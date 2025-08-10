Samsung ने दूर की यूजर्स की टेंशन, अब पहले से ज्यादा सेफ हुए ये स्मार्टफोन, देखें लिस्ट

Samsung स्मार्टफोन चला रहे ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। जल्द सैमसंग के कई फोन सुरक्षा के मामले में पहले से कहीं ज्यादा तगड़े हो जाएंगे। ऐसे हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ने सैमसंग ने अपने चुनिंदा स्मार्टफोन्स के लिए अगस्त 2025 सिक्योरिटी पैच अपडेट रोलआउट करना शुरू कर दिया है।

Samsung स्मार्टफोन चला रहे ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। जल्द सैमसंग के कई फोन सुरक्षा के मामले में पहले से कहीं ज्यादा तगड़े हो जाएंगे। ऐसे हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ने सैमसंग ने अपने चुनिंदा स्मार्टफोन्स के लिए अगस्त 2025 सिक्योरिटी पैच अपडेट रोलआउट करना शुरू कर दिया है। आने वाले दिनों और हफ्तों में इसे धीरे-धीरे और भी गैलेक्सी फोन और टैबलेट के लिए जारी किया जाएगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके फोन में नया सिक्योरिटी अपडेट आ रहा है या नहीं, तो चलिए डिटेल में बताते हैं...

बता दें कि, मंथली सिक्योरिटी पैच नए फीचर या यूआई में बदलाव नहीं लाते, लेकिन इनमें सिक्योरिटी अपग्रेड और पैच शामिल होते हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि गैलेक्सी डिवाइस नई खामियों से अप्रभावित रहें। इसलिए, हमेशा अपने डिवाइस को लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच के साथ अपडेट रखना चाहिए। नीचे ऐसे सभी सैमसंग गैलेक्सी स्मार्टफोन्स की लिस्ट दी गई है, जिन्हें अगस्त 2025 सिक्योरिटी पैच मिलना शुरू हो गया है। देखें लिस्ट में आपका सैमसंग स्मार्टफोन है या नहीं...

अगस्त 2025 सिक्योरिटी पैच इन सैमसंग डिवाइस के लिए जारी किया जा रहा है: - Samsung Galaxy S25

- Samsung Galaxy S25+

- Samsung Galaxy S25 Ultra

- Samsung Galaxy A56

यह लिस्ट छोटी जरूर है क्योंकि अपडेट अभी जारी होना शुरू हुआ है। जैसे-जैसे और गैलेक्सी डिवाइस के लिए अपडेट जारी किया जाएगा, लिस्ट भी बढ़ती जाएगी। अगर इस लिस्ट में आपके फोन का नाम नहीं है, तो टेंशन मत लीजिए, हो सकता है अगली लिस्ट में आपके फोन का भी नाम आ जाए। जैसे ही हमें कोई जानकारी मिलेगी, हम तुरंत आपको अपडेट करेंगे।

सैमसंग के अगस्त 2025 सिक्योरिटी पैच में क्या नया है? सैमसंग डिवाइसे के लिए अगस्त सिक्योरिटी पैच अपडेट में गूगल और सैमसंग दोनों के फिक्स शामिल हैं। इस बार, गूगल ने एक गंभीर सुरक्षा खामी और दो दर्जन से ज्यादा हाई-लेवल सीवीई (गंभीर कमजोरियां और जोखिम) को ठीक किया है जो सैमसंग डिवाइस समेत कई एंड्रॉयड डिवाइस को प्रभावित करते हैं। हालांकि, कोई मॉडरेट-लेवल सीवीई नहीं हैं।