Samsung के फ्रिज हुए बेहद सस्ते! Amazon पर अचानक गिर गई कीमतें, ₹15,000 से ज्यादा की छूट
अमेज़न सेल में सैमसंग रेफ्रिजरेटर्स की कीमतों में भारी गिरावट आई है, जहाँ प्रीमियम मॉडल्स पर ₹15,000 तक का एक्सचेंज बोनस और बैंक डिस्काउंट मिल रहा है।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अगर आप अपने पुराने फ्रिज को बदलकर सैमसंग का प्रीमियम रेफ्रिजरेटर घर लाने की सोच रहे हैं, तो अमेज़न पर चल रही 'Appliance Exchange Mela Sale' आपके लिए बेहतरीन मौका लेकर आई है। यह सेल 30 अप्रैल 2026 तक जारी रहेगी। ऐसे में अगर आप नया सैमसंग फ्रिज खरीदना चाहते हैं, तो आपके लिए शानदार मौका है। सैमसंग के टॉप-रेटेड रेफ्रिजरेटर्स पर 35% से 45% तक का भारी डिस्काउंट लाइव हो चुका है। इस सेल में न केवल कीमतों में कटौती की गई है, बल्कि HDFC बैंक कार्ड के साथ ₹10,000 का अतिरिक्त इंस्टेंट डिस्काउंट और ₹15,000 तक का एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है।
चाहे वह सिंगल डोर हो या आलीशान साइड-बाय-साइड मॉडल, सैमसंग की Bespoke AI और Convertible 5-इन-1 तकनीक वाले फ्रिज अब आपकी जेब पर भारी नहीं पड़ेंगे।
1. Samsung 653 L, 3 Star, Frost Free, Double Door, Convertible 5-in-1 Digital Inverter, Side By Side AI Enabled Smart Refrigerator with WiFi (RS76CG8003S9HL, Silver, Refined Inox)
सैमसंग का यह 653 लीटर वाला साइड-बाय-साइड रेफ्रिजरेटर आधुनिक तकनीक और विशाल स्टोरेज का एक बेहतरीन मेल है। यह 'रिफाइंड इनॉक्स' सिल्वर फिनिश में आता है, जो आपके किचन को एक 'बिल्ट-इन' और प्रीमियम लुक देता है। इसमें दी गई AI Energy Mode और WiFi कनेक्टिविटी इसे एक स्मार्ट अप्लायंस बनाती है, जिसे आप अपने स्मार्टफोन से कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत Convertible 5-in-1 मोड है, जो आपको अपनी जरूरत के अनुसार स्टोरेज स्पेस को एडजस्ट करने की पूरी आजादी देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
AI Energy Mode
Convertible 5-in-1
SpaceMax टेक्नोलॉजी
20 साल की वारंटी
फिंगरप्रिंट रेजिस्टेंट
क्यों खोजें विकल्प
बड़ा आकार
बजट से थोड़ी ऊपर कीमत
पानी का डिस्पेंसर नहीं
2. Samsung 330 L, 2 Star, Convertible 5-in-1, Digital Inverter, Frost Free Double Door, WiFi Bespoke AI Refrigerator (RT34HG5A42SLHL, Silver, Ez Clean Steel, 2026 Model)
सैमसंग का यह 330 लीटर वाला 2026 मॉडल तकनीक और स्टाइल का एक बेहतरीन संगम है। 'बेस्पोक एआई' (Bespoke AI) और वाई-फाई कनेक्टिविटी के साथ आने वाला यह फ्रिज स्मार्ट होम्स के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें सैमसंग की प्रसिद्ध Convertible 5-in-1 तकनीक दी गई है, जो आपको जरूरत के अनुसार फ्रीजर को फ्रिज में बदलने की आजादी देती है। 'सिल्वर ईजी क्लीन स्टील' फिनिश न केवल इसे प्रीमियम लुक देता है, बल्कि इसे साफ रखना भी बेहद आसान बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
5 अलग-अलग मोड
20 साल की वारंटी
ईजी क्लीन स्टील' फिनिश
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ी अधिक बिजली की खपत
कीमत थोड़ी ज्यादा
3. Samsung 189 L, 5 Star, Digital Inverter, Direct-Cool Single Door Refrigerator (RR21D2H259U/HL, Paradise Bloom Blue, Base Stand Drawer)
सैमसंग का यह 189 लीटर वाला रेफ्रिजरेटर छोटे परिवारों और बैचलर के लिए एक आदर्श विकल्प है। 'पैराडाइज ब्लूम ब्लू' रंग और फ्लोरल डिज़ाइन के साथ यह न केवल दिखने में सुंदर है, बल्कि अपनी 5-स्टार एनर्जी रेटिंग के कारण बिजली की भारी बचत भी करता है। इसमें दिया गया 'बेस स्टैंड ड्रॉअर' अतिरिक्त स्टोरेज की सुविधा देता है, जिसमें आप ऐसी सब्जियां (जैसे प्याज और आलू) रख सकते हैं जिन्हें फ्रिज के अंदर रखने की जरूरत नहीं होती।
Specifications
क्यों खरीदें
अधिकतम बिजली बचत
डिजिटल तरीके से तापमान नियंत्रित कर सकते हैं
सामान रखने के लिए अतिरिक्त जगह
20 साल की वारंटी
स्मार्ट कनेक्ट इनवर्टर
क्यों खोजें विकल्प
डायरेक्ट कूल
सीमित फ्रीजर क्षमता
4. Samsung 236 L, 3 Star, Convertible, Digital Inverter Frost Free Double Door Refrigerator (RT40H28U3THL, Silver, Matt Doi Metal, 2026 Model)
सैमसंग का यह 236 लीटर वाला मॉडल भारतीय परिवारों के लिए सबसे पसंदीदा विकल्पों में से एक है। 'सिल्वर मैट' फिनिश के साथ आने वाला यह रेफ्रिजरेटर न केवल शानदार दिखता है, बल्कि Convertible फीचर के साथ आता है, जो आपको जरूरत पड़ने पर फ्रीजर को भी फ्रिज के रूप में इस्तेमाल करने की सुविधा देता है। 2-3 सदस्यों वाले मध्यम परिवार के लिए यह एक परफेक्ट फ्रॉस्ट-फ्री विकल्प है जो किफायती होने के साथ-साथ आधुनिक तकनीक से लैस है।
Specifications
क्यों खरीदें
कनवर्टिबल फीचर
बिजली की बचत
डिजिटल इनवर्टर कंप्रेसर
ऑल अराउंड कूलिंग
क्यों खोजें विकल्प
सीमित स्मार्ट फीचर्स
कुछ नया या फैंसी डिज़ाइन नहीं
5. Samsung 215 L, 5 Star, Digital Inverter, Direct-Cool Single Door Refrigerator (RR23D2H359U/HL, Paradise Bloom Blue, Base Stand Drawer)
सैमसंग का यह 215 लीटर वाला मॉडल उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो कम जगह में ज्यादा स्टोरेज और शानदार लुक चाहते हैं। 'पैराडाइज ब्लॉसम ब्लू' डिजाइन के साथ यह फ्रिज आपके किचन की शोभा बढ़ाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका 5-स्टार एनर्जी रेटिंग और Digi-Touch Cool 5-in-1 तकनीक है, जो एक सिंगल डोर फ्रिज होने के बावजूद आपको डिजिटल कंट्रोल और बेहतरीन कूलिंग मोड प्रदान करती है। इसमें दिया गया 'बेस स्टैंड ड्रॉअर' सूखी सब्जियों के लिए अतिरिक्त जगह सुनिश्चित करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
Digi-Touch Cool तकनीक
स्मार्ट कनेक्टिविटी
बेस स्टैंड ड्रॉअर
मजबूत बनावट
स्टेबलाइजर की जरूरत नहीं
क्यों खोजें विकल्प
मैनुअल डीफ्रॉस्टिंग
सीमित फ्रीजर स्पेस
6. Samsung 256 L, 3 Star, Convertible, Digital Inverter Frost Free Double Door Refrigerator (RT40H30U3FHL, Black DOI, 2026 Model)
सैमसंग का यह 256 लीटर वाला 2026 मॉडल उन परिवारों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो स्टाइल और लचीलेपन (Flexibility) की तलाश में हैं। 'ब्लैक डीओआई' (Black DOI) फिनिश के साथ आने वाला यह फ्रिज आपके किचन को एक बोल्ड और प्रीमियम लुक देता है। इसमें दिया गया Convertible फीचर आपको स्टोरेज की जरूरतों के अनुसार फ्रीजर को फ्रिज में बदलने की सुविधा देता है, जिससे आपको फल और सब्जियां रखने के लिए ज्यादा जगह मिल जाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
लचीला स्टोरेज
प्रीमियम ब्लैक फिनिश
डिजिटल इनवर्टर तकनीक
ऑल अराउंड कूलिंग
क्यों खोजें विकल्प
2-स्टार से बेहतर लेकिन 5-स्टार नहीं
फिंगरप्रिंट के निशान
7. Samsung 236 L, 3 Star, Digital Inverter, Frost Free Double Door Refrigerator (RT40H28W3QHL, Gray Silver, 2026 Model)
सैमसंग का यह 236 लीटर वाला मॉडल छोटे और मध्यम आकार के परिवारों के लिए एक व्यावहारिक और भरोसेमंद विकल्प है। 'ग्रे सिल्वर' फिनिश के साथ आने वाला यह रेफ्रिजरेटर आपके किचन को एक साफ और आधुनिक लुक देता है। यह पूरी तरह से फ्रॉस्ट-फ्री है, जिसका अर्थ है कि आपको इसमें जमी बर्फ को मैन्युअल रूप से साफ करने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। 2026 मॉडल होने के नाते, यह लेटेस्ट कूलिंग मानकों और बेहतर ऊर्जा दक्षता के साथ आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
सालाना लगभग 200 यूनिट बिजली की खपत
एंटी-बैक्टीरियल गास्केट
डिजिटल इनवर्टर तकनीक
क्यों खोजें विकल्प
कन्वर्टिबल नहीं है
सीमित क्षमता
1. सबसे अच्छी क्वालिटी का फ्रिज कौन सा है?
क्वालिटी के मामले में भारत में कुछ चुनिंदा ब्रांड्स का दबदबा है जो अपनी तकनीक और मजबूती के लिए जाने जाते हैं:
Samsung (सैमसंग): अपनी डिजिटल इनवर्टर तकनीक और स्मार्ट फीचर्स (जैसे WiFi और AI) के लिए सबसे लोकप्रिय है। इनके फ्रिज की बनावट आधुनिक होती है।
LG (एलजी): एलजी के फ्रिज अपनी बेहतरीन कूलिंग परफॉरमेंस और शांत कंप्रेसर के लिए जाने जाते हैं। इनका सर्विस नेटवर्क भी बहुत मजबूत है।
Haier (हॉयर): यदि आप कम कीमत में आधुनिक फीचर्स और अच्छे डिजाइन वाले फ्रिज चाहते हैं, तो हॉयर एक अच्छा विकल्प है।
Whirlpool (वर्लपूल): यह ब्रांड अपनी '6th Sense' तकनीक के लिए मशहूर है, जो लंबे समय तक सब्जियों को ताजा रखने में मदद करती है।
2. फ्रिज खरीदते समय क्या देखना चाहिए?
नया फ्रिज लेते समय इन 5 मुख्य बिंदुओं पर ध्यान दें:
क्षमता (Capacity): अपने परिवार के सदस्यों के अनुसार आकार चुनें। (2-3 लोग: 200-250 लीटर, 4-5 लोग: 300-500 लीटर)।
टाइप (Type): आप सिंगल डोर (सस्ता और छोटा), डबल डोर (फ्रॉस्ट फ्री और मीडियम साइज), या साइड-बाय-साइड (प्रीमियम और बड़ा) में से अपनी जरूरत चुनें।
इनवर्टर कंप्रेसर: हमेशा 'डिजिटल इनवर्टर कंप्रेसर' वाला फ्रिज ही लें। यह कम शोर करता है, बिजली बचाता है और सालों-साल चलता है।
स्टार रेटिंग: यह बिजली की बचत दर्शाता है। जितना ज्यादा स्टार, उतनी कम बिजली की खपत।
कनवर्टिबल फीचर (Convertible): आजकल कई फ्रिज ऐसे आते हैं जिनमें आप फ्रीजर को भी फ्रिज बना सकते हैं। यह जरूरत पड़ने पर एक्स्ट्रा स्टोरेज देता है।
3. मुझे एक अच्छा फ्रिज कैसे पता चलेगा?
एक अच्छे फ्रिज की पहचान इन बातों से होती है:
वारंटी: एक अच्छी क्वालिटी का ब्रांड कंप्रेसर पर कम से कम 10 से 20 साल की वारंटी देता है।
मजबूती: फ्रिज के अंदर की शेल्फ टफन्ड ग्लास (Toughened Glass) की होनी चाहिए ताकि वे भारी बर्तनों का भार सह सकें।
कूलिंग रिटेंशन: अच्छा फ्रिज वही है जो बिजली कटने के बाद भी कई घंटों तक ठंडक बनाए रखे।
शोर: एक अच्छी क्वालिटी का फ्रिज चलते समय बहुत ही कम आवाज करता है।
4. फ्रिज कितने स्टार का अच्छा होता है?
स्टार रेटिंग पूरी तरह आपकी जेब और इस्तेमाल पर निर्भर करती है:
3-स्टार फ्रिज: यह सबसे संतुलित विकल्प है। इसकी कीमत कम होती है और बिजली की बचत भी ठीक-ठाक कर लेता है। मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए यह बेस्ट वैल्यू है।
4 और 5-स्टार फ्रिज: इनकी शुरुआती कीमत ज्यादा होती है, लेकिन ये बिजली बहुत कम खर्च करते हैं। अगर आपका फ्रिज दिन-रात चलता है, तो 5-स्टार फ्रिज लंबी अवधि में आपके हजारों रुपये बचा सकता है।
2-स्टार फ्रिज: इन्हें तभी खरीदें जब आपका बजट कम हो या फ्रिज का इस्तेमाल बहुत सीमित हो, क्योंकि ये बिजली ज्यादा खर्च करते हैं।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
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Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
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टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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