Samsung का 'धमाका' ऑफर: 55 इंच का QLED टीवी अब बजट दाम में, Amazon सेल में मची खरीदने की होड़

Apr 11, 2026 06:33 pm IST

सैमसंग के प्रीमियम स्मार्ट टीवी की कीमतों में भारी कटौती के बाद अब QLED और क्रिस्टल 4K जैसे हाई-एंड मॉडल्स बजट और मिड-रेंज दाम में उपलब्ध हैं। बैंक ऑफर्स और एक्सचेंज डिस्काउंट के साथ ग्राहक इन बेहतरीन फीचर्स वाले टीवी को अब तक की सबसे कम कीमत पर अमेजन से खरीद सकते हैं।

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सैमसंग ने भारतीय बाजार में अपने प्रीमियम स्मार्ट टीवी की कीमतों में स्थायी रूप से कटौती कर दी है, जिससे अब Crystal 4K और QLED जैसे हाई-एंड मॉडल्स मिड-रेंज बजट वाले ग्राहकों के लिए भी उपलब्ध हैं। इस प्राइस ड्रॉप के बाद, सैमसंग की बेहतरीन डिस्प्ले तकनीक और Vision AI जैसे फीचर्स को कम कीमत पर अनुभव करना अब और भी आसान हो गया है।

नई प्राइस लिस्ट के अनुसार, सैमसंग के 43-इंच और 55-इंच वाले लोकप्रिय मॉडल्स की कीमतों में 20% से 30% तक की कमी आई है। इसके साथ ही, चुनिंदा बैंक कार्ड्स पर मिलने वाले कैशबैक और आसान No Cost EMI के विकल्पों ने इन प्रीमियम टीवी को उन खरीदारों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बना दिया है जो कम निवेश में ब्रांडेड और भविष्य के लिए तैयार तकनीक घर लाना चाहते हैं। अब ग्राहक बिना किसी विशेष अवसर का इंतजार किए, कभी भी इन किफायती दरों का लाभ उठा सकते हैं।

सैमसंग का यह 98-इंच का विशालकाय स्मार्ट टीवी आपके घर को एक सिनेमा हॉल में बदल देता है। यह उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो बिना किसी समझौते के 'लार्जर दैन लाइफ' विजुअल अनुभव चाहते हैं। 4K Ultra HD रेजोल्यूशन और 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ, यह न केवल फिल्मों के लिए बल्कि हाई-एंड गेमिंग के लिए भी एक पावरहाउस है। स्लिम लुक डिजाइन और सोलरसेल रिमोट इसे आधुनिक और ईको-फ्रेंडली बनाते हैं।

Specifications स्मार्ट फीचर्स बिक्सबी और एलेक्सा बिल्ट-इन, सैमसंग टीवी प्लस (300+ फ्री चैनल्स), और स्मार्टथिंग्स हब गेमिंग फीचर्स FreeSync Premium, ALLM, VRR और सुपर अल्ट्रा वाइड गेम व्यू कनेक्टिविटी 3 HDMI पोर्ट, 2 USB-A पोर्ट, वाई-फाई, ब्लूटूथ और ईथरनेट साउंड 20W आउटपुट, Q-सेंफनी और ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग साउंड क्यों खरीदें विशाल स्क्रीन अनुभव गेमिंग के लिए बेहतरीन स्मार्ट सोलर रिमोट मल्टी-टास्किंग क्यों खोजें विकल्प केवल प्रीमियम खरीदारों तक सीमित जगह की आवश्यकता अलग साउंडबार या होम थिएटर की आवश्यकता

सैमसंग की 'D सीरीज' का यह 43-इंच स्मार्ट टीवी उन ग्राहकों के लिए एक शानदार विकल्प है जो कम बजट में प्रीमियम 4K अनुभव चाहते हैं। यह टीवी अपनी ब्राइटर क्रिस्टल 4K तकनीक के साथ आता है, जो साधारण एलईडी टीवी के मुकाबले अधिक चमक और जीवंत रंग प्रदान करता है। स्लिम डिजाइन और बिना बेज़ेल वाली स्क्रीन इसे एक आधुनिक लुक देती है, जो आपके लिविंग रूम या बेडरूम की शोभा बढ़ाती है।

Specifications डिस्प्ले टेक्नोलॉजी HDR, UHD डिमिंग और 4K अपस्केलिंग कनेक्टिविटी 3 HDMI पोर्ट, 1 USB-A पोर्ट, वाई-फाई, ब्लूटूथ और ईथरनेट स्मार्ट फीचर्स Bixby वॉइस असिस्टेंट, स्मार्टथिंग्स हब, एप्पल एयरप्ले और वेब ब्राउज़र साउंड 20W आउटपुट, 2 चैनल स्पीकर्स और Q-Symphony सपोर्ट रिफ्रेश रेट 50 Hz क्यों खरीदें किफायती 4K अनुभव 4K अपस्केलिंग Q-Symphony 2 साल की वारंटी क्यों खोजें विकल्प 50Hz का रिफ्रेश रेट सीमित USB पोर्ट

सैमसंग की S90D सीरीज का यह 65-इंच OLED टीवी डिस्प्ले तकनीक की दुनिया में एक शिखर है। सेल्फ-इल्युमिनेटिंग पिक्सल्स के साथ, यह टीवी गहरे काले रंग और असीमित कंट्रास्ट प्रदान करता है, जो साधारण एलईडी टीवी में नामुमकिन है। NQ4 AI Gen2 Processor द्वारा संचालित यह टीवी न केवल बेहतरीन विजुअल्स देता है, बल्कि आपकी साधारण फिल्मों को भी AI की मदद से 4K क्वालिटी में बदल देता है। यह उन लोगों के लिए है जो घर पर ही सिनेमा जैसा प्रीमियम अनुभव चाहते हैं।

Specifications स्मार्ट फीचर्स बिक्सबी वॉइस असिस्टेंट, स्मार्टथिंग्स हब और होम ईजी सेटअप डिस्प्ले टेक्नोलॉजी OLED HDR+, Real Depth Enhancer और अल्ट्रा व्यूइंग एंगल कनेक्टिविटी 4 HDMI पोर्ट्स, 2 USB-A पोर्ट्स, वाई-फाई और ब्लूटूथ रिफ्रेश रेट 100 Hz क्यों खरीदें शानदार पिक्चर क्वालिटी अल्ट्रा स्मूथ गेमिंग शक्तिशाली साउंड बेहतरीन व्यूइंग एंगल AI अपस्केलिंग क्यों खोजें विकल्प कीमत बहुत ही महंगा और लक्ज़री विकल्प बर्न-इन का खतरा

सैमसंग की QE1D सीरीज का यह 55-इंच QLED टीवी उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो प्रीमियम पिक्चर क्वालिटी और 'वैल्यू फॉर मनी' का सही संतुलन चाहते हैं। यह टीवी क्वांटम डॉट तकनीक के साथ आता है, जो एक अरब से अधिक रंगों के साथ 100% कलर वॉल्यूम सुनिश्चित करता है। इसका एयरस्लिम डिजाइन इतना पतला है कि यह दीवार पर लगने के बाद किसी फ्रेम की तरह दिखता है।

Specifications गेमिंग फीचर्स ऑटो गेम मोड (ALLM), सुपर अल्ट्रा वाइड गेम व्यू और मिनीमैप ज़ूम स्मार्ट फीचर्स बिक्सबी, एप्पल एयरप्ले, मल्टी-व्यू और स्मार्टथिंग्स हब कनेक्टिविटी 3 HDMI पोर्ट, 2 USB-A पोर्ट, वाई-फाई और ब्लूटूथ क्यों खरीदें क्वांटम डॉट तकनीक डुअल एलईडी 4K अपस्केलिंग 2 साल की वारंटी क्यों खोजें विकल्प अच्छे अनुभव के लिए साउंडबार की ज़रूरत 50Hz का रिफ्रेश रेट सामान्य उपयोग के लिए अच्छा केवल 3 पोर्ट्स

सैमसंग का यह 32-इंच का स्मार्ट टीवी छोटे कमरों, बेडरूम या किचन के लिए एक बेहतरीन और भरोसेमंद विकल्प है। 2025 के इस नए मॉडल में हाइपर रियल पिक्चर इंजन और स्मार्ट रिमोट जैसे आधुनिक फीचर्स दिए गए हैं। 14,000 रूपये से कम की कीमत में सैमसंग जैसा ब्रांड और 2 साल की वारंटी (पैनल पर अतिरिक्त वारंटी के साथ) इसे बजट खरीदारों के लिए Amazon's Choice बनाती है।

Specifications सुरक्षा सैमसंग नॉक्स सिक्योरिटी कनेक्टिविटी 2 HDMI पोर्ट, 1 USB पोर्ट, वाई-फाई 5 और ब्लूटूथ स्मार्ट ओएस सैमसंग Tizen OS साउंड 20W आउटपुट, Object Tracking Sound Lite और Q-Symphony रिफ्रेश रेट 50 Hz क्यों खरीदें शानदार विजुअल्स स्मार्ट रिमोट फ्री टीवी चैनल्स एप्पल एयरप्ले क्यों खोजें विकल्प केवल HD (768p) केवल 1 USB पोर्ट 20W छोटे कमरे के लिए काफी बाहरी स्पीकर्स की जरूरत

सैमसंग की 'विस्टा सीरीज' का यह 55-इंच मॉडल उन ग्राहकों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो किफायती दाम में बड़ी स्क्रीन और 4K क्वालिटी चाहते हैं। यह टीवी अपने 3 Bezel-less (बिना किनारों वाले) डिजाइन के साथ आता है, जो इसे बहुत ही प्रीमियम और आधुनिक लुक देता है। Crystal Processor 4K और 4K Upscaling तकनीक के कारण, यह साधारण कंटेंट को भी बहुत स्पष्ट और शार्प दिखाता है।

Specifications एनर्जी रेटिंग 4 स्टार स्मार्ट फीचर्स सैमसंग टीवी प्लस (100+ फ्री चैनल्स), बिक्सबी, एप्पल एयरप्ले, और वर्कस्पेस कनेक्टिविटी 3 HDMI पोर्ट, 1 USB-A पोर्ट, वाई-फाई 5, और ब्लूटूथ 5.2 साउंड 20W आउटपुट, Object Tracking Sound (OTS) और Q-सेंफनी सपोर्ट क्यों खरीदें बड़ी स्क्रीन, बजट में शानदार विजुअल्स स्मार्ट वर्कस्पेस स्लिम और बेज़ल-लेस डिजाइन क्यों खोजें विकल्प सीमित USB पोर्ट 50Hz रिफ्रेश रेट 50Hz रिफ्रेश रेट

सैमसंग का यह Neo-QLED टीवी प्रदर्शन और तकनीक का एक बेजोड़ उदाहरण है। इसमें साधारण QLED के मुकाबले Quantum Matrix Technology का उपयोग किया गया है, जिसमें मिनी-एलईडी का इस्तेमाल होता है। यह तकनीक बहुत ही सटीक रोशनी और गहरा काला रंग प्रदान करती है। NQ4 AI Gen2 Processor द्वारा संचालित यह टीवी आपकी हर इमेज को AI की मदद से और बेहतर बनाता है, जिससे घर पर ही थिएटर जैसा अनुभव मिलता है।

Specifications गेमिंग FreeSync Premium Pro, VRR और AI ऑटो गेम मोड कनेक्टिविटी 4 HDMI पोर्ट्स, 2 USB-A, 1 USB-C साउंड 20W आउटपुट, Adaptive Sound Pro और Q-Symphony रिफ्रेश रेट 100 Hz क्यों खरीदें अतुलनीय ब्राइटनेस और कंट्रास्ट क्लेटर-फ्री सेटअप अल्ट्रा स्मूथ गेमिंग AI फीचर्स सोलरसेल रिमोट क्यों खोजें विकल्प हाई-एंड साउंडबार अनिवार्य 1 लाख से ऊपर की कीमत इसे एक लक्ज़री सेगमेंट केवल 1 साल की स्टैंडर्ड वारंटी

1. सैमसंग टीवी खरीदने का सबसे अच्छा समय क्या है? सैमसंग टीवी खरीदने के लिए कुछ खास समय सबसे अच्छे माने जाते हैं,

फेस्टिवल सीजन (सितंबर-अक्टूबर): दिवाली और दशहरा के दौरान अमेजन और फ्लिपकार्ट पर सबसे बड़ी सेल आती है, जिसमें भारी डिस्काउंट मिलता है।

नए मॉडल की लॉन्चिंग (मार्च-अप्रैल): जब सैमसंग अपने नए साल के मॉडल्स लॉन्च करता है, तो पिछले साल के मॉडल्स (जैसे 2025 के मॉडल्स) पर स्टॉक क्लियर करने के लिए भारी 'प्राइस ड्रॉप' किया जाता है।

स्पोर्ट्स इवेंट्स: क्रिकेट वर्ल्ड कप या बड़े टूर्नामेंट्स के दौरान टीवी पर विशेष ऑफर्स दिए जाते हैं।

2. क्या टीवी की कीमत घट गई है? हाँ, हाल के दिनों में टीवी की कीमतों में काफी गिरावट देखी गई है।

प्रीमियम तकनीक अब सस्ती: पहले QLED और 4K टीवी बहुत महंगे होते थे, लेकिन अब सैमसंग की Crystal 4K सीरीज 26,000 रूपये - 28,000 रूपये की रेंज में उपलब्ध है।

बड़ी स्क्रीन की कीमतों में कमी: 55-इंच और 65-इंच के टीवी अब पहले के मुकाबले 30% से 40% तक कम कीमत पर मिल रहे हैं।

बैंक ऑफर्स: क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट और नो-कॉस्ट EMI के कारण प्रभावी कीमत और भी कम हो जाती है।

3. दुनिया का नंबर वन टीवी ब्रांड कौन सा है? दुनिया का नंबर वन टीवी ब्रांड Samsung है। सैमसंग लगातार पिछले 18-19 सालों से वैश्विक टीवी बाजार में पहले स्थान पर बना हुआ है। अपनी बेहतरीन डिस्प्ले तकनीक (जैसे Neo-QLED और OLED) और भरोसेमंद सर्विस के कारण यह दुनिया भर में सबसे ज्यादा बिकने वाला ब्रांड है।

4. Is TV price decrease? इंटरनेशनल मार्केट और टेक्नोलॉजी में सुधार के कारण टीवी के पैनल सस्ते हुए हैं। इस वजह से बड़ी स्क्रीन वाले स्मार्ट टीवी अब आम आदमी के बजट में आ गए हैं। विशेष रूप से ऑनलाइन सेल के दौरान इनकी कीमतों में एमआरपी से 40-50% तक की गिरावट देखी जा रही है।

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