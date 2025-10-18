सबसे कम कीमत में सैमसंग, वनप्लस के महंगे फोन, सेल खत्म होने से लपक लो डील, देखें लिस्ट

संक्षेप: Amazon Great Indian Festival Sale अब बस कुछ ही दिन और चलेगी। सेल 20 अक्टूबर को समाप्त हो रही है। सेल में कुछ पॉपुलर फोन तो अपनी सबसे कम कीमत में मिल रहे हैं। अगर आप भी बड़े डिस्काउंट के साथ स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं, तो लिस्ट में देखें आपके लिए कौन सा मॉडल बेस्ट रहेगा....

1. Samsung Galaxy Z Fold 5G सेल में सैमसंग का यह पॉपुलर फोल्डेबल फोन अपनी सबसे कम कीमत में मिल रहा है। सेल में फोन 1,03,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। फोन स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 चिपसेट से लैस है। इसमें कुल पांच कैमरे हैं। फोन 4400 एमएएच बैटरी के साथ आता है।

2. Samsung Galaxy A55 5G सेल में फोन 23,999 रुपये के साथ अपनी सबसे कम कीमत में मिल रहा है। सेल में फोन लॉन्च प्राइस से 16,000 रुपये सस्ता मिल रहा है। फोन में 50 मेगापिक्सेल मेन कैमरा, डिस्प्ले पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस+ प्रोटेक्शन, एमोलेड डिस्प्ले और मेटल फ्रेम है।

3. iQOO Z10 Lite 5G सेल में फोन 8,999 रुपये की अपनी सबसे कम कीमत में मिल रहा है। फोन में डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट, IP64 रेटेड और मिलिट्री ग्रेड शॉक रेजिस्टेंट बिल्ड और 6000 एमएएच बैटरी है।

4. iQOO Z10x 5G सेल में फोन 11,999 रुपये की अपनी सबसे कम कीमत में मिल रहा है। फोन में डाइमेंसिटी 7300 चिपसेट, 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा और मिलिट्री ग्रेड बिल्ड और 6500 एमएएच बैटरी है।

5. iQOO Z10 5G सेल में फोन 18,999 रुपये की अपनी सबसे कम कीमत में मिल रहा है। फोन में स्नैपड्रैगन 7s जेन 3 प्रोसेसर, क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले और 7300 एमएएच कैपेसिटी वाली सबसे बड़ी बैटरी है।

6. iQOO Neo 10 (8+256GB) सेल में फोन 29,999 रुपये की अपनी सबसे कम कीमत में मिल रहा है। फोन में स्नैपड्रैगन 8s जेन 4 प्रोसेसर, 120W फास्ट चार्जिंग के साथ 7000 एमएएच बैटरी और 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा है।

7. OnePlus 13s सेल में फोन 47,999 रुपये की अपनी सबसे कम कीमत में मिल रहा है। यह फोन लाइफ टाइम डिस्प्ले वारंटी के साथ आता है। इसमें स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट है। फोन में 32 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा है। फोन में 5850 एमएएच बैटरी है।

8. Realme NARZO 80 Lite 5G (6+128GB) यह फोन 9,675 रुपये की अपनी सबसे कम कीमत में मिल रहा है। फोन मीडियटेक डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट से लैस है। इसमें 6000 एमएएच बैटरी है।

9. Realme NARZO 80 Lite 5G (6+128GB) यह फोन 7,075 रुपये की अपनी सबसे कम कीमत में मिल रहा है। फोन ऑक्टा-कोर चिपसेट से लैस है। इसमें 6300 एमएएच बैटरी है।

10. Realme GT 7 Pro यह फोन 42,999 रुपये की अपनी सबसे कम कीमत में मिल रहा है। फोन स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट से लैस है। फोन में अंडरवॉटर कैमरा मोड भी मिलता है। इसमें 6500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस वाला डिस्प्ले है। फोन में 120W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है।