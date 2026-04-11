Samsung का 'धमाका' ऑफर: 55 इंच का QLED टीवी अब बजट दाम में, Amazon सेल में मची खरीदने की होड़
सैमसंग के प्रीमियम स्मार्ट टीवी की कीमतों में भारी कटौती के बाद अब QLED और क्रिस्टल 4K जैसे हाई-एंड मॉडल्स बजट और मिड-रेंज दाम में उपलब्ध हैं। बैंक ऑफर्स और एक्सचेंज डिस्काउंट के साथ ग्राहक इन बेहतरीन फीचर्स वाले टीवी को अब तक की सबसे कम कीमत पर अमेजन से खरीद सकते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
सैमसंग ने भारतीय बाजार में अपने प्रीमियम स्मार्ट टीवी की कीमतों में स्थायी रूप से कटौती कर दी है, जिससे अब Crystal 4K और QLED जैसे हाई-एंड मॉडल्स मिड-रेंज बजट वाले ग्राहकों के लिए भी उपलब्ध हैं। इस प्राइस ड्रॉप के बाद, सैमसंग की बेहतरीन डिस्प्ले तकनीक और Vision AI जैसे फीचर्स को कम कीमत पर अनुभव करना अब और भी आसान हो गया है।
नई प्राइस लिस्ट के अनुसार, सैमसंग के 43-इंच और 55-इंच वाले लोकप्रिय मॉडल्स की कीमतों में 20% से 30% तक की कमी आई है। इसके साथ ही, चुनिंदा बैंक कार्ड्स पर मिलने वाले कैशबैक और आसान No Cost EMI के विकल्पों ने इन प्रीमियम टीवी को उन खरीदारों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बना दिया है जो कम निवेश में ब्रांडेड और भविष्य के लिए तैयार तकनीक घर लाना चाहते हैं। अब ग्राहक बिना किसी विशेष अवसर का इंतजार किए, कभी भी इन किफायती दरों का लाभ उठा सकते हैं।
1. Samsung 247 cm (98 Inches) 4K Ultra HD Smart TV (UA98DU9000UXXL, Black)
सैमसंग का यह 98-इंच का विशालकाय स्मार्ट टीवी आपके घर को एक सिनेमा हॉल में बदल देता है। यह उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो बिना किसी समझौते के 'लार्जर दैन लाइफ' विजुअल अनुभव चाहते हैं। 4K Ultra HD रेजोल्यूशन और 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ, यह न केवल फिल्मों के लिए बल्कि हाई-एंड गेमिंग के लिए भी एक पावरहाउस है। स्लिम लुक डिजाइन और सोलरसेल रिमोट इसे आधुनिक और ईको-फ्रेंडली बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
विशाल स्क्रीन अनुभव
गेमिंग के लिए बेहतरीन
स्मार्ट सोलर रिमोट
मल्टी-टास्किंग
क्यों खोजें विकल्प
केवल प्रीमियम खरीदारों तक सीमित
जगह की आवश्यकता
अलग साउंडबार या होम थिएटर की आवश्यकता
2. Samsung 108 cm (43 inches) D Series Brighter Crystal 4K Vivid Pro Ultra HD Smart LED TV UA43DUE77AKLXL (Black)
सैमसंग की 'D सीरीज' का यह 43-इंच स्मार्ट टीवी उन ग्राहकों के लिए एक शानदार विकल्प है जो कम बजट में प्रीमियम 4K अनुभव चाहते हैं। यह टीवी अपनी ब्राइटर क्रिस्टल 4K तकनीक के साथ आता है, जो साधारण एलईडी टीवी के मुकाबले अधिक चमक और जीवंत रंग प्रदान करता है। स्लिम डिजाइन और बिना बेज़ेल वाली स्क्रीन इसे एक आधुनिक लुक देती है, जो आपके लिविंग रूम या बेडरूम की शोभा बढ़ाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
किफायती 4K अनुभव
4K अपस्केलिंग
Q-Symphony
2 साल की वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
50Hz का रिफ्रेश रेट
सीमित USB पोर्ट
3. Samsung 163 cm (65 inches) 4K Ultra HD Smart OLED TV QA65S90DAULXL (Graphite Black)
सैमसंग की S90D सीरीज का यह 65-इंच OLED टीवी डिस्प्ले तकनीक की दुनिया में एक शिखर है। सेल्फ-इल्युमिनेटिंग पिक्सल्स के साथ, यह टीवी गहरे काले रंग और असीमित कंट्रास्ट प्रदान करता है, जो साधारण एलईडी टीवी में नामुमकिन है। NQ4 AI Gen2 Processor द्वारा संचालित यह टीवी न केवल बेहतरीन विजुअल्स देता है, बल्कि आपकी साधारण फिल्मों को भी AI की मदद से 4K क्वालिटी में बदल देता है। यह उन लोगों के लिए है जो घर पर ही सिनेमा जैसा प्रीमियम अनुभव चाहते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार पिक्चर क्वालिटी
अल्ट्रा स्मूथ गेमिंग
शक्तिशाली साउंड
बेहतरीन व्यूइंग एंगल
AI अपस्केलिंग
क्यों खोजें विकल्प
कीमत बहुत ही महंगा और लक्ज़री विकल्प
बर्न-इन का खतरा
4. Samsung 138 cm (55 inches) QE1D Series 4K Ultra HD QLED Smart TV QA55QE1DAULXL (Black)
सैमसंग की QE1D सीरीज का यह 55-इंच QLED टीवी उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो प्रीमियम पिक्चर क्वालिटी और 'वैल्यू फॉर मनी' का सही संतुलन चाहते हैं। यह टीवी क्वांटम डॉट तकनीक के साथ आता है, जो एक अरब से अधिक रंगों के साथ 100% कलर वॉल्यूम सुनिश्चित करता है। इसका एयरस्लिम डिजाइन इतना पतला है कि यह दीवार पर लगने के बाद किसी फ्रेम की तरह दिखता है।
Specifications
क्यों खरीदें
क्वांटम डॉट तकनीक
डुअल एलईडी
4K अपस्केलिंग
2 साल की वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
अच्छे अनुभव के लिए साउंडबार की ज़रूरत
50Hz का रिफ्रेश रेट सामान्य उपयोग के लिए अच्छा
केवल 3 पोर्ट्स
5. Samsung 80 cm (32 inches) HD Smart LED TV UA32H4550FUXXL
सैमसंग का यह 32-इंच का स्मार्ट टीवी छोटे कमरों, बेडरूम या किचन के लिए एक बेहतरीन और भरोसेमंद विकल्प है। 2025 के इस नए मॉडल में हाइपर रियल पिक्चर इंजन और स्मार्ट रिमोट जैसे आधुनिक फीचर्स दिए गए हैं। 14,000 रूपये से कम की कीमत में सैमसंग जैसा ब्रांड और 2 साल की वारंटी (पैनल पर अतिरिक्त वारंटी के साथ) इसे बजट खरीदारों के लिए Amazon's Choice बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार विजुअल्स
स्मार्ट रिमोट
फ्री टीवी चैनल्स
एप्पल एयरप्ले
क्यों खोजें विकल्प
केवल HD (768p)
केवल 1 USB पोर्ट
20W छोटे कमरे के लिए काफी
बाहरी स्पीकर्स की जरूरत
6. Samsung 138 cm (55 inches) Crystal 4K Vista Ultra HD Smart LED TV UA55UE81AFULXL
सैमसंग की 'विस्टा सीरीज' का यह 55-इंच मॉडल उन ग्राहकों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो किफायती दाम में बड़ी स्क्रीन और 4K क्वालिटी चाहते हैं। यह टीवी अपने 3 Bezel-less (बिना किनारों वाले) डिजाइन के साथ आता है, जो इसे बहुत ही प्रीमियम और आधुनिक लुक देता है। Crystal Processor 4K और 4K Upscaling तकनीक के कारण, यह साधारण कंटेंट को भी बहुत स्पष्ट और शार्प दिखाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़ी स्क्रीन, बजट में
शानदार विजुअल्स
स्मार्ट वर्कस्पेस
स्लिम और बेज़ल-लेस डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
सीमित USB पोर्ट
50Hz रिफ्रेश रेट
50Hz रिफ्रेश रेट
7. Samsung 163 cm (65 inches) 4K Ultra HD Mini-LED Neo-QLED Smart TV QA65QN70FAULXL
सैमसंग का यह Neo-QLED टीवी प्रदर्शन और तकनीक का एक बेजोड़ उदाहरण है। इसमें साधारण QLED के मुकाबले Quantum Matrix Technology का उपयोग किया गया है, जिसमें मिनी-एलईडी का इस्तेमाल होता है। यह तकनीक बहुत ही सटीक रोशनी और गहरा काला रंग प्रदान करती है। NQ4 AI Gen2 Processor द्वारा संचालित यह टीवी आपकी हर इमेज को AI की मदद से और बेहतर बनाता है, जिससे घर पर ही थिएटर जैसा अनुभव मिलता है।
Specifications
क्यों खरीदें
अतुलनीय ब्राइटनेस और कंट्रास्ट
क्लेटर-फ्री सेटअप
अल्ट्रा स्मूथ गेमिंग
AI फीचर्स
सोलरसेल रिमोट
क्यों खोजें विकल्प
हाई-एंड साउंडबार अनिवार्य
1 लाख से ऊपर की कीमत इसे एक लक्ज़री सेगमेंट
केवल 1 साल की स्टैंडर्ड वारंटी
1. सैमसंग टीवी खरीदने का सबसे अच्छा समय क्या है?
सैमसंग टीवी खरीदने के लिए कुछ खास समय सबसे अच्छे माने जाते हैं,
फेस्टिवल सीजन (सितंबर-अक्टूबर): दिवाली और दशहरा के दौरान अमेजन और फ्लिपकार्ट पर सबसे बड़ी सेल आती है, जिसमें भारी डिस्काउंट मिलता है।
नए मॉडल की लॉन्चिंग (मार्च-अप्रैल): जब सैमसंग अपने नए साल के मॉडल्स लॉन्च करता है, तो पिछले साल के मॉडल्स (जैसे 2025 के मॉडल्स) पर स्टॉक क्लियर करने के लिए भारी 'प्राइस ड्रॉप' किया जाता है।
स्पोर्ट्स इवेंट्स: क्रिकेट वर्ल्ड कप या बड़े टूर्नामेंट्स के दौरान टीवी पर विशेष ऑफर्स दिए जाते हैं।
2. क्या टीवी की कीमत घट गई है?
हाँ, हाल के दिनों में टीवी की कीमतों में काफी गिरावट देखी गई है।
प्रीमियम तकनीक अब सस्ती: पहले QLED और 4K टीवी बहुत महंगे होते थे, लेकिन अब सैमसंग की Crystal 4K सीरीज 26,000 रूपये - 28,000 रूपये की रेंज में उपलब्ध है।
बड़ी स्क्रीन की कीमतों में कमी: 55-इंच और 65-इंच के टीवी अब पहले के मुकाबले 30% से 40% तक कम कीमत पर मिल रहे हैं।
बैंक ऑफर्स: क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट और नो-कॉस्ट EMI के कारण प्रभावी कीमत और भी कम हो जाती है।
3. दुनिया का नंबर वन टीवी ब्रांड कौन सा है?
दुनिया का नंबर वन टीवी ब्रांड Samsung है। सैमसंग लगातार पिछले 18-19 सालों से वैश्विक टीवी बाजार में पहले स्थान पर बना हुआ है। अपनी बेहतरीन डिस्प्ले तकनीक (जैसे Neo-QLED और OLED) और भरोसेमंद सर्विस के कारण यह दुनिया भर में सबसे ज्यादा बिकने वाला ब्रांड है।
4. Is TV price decrease?
इंटरनेशनल मार्केट और टेक्नोलॉजी में सुधार के कारण टीवी के पैनल सस्ते हुए हैं। इस वजह से बड़ी स्क्रीन वाले स्मार्ट टीवी अब आम आदमी के बजट में आ गए हैं। विशेष रूप से ऑनलाइन सेल के दौरान इनकी कीमतों में एमआरपी से 40-50% तक की गिरावट देखी जा रही है।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
विशेषज्ञता (Expertise)
Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।