Samsung यूजर्स की बल्ले-बल्ले! जानें आपके फोन को कब मिलेगा OneUI 7 अपडेट

सैमसंग अपने डिवाइसेज के लिए अगले कुछ महीनों में OneUI 7 अपडेट रोलआउट कर सकता है। अब इसकी टाइमलाइन लीक हुई है और इसे अप्रैल में रिलीज किया जा सकता है।

साउथ कोरियन टेक कंपनी सैमसंग की ओर से जल्द इसके डिवाइसेज को OneUI 7 सॉफ्टवेयर अपग्रेड ऑफर किया जाएगा। ब्रैंड का दावा है कि इस अपडेट के बाद शार्प विजुअल्स, स्मूद एनिमेशंस और ढेरों कस्टमाइजेशन ऑप्शंस का फायदा मिलने लगेगा। हालांकि, कंपनी ने आधिकारिक रोलआउट टाइमलाइन शेयर नहीं की है। नए लीक्स से पता चला है कि सैमसंग के पुराने फ्लैगशिप डिवाइसेज को लेटेस्ट अपडेट कब मिलेगा।

लीक्स में कहा गया है कि 18 अप्रैल, 2025 से सैमसंग डिवाइसेज को OneUI 7 अपडेट मिलना शुरू होगा। माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म X (पहले Twitter) पर Samsung Romania Zoom सेशन के हवाले से बताया गया है कि कंपनी के फोन्स को लेटेस्ट अपडेट कब दिया जाएगा। Galaxy S24 सीरीज के बाद पुराने मॉडल्स को अगले कुछ सप्ताह में इसका फायदा मिलेगा और लेटेस्ट फीचर्स दिए जाएंगे।

किस फोन को कब मिलेगा लेटेस्ट अपडेट? अगर लीक्ड रोडमैप सही है तो डिवाइसेज को नीचे दी गई टाइमलाइन के हिसाब से अपडेट्स दिए जाएंगे।

अप्रैल 18, 2025 Galaxy S24 series (S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE) and the Galaxy Z Fold 6 and Z Flip 6

अप्रैल 25, 2025 Galaxy S23 series (S23, S23+, S23 Ultra), Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5, and the mid-range Galaxy A54

मई 2, 2025 Galaxy S23 FE, Galaxy S22 series (S22, S22+, S22 Ultra), Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4, and mid-range models like the A34, A53, and A33

मई 23, 2025 Galaxy S21 series (S21, S21+, S21 Ultra) and the older foldables-Galaxy Z Fold 3 and Z Flip 3