सबको पीछे छोड़ देगा Samsung, 20000mAh बैटरी की टेस्टिंग कर रहा ब्रांड, मिलेगा 27 घंटे का स्क्रीन-ऑन टाइम

सबको पीछे छोड़ देगा Samsung, 20000mAh बैटरी की टेस्टिंग कर रहा ब्रांड, मिलेगा 27 घंटे का स्क्रीन-ऑन टाइम

संक्षेप:

Samsung का SDI डिवीजन स्मार्टफोन के लिए एक बड़ी 20,000mAh की डुअल-सेल बैटरी की टेस्टिंग कर रहा है। और यह कथित तौर पर सिलिकॉन-कार्बन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। पूरा सेटअप 27 घंटे तक का स्क्रीन-ऑन टाइम दे सकता है।

Jan 01, 2026 10:49 am IST
2025 में बड़ी बैटरी वाले कई फोन देखने को मिले। ऐसा लग रहा है कि अब स्मार्टफोन ब्रांड्स के बीच सबसे बड़ी बैटरी वाला फोन लॉन्च करने की होड़ लग गई है। ऑनर में 2025 में 8000mAh बैटरी वाला फोन बाजार में उतारा और कंपनी के 10,000mAh बैटरी वाले कई फोन लाइनअप में हैं। ऑनर जल्द Honor Power 2 और विन सीरीज को लॉन्च करेगा, जो 10,000mAh बैटरी पैक करते हैं। इसका लगभग सारा श्रेय चीनी स्मार्टफोन ब्रांड्स को जाता है जिन्होंने सिलिकॉन-कार्बन बैटरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अब लगता है कि Samsung सबसे आगे निकलने के लिए बैटरी के मामले में एक बड़ी छलांग लगाने की तैयारी कर रहा है। चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर...

सैमसंग कर रहा 20,000mAh बैटरी की टेस्टिंग

गिज्मोचाइना की रिपोर्ट के अनुसार, एक टिप्स्टर का दावा है कि सैमसंग का SDI डिवीजन स्मार्टफोन के लिए एक बड़ी 20,000mAh की डुअल-सेल बैटरी की टेस्टिंग कर रहा है। और यह कथित तौर पर सिलिकॉन-कार्बन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। दावा किए गए डिजाइन में अलग-अलग साइज के दो सेल का इस्तेमाल किया गया है। कथित तौर पर एक सेल 6.3 एमएम के फॉर्म फैक्टर में 12,000mAh पैक करता है, जबकि दूसरा 4 एमएम मोटा है और इसमें 8,000mAh और जुड़ जाते हैं। कुल मिलाकर, यह सिस्टम 20,000mAh के बड़े आंकड़े तक पहुंच जाता है।

जो बात इसे खास दिलचस्प बनाती है, वह यह है कि एक सिंगल 12,000mAh सेल, जो पहले से ही ऑनर की विन सीरीज जैसे फोन में मिलने वाली 10,000mAh बैटरी से ज्यादा होगी। दूसरे शब्दों में, सैमसंग शायद पहले से ही ऐसी बैटरी कैपेसिटी की टेस्टिंग कर रहा है जो अभी "एक्सट्रीम" मानी जाने वाली कैपेसिटी से कहीं ज्यादा हैं।

टिप्स्टर का दावा है कि पूरा 20,000mAh सेटअप 27 घंटे तक का स्क्रीन-ऑन टाइम दे सकता है और सालाना लगभग 960 चार्ज साइकिल तक चल सकता है, कम से कम कागजों पर तो ऐसा ही है।

टेस्टिंग में फूल गई बैटरी

हालांकि, बैटरी में लंबे समय तक चलने की समस्या है, क्योंकि रिपोर्ट के अनुसार टेस्टिंग के दौरान यह फूल गई थी। जबकि शॉर्ट-टर्म परफॉर्मेंस मजबूत बताई जा रही है, लॉन्ग-टर्म स्टेबिलिटी अभी भी तय नहीं है। एक और सोर्स का कहना है कि 8,000mAh का सेल टेस्टिंग के बाद मोटाई में 4 एमएम से बढ़कर 7.2 एमएम हो गया, जो स्मार्टफोन के इस्तेमाल के लिए एक गंभीर खतरे की घंटी है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
