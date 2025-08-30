सैमसंग ला रहा AI पर चलने वाला 4K QLED TV, फ्री मिलेगा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स का एक्सेस

Smart TV खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। Samsung भारत में एक नया QLED 4K AI TV लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। यह टीवी AI पर काम करेगा और इसमें ग्राहकों को करीब 100 से ज्यादा TV चैनल्स का एक्सेस एकदम फ्री मिलेगा।

Smart TV खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। Samsung भारत में एक नया QLED 4K AI TV लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। यह टीवी AI पर काम करेगा और इसमें ग्राहकों को करीब 100 से ज्यादा TV चैनल्स का एक्सेस एकदम फ्री मिलेगा। लॉन्च से पहले Flipkart पर इसकी माइक्रोसाइट लाइव हो चुकी है, जहां टीवी 'कमिंग सून' टैग के साथ लिस्टेड है। माइक्रोसाइट पर कंपनी ने टीवी के कई खास फीचर्स को टीज किया है। फिलहाल, कंपनी ने लॉन्च डेट का खुलासा नहीं किया है। चलिए एक नजर डालते हैं अपकमिंग टीवी में क्या-क्या खास मिलने वाला है…

4K QLED डिस्प्ले और AI प्रोसेसर यह टीवी क्वांटम डॉट्स के साथ एक QLED डिस्प्ले का उपयोग करता है और 100 प्रतिशत कलर वॉल्यूम सपोर्ट करता है। यह कलर्स और स्किन टोन के लिए पैनटोन सर्टिफाइड है और इसका डिजाइन कैडमियम-फ्री है। सैमसंग Q4 AI प्रोसेसर टीवी को क्लैरिटी, मोशन और ओवरऑल कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन में सुधार करने की पावर देता है। विजुअल्स के लिए, यह SDR की तुलना में बड़ी कंट्रास्ट रेंज के साथ HDR सपोर्ट प्रदान करता है। कलर बूस्टर प्रो फीचर ऑन-स्क्रीन टोन को बेहतर बनाता है, और यूजर्स को ग्लोबल आर्ट गैलरी तक भी पहुंच प्राप्त होगी।

दमदार साउंड और 100+ फ्री चैनल्स ऑडियो की बात करें तो, टीवी में क्यू-सिम्फनी शामिल है, जो टीवी स्पीकर और एक कम्पैटिबल साउंडबार को एक साथ साउंड प्ले करने की सुविधा देता है। इसमें वर्चुअल साउंड ट्रैकिंग भी है जो ऑडियो को ऑन-स्क्रीन एक्शन से मैच करती है। सैमसंग कंटेंट और गेमिंग पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। यह टीवी 100 से ज्यादा मुफ्त चैनल्स तक एक्सेस प्रदान करता है और 4K स्ट्रीमिंग को सपोर्ट करता है। बेहतर गेमिंग परफॉर्मेंस और मोशन हैंडलिंग के लिए इसमें AI ऑप्टिमाइजेशन भी दिए गए हैं।

Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...