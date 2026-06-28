सैमसंग का कमाल: 'पेपर' की तरह रोल होगी फोन की स्क्रीन, खोलने पर मिलेगा 10 इंच डिस्प्ले
जल्द आप फोन की स्क्रीन को पेपर की तरफ फोल्ड कर अपने जेब में रख सकेंगे। सैमसंग एक ऐसे ही अनोखे फोन पर काम कर रहा है। सैमसंग के रोलेबल स्मार्टफोन को Galaxy Z Slide नाम दिया जा सकता है।
Samsung rollable smartphone Galaxy Z Slide: आपने किताब की तरह मुड़ने-खुलने वाला फोन देखा होगा, लेकिन अब सैमसंग रोल होने वाला फोन तैयार कर रहा है। खबरों के मुताबिक, सैमसंग एक रोलेबल स्मार्टफोन बनाने का काम तेजी से कर रहा है। इसका मकसद एक ऐसा डिवाइस बनाना है जो जरूरत पड़ने पर आसानी से छोटे साइज से लगभग टैबलेट के साइज जितना बड़ा हो सके।
पुरी खुलने पर हो जाएगी 10 इंच स्क्रीन
गिज्मोचाइना ने दक्षिण कोरियाई आउटलेट माईल बिजनेस की रिपोर्ट के हवाले से बताया कि, सैमसंग डिस्प्ले इस तकनीक पर जोर दे रहा है। उनका लक्ष्य 2028 की पहली छमाही में पहला रियल कमर्शियल रोलेबल फोन लॉन्च करना है, संभवतः गैलेक्सी S28 सीरीज के साथ या उसके हिस्से के रूप में। उम्मीद है कि इसे Galaxy Z Slide कहा जाएगा। अफवाहें यह भी बताती हैं कि इसमें लगभग 440 पिक्सल प्रति इंच के साथ 10 इंच का बड़ा 16:9 डिस्प्ले हो सकता है। 2030 में दूसरा मॉडल आने की भी चर्चा है।
सैमसंग के लिए यह कदम बहुत सही है। हालांकि फोल्डेबल फोन के मार्केट में उनका दबदबा अब भी बना हुआ है, लेकिन Omdia के अनुसार, फोल्डेबल डिस्प्ले पैनल में उनकी हिस्सेदारी Q4 2025 के लगभग 41.8% से गिरकर Q1 2026 में 27% हो गई है। जैसे-जैसे कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, एक रोलेबल फोन इनोवेशन के मामले में फिर से लाइमलाइट में आने और टेक्नोलॉजी के स्तर को ऊंचा उठाने का उनका जरिया बन सकता है।
रोल होने वाली स्क्रीन, फोल्ड होने वाली स्क्रीन के मुकाबले कहीं ज्यादा मुश्किल होती हैं। सबसे बड़ी चुनौती डिस्प्ले को सैकड़ों या हजारों बार भरोसेमंद तरीके से "रोल" करना है, ताकि उसमें लहरें न बनें, सिलवटें न पड़ें या वह ऊबड़-खाबड़ न हो जाए। रोलर, स्क्रीन के अंदर की परतें और सपोर्ट देने वाला ढांचा, इन सभी चीजों को बहुत सटीक होना पड़ता है, साथ ही रोजाना इस्तेमाल के लिए इन्हें काफी पतला और हल्का भी रहना होता है।
सैमसंग सालों से इस पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। CES 2023 में, उन्होंने फ्लेक्स हाइब्रिड (जो फोल्डिंग और स्लाइडिंग को जोड़ती है) दिखाया, और बाद में उस साल एसआईडी डिस्प्ले वीक में, उन्होंने रोलेबल फ्लेक्स प्रोटोटाइप के साथ लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया, एक छोटी 2 इंच स्क्रीन को 10 इंच स्क्रीन तक फैलाया, यानी लगभग पांच गुना।
अगर यह ठीक से काम करता है, तो रोल होने वाला फोन गेम-चेंजर साबित हो सकता है: यह इतना छोटा होगा कि आपकी जेब में आ जाए, लेकिन वीडियो देखने, मल्टीटास्किंग करने या असल काम करने के लिए यह लगभग टैबलेट जैसा अनुभव दे सकता है। और उम्मीद है कि इसमें मौजूदा फोल्डेबल फोन की तरह कोई साफ दिखने वाली क्रीज (मोड़ का निशान) भी नहीं होगी।
अगर सैमसंग ऐसा प्रीमियम अनुभव दे पाता है जो इसकी उम्मीद की जा रही ज्यादा कीमत को सही ठहरा सके, तो यह स्मार्टफोन डिजाइन में अगला बड़ा बदलाव हो सकता है। यह देखना वाकई दिलचस्प होगा कि यह कैसे आगे बढ़ता है। Galaxy Z Slide (या जो भी नाम वे इसे दें) में फोन स्क्रीन के बारे में हमारी सोच बदलने की क्षमता है।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें
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