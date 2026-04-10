आज नहीं खरीदा तो पड़ेगा महंगा! बढ़ने वाली है Samsung Galaxy A और F सीरीज के फोन्स की कीमत, जानें नया प्राइस

Apr 10, 2026 12:32 pm IST

Samsung के Galaxy A56, A06 और F17 स्मार्टफोन्स की कीमत बढ़ने की खबर सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक इन फोन्स के दाम 3500 रुपए तक बढ़ने वाले हैं। जानें किस फोन पर कितने रुपए बढ़ रहे:

Samsung Smartphones Get Price Hike: अगर आप सैमसंग का नया स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको बड़ा झटका लगने वाला है। क्योंकि कंपनी अपने कुछ लोकप्रिय स्मार्टफोन्स की कीमत बढ़ाने की तैयारी में है। सैमसंग के जो फोन्स महंगे होने वाले हैं उनमें Galaxy A56, Galaxy A06 और Galaxy F17 शामिल हैं। ये फोन बजट और मिड-रेंज के फोन्स हैं। टिपस्टर अभिषेक यादव के मुताबिक इन फोन्स की कीमत में 3500 रुपए तक की बढ़ोतरी देखी जा सकती है। Samsung की A और F सीरीज भारत में काफी लोकप्रिय है, क्योंकि ये फोन अच्छे फीचर्स के साथ किफायती कीमत में आते हैं। लेकिन अगर कीमत बढ़ती है, तो इसका असर सीधे आम यूजर्स की जेब पर पड़ेगा।

यह कीमतें 10 अप्रैल यानी आज से ही बढ़ने वाली है लेकिन अभी नया प्राइस ऑनलाइन अपडेट नहीं हुआ है, ऐसे में आपके पास अभी मौका है इन फोन्स को पुराने दामों पर खरीदने का। उम्मीद है कि जल्द ही फोन की नई कीमतें ऑनलाइन भी अपडेट हो जाएंगी। हालांकि कंपनी ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इस बारे में कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन लगातार सामने आ रही रिपोर्ट्स से संकेत मिल रहा है कि कीमत बढ़ना लगभग तय है।

किन-किन फोन्स की बढ़ेगी कीमत रिपोर्ट्स के अनुसार Samsung अपनी Galaxy A और F सीरीज के कई स्मार्टफोन्स की कीमत बढ़ाने जा रही है। इसमें खास तौर पर Galaxy A06, Galaxy A56 और Galaxy F17 शामिल हैं। इसके अलावा कुछ अन्य मॉडल जैसे Galaxy A17 और Galaxy A36 भी इस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं।

इतने रुपए बढ़ेंगी इन फोन्स की कीमतें लीक रिपोर्ट के मुताबिक, अलग-अलग फोन्स पर अलग-अलग कीमत बढ़ाई जा सकती है। Galaxy A06 की कीमत लगभग 1000 रुपए तक बढ़ सकती है, जिससे इसकी कीमत करीब 13,499 रुपए हो सकती है। वहीं Galaxy A56 में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जो 2000 से 3500 रुपए तक हो सकती है। यह पहली बार नहीं है जब Samsung ने अपने फोन्स की कीमत बढ़ाई है। इससे पहले भी कंपनी Galaxy A56, A36 और F17 की कीमत 1000 से 2000 रुपए तक बढ़ा चुकी है।