मूद लगता है। साथ ही कस्टमाइजेशन ऑप्शंस को भी बढ़ाया गया है, जिससे यूजर्स अपने फोन को अपनी पसंद के हिसाब से और ज्यादा पर्सनलाइज कर सकें।

अपडेट में AI फीचर्स को भी अपग्रेड और बेहतर किया गया है। Galaxy AI को खासकर फोटो से जुड़े टूल्स में और एडवांस बनाया गया है। इमेज जेनरेशन और एडिटिंग अब ज्यादा बेहतर और आसान हो गई है, जिससे आम यूजर्स भी प्रो-लेवल एडिटिंग जैसा फील ले सकते हैं।

बता दें, One UI 8.5 सिर्फ स्मार्ट फीचर्स तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें डिवाइस कनेक्टिविटी पर भी खास फोकस किया गया है। Samsung डिवाइसेज के बीच स्टोरेज शेयर करना अब पहले से ज्यादा आसान होगा और Smart View का फास्ट एक्सेस मिलने से टीवी या अन्य डिवाइसेज से कनेक्ट होना भी फास्ट हो गया है।

पावर मैनेजमेंट सिस्टम को रीडिजाइन किया गया है, जिसका असर सीधे बैटरी बैकअप और फोन की स्पीड पर पड़ता है। लॉन्ग यूजेस में भी अब फोन ज्यादा स्टेबल और एफिशिएंट परफॉर्म करेगा।

ऐसे डाउनलोड करें बीटा अपडेट अगर आप इस बीटा अपडेट को आज़माना चाहते हैं, तो पहले Samsung Members ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। ऐप में लॉग-इन करने के बाद One UI Beta Program के बैनर पर जाकर एनरोल किया जा सकता है। एनरोलमेंट पूरा होने के बाद Settings में जाकर आप Software Update सेक्शन से अपडेट डाउनलोड कर पाएंगे। हालांकि, यह रोलआउट कई फेज में हो रहा है, इसलिए कुछ यूजर्स को थोड़ा इंतजार करना होगा।