Samsung यूजर्स की मौज, इतने सारे फोन्स में आ रहा सिक्योरिटी अपडेट, लिस्ट में देखें नाम

Samsung यूजर्स की मौज, इतने सारे फोन्स में आ रहा सिक्योरिटी अपडेट, लिस्ट में देखें नाम

संक्षेप:

अगर आप भी Samsung का स्मार्टफोन या फिर टैबलेट चला रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। सैमसंग ने दिसंबर 2025 के लिए बदला हुआ सॉफ्टवेयर रोलआउट रोडमैप जारी किया है। आपका गैलेक्सी डिवाइस किस कैटेगरी में आता है, यह जानने के लिए नीचे पूरी लिस्ट देखें।

Tue, 2 Dec 2025 06:25 PM
अगर आप भी Samsung का स्मार्टफोन या फिर टैबलेट चला रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। सैमसंग ने दिसंबर 2025 के लिए बदला हुआ सॉफ्टवेयर रोलआउट रोडमैप जारी किया है। इसमें बताया गया है कि कौन से गैलेक्सी डिवाइस लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट पाने के लिए एलिजिबल हैं और रोलआउट फ्रीक्वेंसी क्या है। इस महीने के रोडमैप में गैलेक्सी टैब A11 प्लस नया डिवाइस है। रोलआउट रोडमैप को मंथली, क्वार्टरली और बाइएनुअल कैटेगरी में बांटा गया है। दिसंबर के लेटेस्ट रोडमैप में मंथली और बाइएनुअल लिस्ट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आपका गैलेक्सी डिवाइस किस कैटेगरी में आता है, यह जानने के लिए नीचे पूरी लिस्ट देखें।

मंथली सिक्योरिटी अपडेट

- गैलेक्सी जेड फोल्ड 4, गैलेक्सी जेड फ्लिप 4, गैलेक्सी जेड फोल्ड 5, गैलेक्सी जेड फ्लिप 5, गैलेक्सी जेड फोल्ड 6, गैलेक्सी जेड फ्लिप 6, गैलेक्सी जेड फोल्ड 7, गैलेक्सी जेड फ्लिप 7, गैलेक्सी जेड फ्लिप 7 FE, W23, W23 फ्लिप , W24, W24 फ्लिप , W25, W25 फ्लिप , W26, गैलेक्सी जेड फोल्ड स्पेशल एडिशन

- गैलेक्सी S21 FE 5G, गैलेक्सी S22, गैलेक्सी S22+, गैलेक्सी S22 अल्ट्रा , गैलेक्सी S23, गैलेक्सी S23+, गैलेक्सी S23 अल्ट्रा , गैलेक्सी S23 FE, गैलेक्सी S24, गैलेक्सी S24+, गैलेक्सी S24 अल्ट्रा , गैलेक्सी S24 FE, गैलेक्सी S25, गैलेक्सी S25+, गैलेक्सी S25 अल्ट्रा , गैलेक्सी S25 एज , गैलेक्सी S25 FE

- गैलेक्सी A56 5G

- एंटरप्राइज मॉडल: गैलेक्सी A53 5G, गैलेक्सी A54 5G, गैलेक्सी A55 5G, गैलेक्सी टैब एक्टिव 5 प्रो , गैलेक्सी एक्सकवर 6 प्रो, गैलेक्सी एक्सकवर 7, गैलेक्सी एक्सकवर 7 प्रो

ये भी पढ़ें:Moto का जलवा: ₹12,999 में 7000mAh बैटरी वाला 5G फोन, पहली सेल में मचेगी लूट

क्वार्टरली (हर तीन महीने में) सिक्योरिटी अपडेट

- गैलेक्सी जेड फोल्ड 3 5G, गैलेक्सी जेड फ्लिप 3 5G

- गैलेक्सी S21 5G, गैलेक्सी S21+ 5G, गैलेक्सी S21 अल्ट्रा 5G

- गैलेक्सी A13, गैलेक्सी A13 5G, गैलेक्सी A23, गैलेक्सी A23 5G, गैलेक्सी A33 5G, गैलेक्सी A73 5G

- गैलेक्सी A04, गैलेक्सी A04s, गैलेक्सी A04e, गैलेक्सी A14, गैलेक्सी A14 5G, गैलेक्सी A24, गैलेक्सी A34 5G

- गैलेक्सी A05, गैलेक्सी A05s, गैलेक्सी A15, गैलेक्सी A15 5G, गैलेक्सी A25 5G, गैलेक्सी A35 5G

- गैलेक्सी A06, गैलेक्सी A06 5G, गैलेक्सी A16, गैलेक्सी A16 5G, गैलेक्सी A26 5G, गैलेक्सी A36 5G

- गैलेक्सी A07, गैलेक्सी A17, गैलेक्सी A17 5G

- गैलेक्सी C55 5G

- गैलेक्सी M13, गैलेक्सी M13 5G, गैलेक्सी M23 5G, गैलेक्सी M33 5G, गैलेक्सी M53 5G, गैलेक्सी M04, गैलेक्सी M14, गैलेक्सी M14 5G, गैलेक्सी M34 5G, गैलेक्सी M44 5G, गैलेक्सी M54 5G, गैलेक्सी M05, गैलेक्सी M15 5G, गैलेक्सी M35 5G, गैलेक्सी M55 5G, गैलेक्सी M55s 5G, गैलेक्सी M06 5G, गैलेक्सी M16 5G, गैलेक्सी M36 5G, गैलेक्सी M56 5G, गैलेक्सी M07, गैलेक्सी M17 5G

- गैलेक्सी F13, गैलेक्सी F04, गैलेक्सी F14, गैलेक्सी F14 5G, गैलेक्सी F34 5G, गैलेक्सी F54 5G, गैलेक्सी F05, गैलेक्सी F15 5G, गैलेक्सी F55 5G, गैलेक्सी F06 5G, गैलेक्सी F16 5G, गैलेक्सी F16 5G, गैलेक्सी F36 5G, गैलेक्सी F56 5G, गैलेक्सी F07, गैलेक्सी F17 5G

- गैलेक्सी टैब S6 Lite (2024), गैलेक्सी टैब S8, गैलेक्सी टैब S8+, गैलेक्सी टैब S8 अल्ट्रा , गैलेक्सी टैब S9, गैलेक्सी टैब S9+, गैलेक्सी टैब S9 अल्ट्रा , गैलेक्सी टैब S9 FE, गैलेक्सी टैब S9 FE+, गैलेक्सी टैब S10+, गैलेक्सी टैब S10 अल्ट्रा , गैलेक्सी टैब S10 FE, गैलेक्सी टैब S10 FE+, गैलेक्सी टैब S10 Lite, गैलेक्सी टैब S11, गैलेक्सी टैब S11 अल्ट्रा

- गैलेक्सी टैब A9, गैलेक्सी टैब A9+, गैलेक्सी टैब A9+(2025), गैलेक्सी टैब A11, गैलेक्सी टैब A11+

- एंटरप्राइज मॉडल: गैलेक्सी टैब एक्टिव 4 प्रो , गैलेक्सी टैब एक्टिव 5, गैलेक्सी एक्सकवर 5

ये भी पढ़ें:बच्चों के लिए स्पेशल स्मार्टफोन, दिखने में धांसू, फीचर्स भी कमाल, यह है खास

बाइएनुअल (साल में दो बार) सिक्योरिटी अपडेट

- गैलेक्सी A03, गैलेक्सी A03 कोर

- गैलेक्सी टैब A8

अगर आपका सैमसंग डिवाइस लिस्ट में नहीं है, तो उसे कोई सॉफ्टवेयर अपडेट मिलने की उम्मीद कम है। अगर ऐसा है, तो बेहतर होगा कि आप नए मॉडल में अपग्रेड कर लें क्योंकि सिक्योरिटी अपडेट आपके डिवाइस को नई सिक्योरिटी कमजोरियों से बचाने के लिए जरूरी हैं।

Arpit Soni

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है।
