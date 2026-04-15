भारत में 40% तक महंगे हुए Samsung, Oppo, Realme, Nothing के स्मार्टफोन, जानिए क्या है दाम बढ़ने की असली वजह?

Apr 15, 2026 11:45 am IST

2026 में स्मार्टफोन खरीदना और महंगा हो सकता है। फोन कंपनियां लगातार मोबाइल की कीमतें बढ़ा रही हैं इसकी वजह AI की बढ़ती डिमांड, मेमोरी चिप की कमी को बताया जा रहा है।

नया स्मार्टफोन खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। साल 2026 शुरू होते ही स्मार्टफोन की कीमतें तेजी से बढ़ती नजर आ रही हैं और इसके पीछे एक बड़ा कारण है AI। AI टेक्नोलॉजी के तेजी से बढ़ते इस्तेमाल की वजह से मेमोरी चिप्स की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। यही चिप्स स्मार्टफोन में भी इस्तेमाल होते हैं, जिससे अब कंपनियों के लिए इनकी लागत बढ़ गई है। इतना ही नहीं, सप्लाई चेन में दिक्कतें, रुपये की कमजोरी और ग्लोबल स्तर पर बढ़ती लागत भी फोन की कीमतों को प्रभावित कर रही है। भारत में Samsung, Oppo, Realme, Xiaomi और Nothing जैसी बड़ी कंपनियों ने 2025 के आखिर से चुपचाप अपने फोन की कीमतें बढ़ानी शुरू कर दी हैं। अब कई स्मार्टफोन पहले के मुकाबले 1,000 से 3,500 रुपए तक महंगे हो गए हैं, और कुछ मामलों में कीमत फोन की कीमतें 40% तक बढ़ गई है।

AI इफ़ेक्ट और मेमोरी चिप्स हुई महंगी AI इफ़ेक्ट जब कंपनियां AI फीचर्स देने के लिए महंगे चिप्स और हार्डवेयर का इस्तेमाल करती हैं, तो उनकी लागत बढ़ जाती है। यही बढ़ी हुई लागत आखिर में ग्राहक को चुकानी पड़ती है। यानी, आप जो ज्यादा पैसे दे रहे हैं, उसका बड़ा हिस्सा AI टेक्नोलॉजी की वजह से है। AI डेटा सेंटर और सर्वर को बहुत ज्यादा मेमोरी की जरूरत होती है। इसी वजह से कंपनियां अब मेमोरी चिप्स को स्मार्टफोन के बजाय AI सिस्टम में ज्यादा इस्तेमाल कर रही हैं। इससे स्मार्टफोन के लिए चिप्स की कमी हो रही है और उनकी कीमत बढ़ रही है।

इतनी बढ़ सकती है फोन की कीमतें 2026 में स्मार्टफोन की कीमतों में बढ़ोतरी अब सिर्फ अंदाजा नहीं, बल्कि धीरे-धीरे हकीकत बनती दिख रही है। आने वाले समय में फोन की कीमतें 1,000 से 3,500 तक बढ़ सकती हैं, खासकर बजट और मिड-रेंज सेगमेंट में। कुछ मामलों में यह बढ़ोतरी इससे भी ज्यादा हो सकती है, खासकर उन स्मार्टफोन्स में जिनमें AI फीचर्स, बेहतर कैमरा और ज्यादा RAM दी जा रही है।

वहीं इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर मेमोरी चिप्स की कमी और AI टेक्नोलॉजी की डिमांड इसी तरह बढ़ती रही, तो कुछ प्रीमियम फोन्स की कीमतों में 10% से 20% तक का उछाल देखने को मिल सकता है। इसका सीधा मतलब यह है कि जो फोन आज 20,000 रुपए में मिल रहा है, वही आने वाले महीनों में 22,000 से 24,000 रुपए तक पहुंच सकता है।